cm. Wenn am nächsten Mittwoch um 13.30 Uhr an den Gymnasien in Baden-Württemberg das schriftliche Deutsch-Abitur zu Ende geht, rauchen an der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd noch die Köpfe. Hier kann es durchaus sein, dass die schriftliche Prüfung auch bis 20 Uhr dauert. Denn Schüler mit Körperbehinderung können nicht so schnell ihre Gedanken zu Papier bringen wie Schüler ohne eine Einschränkung. Damit sie aber mit denselben Bedingungen ins Abitur gehen können, erhalten sie zum Beispiel eine Zeitverlängerung. Das nennt man Nachteilsausgleich.

"Die haben es ja einfacher!" Petra Berberich und Volker Moessinger kennen diese Vorurteile über die Schüler, die mit diesen besonderen Bedingungen ins Abitur gehen. "Das Gegenteil ist aber der Fall", betonen die stellvertretende Abteilungsleiterin an den beruflichen Gymnasien der Stephen-Hawking-Schule und der stellvertretende Schulleiter. "Ein Nachteilsausgleich ist kein Vorteil, die Schüler haben es sogar eher schwerer."

An der Stephen-Hawking-Schule gibt es gleich drei Gymnasien: ein allgemeinbildendes, ein sozialwissenschaftliches und ein Wirtschaftsgymnasium. Letztere sind berufliche Gymnasien. An allen werden körperbehinderte und nicht behinderte Schüler in kleinen Gruppen gemeinsam unterrichtet. An den beruflichen Gymnasien der Privatschule gehen dieses Jahr 25 Schüler ins Abitur, am allgemeinbildenden sind es elf.

Hintergrund Schriftlich (allgemeinbildende Gymnasien) > Deutsch: 6. April, 8-13.30 Uhr > Mathe: 7. April, 8.30-12.30 Uhr > Französisch: 8. April, 8.30-11.30 Uhr > Englisch: 11. April, 8.30-11.30 Uhr > Biologie (auch bilingual), Chemie, Geschichte (auch bilingual), Gemeinschaftskunde, Geografie, Religion, Ethik und Wirtschaft: 12. April, [+] Lesen Sie mehr Schriftlich (allgemeinbildende Gymnasien) > Deutsch: 6. April, 8-13.30 Uhr > Mathe: 7. April, 8.30-12.30 Uhr > Französisch: 8. April, 8.30-11.30 Uhr > Englisch: 11. April, 8.30-11.30 Uhr > Biologie (auch bilingual), Chemie, Geschichte (auch bilingual), Gemeinschaftskunde, Geografie, Religion, Ethik und Wirtschaft: 12. April, 8.30-13 Uhr > Physik, Sport, Musik und Bildende Kunst: 12. April, 8.30-12.30 Uhr > Latein: 13. April, 8-13.30 Uhr > Spanisch und Italienisch: 14. April, 8.30-11.30 Uhr Mündlich (allgemeinbildende Gymnasien) > Erste Prüfungen: 16. Juni > Letzte Prüfungen: 30. Juni

Der organisatorische Aufwand für das Abitur ist riesig und noch einmal größer als an anderen Gymnasien. Die Vorbereitungen begannen bereits vor einem halben Jahr, im Dezember wurde der Nachteilsausgleich für die Schüler beim dafür zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe beantragt. "Die Schüler sollen die Bedingungen bekommen, die sie brauchen", erklärt Petra Berberich. So erhält zum Beispiel ein Schüler mit einer motorischen Einschränkung eine Zeitverlängerung um 50 Prozent und er schreibt am Laptop statt auf Papier. Diese Laptops müssen speziell für das Abitur zum Beispiel mit einem digitalen Wörterbuch für Englisch oder einer Formelsammlung für Mathe ausgestattet werden. "Wir müssen sicherstellen, dass das Rechtschreibprogramm deaktiviert ist", sagt Volker Moessinger. Da dieses in den neuesten Versionen von Microsoft Word nicht mehr abschaltbar ist, müssen die Schüler auf Office 2003 schreiben. "Es sollen die gleichen Bedingungen wie beim Schreiben per Hand gelten." In Mathe darf zum Beispiel Excel nicht verwendet werden. Und das Internet ist sowieso überall deaktiviert.

"Es wird nicht besser bewertet", betont der stellvertretende Schulleiter. Die Abituraufgaben sind dieselben wie an anderen Gymnasien. "Alle Schüler müssen dieselbe Leistung erbringen, nur die Hilfsmittel sind andere." So gibt es nicht nur Zeitverlängerung und Laptops, sondern auch sogenannte "Pausen nach Bedarf", die auch genehmigt werden müssen und die die Schüler individuell in Anspruch nehmen können. Anlaufstelle ist dafür ein "Service Point", der von Erziehern betreut wird. Hier wird Physio- und Ergotherapie angeboten. So können hier durch das Schreiben entstandene Verkrampfungen der Hand zum Beispiel durch Massagen behoben werden. Die Zeit dafür wird dann hinten angehängt. "Die Schüler gehen damit verantwortungsvoll um", erklärt Petra Berberich. "Sie wollen ja auch fertig werden."

Schüler, die motorisch sehr stark eingeschränkt sind, erhalten einen Schreibhelfer oder für Mathe auch einen Zeichenhelfer. Das ist nicht der eigene Lehrer, aber immer ein Fachlehrer. Diese stehen auch "auf Abruf" bereit. "Der Lehrer muss genau das machen, was der Schüler sagt", erklärt Petra Berberich. "Auch wenn es falsch ist, darf er keine Miene verziehen." Es kann sein, dass ein Schüler einem Helfer eine ganze Arbeit diktiert, erklärt Berberich. Letztes Jahr hat eine Schülerin ein Diktierprogramm mit Spracherkennung genutzt. Um die anderen Schüler nicht zu stören, sind separate Räume notwendig - beim Deutsch-Abi sind es bis zu sieben weitere Zimmer. Die meisten Schüler schreiben aber in einem großen Raum gemeinsam. Im Vorfeld gibt es eine "Sitzprobe", bei der die Plätze für die Schüler individuell nach deren Bedürfnissen eingerichtet werden. Ein besonders eingeschränkter Schüler darf sein Abi sogar zu Hause schreiben - ein Lehrer kommt dafür zu ihm. Dies ist jedoch eine große Ausnahme.

Und noch eine Besonderheit: Da das Abitur durch Zeitverlängerung und Pausen länger als fünf Stunden gehen kann, gibt es eine einstündige Mittagspause. Damit die Aufsicht gewährleistet ist, gehen die Lehrer mit den Schülern in die Mensa - quasi zum "begleiteten Essen".