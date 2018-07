Nicht wahr: Gute Vorsätze sind dazu da, um schnell wieder vergessen zu werden. Trotzdem ist es schön, wenn man sich zum Jahresbeginn überlegt, was wichtig werden könnte. Das ZeitJung-Team macht 40 Vorschläge für ein gelungenes neues Jahr:

1 ... ein bisschen Sport zu machen: Nach dem üppigen Weihnachtsessen, dem Silvester-Raclette und vielen anderen ungesunden Sünden darf man dem Körper ruhig etwas Gutes tun.

2 ... eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio wieder zu kündigen: Am Ende siegte noch immer die Faulheit. Und eine Ausrede gibt's natürlich auch: "Ich gehe lieber an der frischen Luft joggen."

3 ... zum James-Bond-Fan zu werden: Wer im letzten Jahr "Skyfall" noch nicht im Kino gesehen hat, sollte es unbedingt machen. Ein wirkliches Highlight des Kinojahres!

4 ... mit dem Rauchen aufzuhören - oder gar nicht erst anzufangen: Das ist sicherlich ein Klassiker der guten Vorsätze, aber ein wichtiges Argument gilt noch immer: Nichtraucher schmecken beim Küssen besser. Und vielleicht küssen sie auch länger...

5 ... ein nettes, kleines Festival zu besuchen: Der große Vorteil gegenüber den Massenveranstaltungen wie Rock am Ring: Hier kann man für wenig Geld noch unbekannte, aber richtig gute Bands entdecken. Um man sieht die Musiker sogar live auf der Bühne, nicht nur auf den Monitoren.

6 ... Freunde zum Tatort-Gucken einzuladen: Klar, irgendwie ist das spießig. Aber mal ehrlich: Was machst du sonst am Sonntagabend? Genau: Auch vor der Glotze hängen, aber allein.

7 ... schon im Januar die Grillsaison zu eröffnen: Einen richtigen Winter hatten wir ja noch nicht, da wird man ja wohl den Frühling vorverlegen dürfen?

8 ... Feldhockey im Fernsehen zu gucken: Im August finden die Europameisterschaften statt. Und da es diesen Sommer kein Fußball-Turnier gibt - warum nicht mal einen neuen Sport kennenlernen? Wobei: Wer überträgt das eigentlich?

9 ... die Eskimo-Rolle zu lernen: Dafür muss man sich natürlich erstmal aufs Wasser und ins Kajak wagen, aber dann... Was könnte cooler sein? Aber bitte nicht ertrinken!

10 ... die Bibel zu lesen - oder ein anderes dickes Buch, das seit Ewigkeiten unangetastet im Bücherregal verstaubt. Vielleicht findet sich ja doch eine spannende Geschichte. Und wenn nicht: "Ich habe es wenigstens versucht!"

11 ... eigenes Gemüse anzupflanzen: Egal ob es der eigene Salat ist oder frische Tomaten: Was im eigenen Garten oder auf dem Balkon wächst, schmeckt eigentlich immer besser als Supermarkt-Ware.

12 ... sich einen Hammer zu kaufen: Irgendwann wird man den eigenen Werkzeugkasten brauchen - und ein Hammer ist ein guter Anfang. Hilft auch als Flaschenöffner oder um "Cruá †shed Ice" herzustellen.

13 ... das eigene Fahrrad zu verstehen: Platte Reifen, quietschende Kette, flackerndes Licht, durchrutschende Gangschaltung: Der Drahtesel macht eigentlich immer Ärger. Also: Dieses Jahr wird das olle Ding mal von Grund auf generalüberholt - und hinterher weißt du, wo jedes einzelne Teil hingehört.

14 ... über Nacht Millionär zu werden: Heiraten, erben, im Lotto gewinnen, eine geniale Erfindung machen: Wer weiß schon, wie man furchtbar schnell furchtbar reich werden kann. Wenn es aber klappt: Super! Und bitte das Rezept weitersagen!

