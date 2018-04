Firmung und Konfirmation? "Das gehört halt dazu" - so heißt es oft bei Jugendlichen, wenn das katholische Sakrament und die evangelische Segenshandlung im jungen Alter anstehen. Aber was genau steckt eigentlich hinter diesen Riten?

Die Firmung ist die Weiterführung und Vollendung der Taufe: Jugendliche bekennen sich nun quasi selbst zum Glauben und übernehmen das Taufversprechen, das ihre Eltern und ihr Taufpate kurz nach der Geburt für sie abgegeben haben. Das wird durch den Namen deutlich: Bestärken, festigen, ermutigen bedeutet nämlich das lateinische Wort "firmare". Die Firmung verleiht den Jugendlichen nun auch Verantwortung für die christliche Gemeinschaft und stellt so den Übergang vom Kindsein zum Erwachsenenalter dar.

Die Firmung geht auf den Empfang des Heiligen Geistes der Jünger Jesu an Pfingsten zurück. Die Apostel legten dabei nämlich ihre Ängste ab und verkündeten mit Freude die Botschaft von Jesus. Durch Handauflegen gaben sie auch den Heiligen Geist an andere Menschen weiter. Dies soll beim Firmritus symbolisiert werden: Ein Bischof spendet das Sakrament, indem er nach dem Taufbekenntnis die Hände über jedem Firmling ausbreitet und so den Heiligen Geist auf ihn herab"ruft". Dann legt der Bischof seine Hände auf den Kopf des Firmbewerbers und salbt ihm mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn. Dabei werden die Worte "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist" gesprochen. Die Jugendlichen antworten mit Amen. Der Firmpate legt dabei die rechte Hand auf die rechte Schulter des Firmlings.

Eingeführt wurde die Firmung im zwölften Jahrhundert. Damals wurden Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren dem Ritual unterzogen. Zum Sakrament erhoben wurde die Firmung beim Konzil von Florenz (1439 bis 1445), 1971 wurde zuletzt die Form des Rituals geändert: Hier wurde nämlich der sogenannte "Backenstreich", den der Bischof den Jugendlichen verpasste, abgeschafft.

Heute sind die Firmlinge in der Regel um die 15 Jahre alt. Voraussetzung für die Firmung ist die Taufe und der Wille des Jugendlichen, gefirmt zu werden. Ist das der Fall, besteht in der Vorbereitung auf die Firmung - der Firmkatechese - die Möglichkeit, Firmkurse der jeweiligen Kirchengemeinde zu besuchen. Dabei wird im kleinen Kreis über den Glauben und das Leben gesprochen. Ebenso kann sich der Firmling einen Firmpaten aussuchen, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und bereits gefirmt ist.

Konfirmation ist das evangelische Gegenstück zur Firmung. Dies zeigt schon der ähnliche lateinische Wortname: "confirmatio" bedeutet Befestigung, Bekräftigung. Sie ist aber kein Sakrament.

Konfirmation steht für die persönliche Bestätigung der Taufe durch die Jugendlichen und das Bekenntnis zur evangelischen Kirche sowie den Eintritt ins Erwachsenenalter. Im Gegensatz zur Firmung ist mit der Konfirmation die Zulassung zum Abendmahl verbunden.

Die Konfirmation geht auf den Reformator Martin Bucer im Jahr 1539 zurück, der einen Kompromiss zwischen der Kindertaufe und der Taufe im Erwachsenenalter - die man ja bewusst erlebte - formulierte. Die Kindstaufe wurde beibehalten, junge Menschen aber zu einem Katechismusunterricht geschickt, der im Konfirmationsgottesdienst endete. Es sollte ein nachträgliches "Ja" zur Taufe sein. Die Konfirmation setzte sich erst im 18. Jahrhundert durch.

Die Konfirmation findet im Alter von 14 Jahren statt. Die Vorbereitung dauert etwa neun Monate und beinhaltet einen in der Regeln einmal wöchentlich stattfindenden Konfirmandenunterricht. Hier wird über Abendmahl, Taufe und Patenamt, Gottesdienst und Gemeinde gesprochen. Früher war es dabei üblich, Bibeltexte und geistliche Lieder auswendig zu lernen. Dies wurde dann in einem Vorstellungsgottesdienst in einer Prüfung abgefragt. Die gibt es heute nicht mehr. Stattdessen wird von den Konfirmanden gemeinsam ein Gottesdienst vorbereitet und durchgeführt. Allerdings sollen die Jugendlichen in dieser Zeit regelmäßig die Gottesdienste besuchen, viele Kirchengemeinden haben dafür ein Kontrollsystem oder eine bestimmte Zahl an Gottesdienstbesuchen festgelegt, die Voraussetzung der Konfirmation sind.

Die Konfirmation selbst wird im Rahmen eines Festgottesdienstes durchgeführt. Bei der Konfirmationssegnung knien die Jugendlichen, ihnen wird durch Auflegen beider Hände der Konfirmationssegen ausgesprochen, ein Kreuzzeichen gemacht und "Friede sei mit dir" gesagt. Beim Segen wird ausgesprochen, , was man den Jugendlichen wünscht. Sie erhalten zudem als Konfirmationsspruch ein Bibelwort, das sie auf ihrem Lebensweg begleiten soll. Im Gottesdienst nehmen sie erstmals am Abendmahl teil. Ein Familienfest und Geschenke, ähnlich der Kommunion bei den Katholiken, gibt es obendrein. Auch bei der evangelischen Konfirmation hat jeder Bewerber einen Paten, der den Jugendlichen auf dem Weg zur Konfirmation begleitet.