Dud. Wer Toni-L, die Stieber-Twins und Torch kennt, weiß, es handelt sich um die Mitbegründer der deutschen Rap-Szene, und alle haben ihre Wurzeln hier in Heidelberg. Angesichts dieser großen Hip-Hop-Tradition ist es wenig verwunderlich, dass sich auch hier noch immer der Nachwuchs trifft, um gemeinsam diesen großen Idolen etwas nachzueifern. Gelegenheit dazu bietet die Villa Klingenteich in der Altstadt, die wöchentlich einen Rap-Workshop für Jugendliche anbietet.

Zurzeit geben sich genau sieben Jungen die Ehre, unter der Leitung von Arlo Pyne, alias MC Hodi, das Handwerk des Raps zu erlernen. Es werden eigene Texte geschrieben, diese mit entsprechendem Beat versehen, aufgenommen und produziert, das alles in einem kleinen Kreis. Wie üblich wird hier natürlich auch "gefreestylt", also frei und ungebunden an Texte zu bestimmten Themen spontan gerappt. Arlo, der den Workshop seit einem Jahr durchführt, weiß, welche "skills" man braucht, um richtig rappen zu können: "Das Rappen ist schon eine intellektuelle Tätigkeit, auch wenn manche aus der Szene den Rap in ein schlechtes Bild gerückt haben."

Früher wurden diese Workshops auch in Schulen, wie zum Beispiel dem Hölderlin-Gymnasium, angeboten, und sie waren bei den Jugendlichen auch äußerst beliebt. Heute ist die Villa Klingenteich die einzige Institution, die einen Workshop dazu organisiert. Einrichtungsleiter Markus Tiemeyer schätzt die Arbeit von Arlo und seinen Schützlingen sehr: "Ich habe höchsten Respekt vor den Jungen, es wäre schön, wenn man wieder in Kooperation mit Schulen, wie dem Hölderlin, ein ähnliches Projekt wie den Workshop durchführen könnte".

Als vor sechs Jahren ein FSJ-ler mit der Idee des Rap-Workshops kam, war Markus Tiemeyer gleich Feuer und Flamme. Dass sich daraus eine Erfolgsgeschichte entwickelt, hätte er wohl nicht geglaubt. Der Rap-Workshop hatte schon unzählige Auftritte, diese reichen vom Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) beim "Poetry Slam" bis zur Begleitung des Oberbürgermeisters Eckart Würzner bei einer Dienstreise in die Ukraine.

Dennoch gibt es auch Hürden, die es zu bewältigen gibt. G8, also der achtjährige Weg zum Abitur, macht es dem Jugendtreff im Klingenteich schwerer, die Jugendlichen abseits der Schule noch für Freizeitaktivitäten zu begeistern. Genau aus diesem Grunde ist an diesem Abend auch nicht jedes Workshopmitglied vertreten. "Schule und Studium sind sehr vereinnahmend, und das schlägt sich auch in unserem Workshop nieder, deshalb sind wir für jeden Zuwachs in unserem Kreis sehr dankbar", erklärt Tiemeyer.

Fabian und Valentin, beide Schüler aus Heidelberg, sind seit gut einem Jahr dabei. "Ich bin durch einen Freund zum Rappen gekommen und habe angefangen, eigene Texte zu schreiben. Hier kann ich gemeinsam mit anderen diese Leidenschaft teilen und mich verbessern", meint Valentin. Es ist genau das, was hinter der Idee des Rap-Workshops steht: Ein Forum einzurichten, um einer Leidenschaft nachzugehen, die alle teilen.

Dass Rap gar nicht unbedingt in seiner eigenen kleinen Welt bleiben muss, zeigt die Kooperation zwischen der Kantorei der Heiliggeistkirche und den jungen Rappern der Villa Klingenteich, die Kirchenmusik und Rap zusammenbringt.

Fi Info: Rap-Workshop, donnerstags 18 bis 20 Uhr in der Villa Klingenteich, Klingenteichstraße 12.