15 ... ein viel zu teures Essen zu bestellen: Gönn dir einfach mal was. Wenn du genug Geld angespart hast: Lade einen Freund in ein Restaurant ein und genießt den Abend. Bereuen kannst du die Ausgabe hinterher immer noch - aber dieses Essen bleibt in Erinnerung.

16 ... ein Tier zu retten: Du musst ja nicht gleich als Walretter anheuern und dich vor Harpunen schmeißen. Manchmal reicht es auch, einen Igel von der Straße zu jagen. Oder ein paar Frösche und Kröten in den nächsten Graben zu tragen.

17 ... Gitarrespielen zu lernen: Macht schließlich nicht nur gute Laune, sondern echt Eindruck, wenn man mal so nebenher ein paar Songs anstimmen kann. Das Ding hat ja auch bloß sechs Saiten - wird schon nicht so schwer sein...

18 ... einen Abend am Lagerfeuer zu verbringen: Nie kann man sich so gut unterhalten, wie wenn man in absoluter Dunkelheit an einem knisternden Feuer sitzt. Und wenn gerade keiner was zu erzählen hat: Einfach ein paar Marshmallows auspacken und über den Flammen rösten.

19 ... dein Zimmer neu zu streichen: Hängt da immer noch die alte Kindertapete? Nervt dich diese farbige Wand? Einfach zu Pinsel und Farbrolle greifen und alles anders machen!

20 ... rechtzeitig Weihnachtsgeschenke zu kaufen: Diese stressigen Adventseinkäufe - müssen die jedes Jahr wieder sein? Nicht, wenn man jetzt schon mit Weihnachtseinkäufen beginnt! Vornehmen kann man sich das ja mal...

21 ... auf das Konzert einer Band zu gehen, von der man noch nie etwas gehört hat: Einfach mal blind in den Veranstaltungskalender tippen und los geht's. Ein großer Vorteil: Diese Band wird deine Erwartungen nicht enttäuschen - du hattest ja gar keine. Und vielleicht gefällt es dir ja auch.

22 ... zum Raclette einzuladen - einfach mal so: An Silvester gehört die Pfannenbrutzelei einfach dazu. Aber warum eigentlich nur dann?

23 ... immer pünktlich zu sein: Früher aufstehen, Uhr fünf Minuten vorstellen, .... Es gibt so viele Tricks, und keiner hat bislang funktioniert. Aber dieses Jahr wird alles anders werden! Versprochen!

24 ... mit dem Kartenspielen anzufangen: Bridge, Canasta, Skat, Doppelkopf - es gibt so viele Gründe, sich in kleiner Runde um einen Tisch zu hocken. Sollte man einfach öfter tun. Monopoly geht natürlich auch.

25 ... die Weltrevolution zu planen: Ist doch irgendwie ein Muss in jedem Jahr, oder? Bei niemandem sonst? Na dann...

26 ... einen guten April-Scherz zu machen: Was ist schließlich besser als das verdutzte Gesicht und das befreite Lachen beim "April, April!"?

27 ... wählen zu gehen: Weil 2013 nun einmal Bundestagswahlen sind.

28 ... nicht mehr übers Wetter zu reden: Smalltalk an sich ist ja schön und gut, erfüllt er doch eine wichtige soziale Funktion (Man kann nicht immer über Kants kategorischen Imperativ sprechen). Aber mal ehrlich: Motzen über die August-Hitze oder fehlenden Schnee im Dezember - das ist wirklich der Gipfel des Unoriginellen. Schluss damit!

29 ... gute Laune zu haben: Die alte Monopoly-Regel "Wer hat, dem wird gegeben" gilt nicht nur für materiellen Reichtum, sondern auch für das Lebensglück. Wer morgens mit einem Lächeln aufwacht und sich beschwingt auch in schwierige Tage stürzt, bekommt seine gute Laune zurück: in Form von noch mehr Glückshormonen.

30 ... rechtzeitig schlafen zu gehen: Abends nicht müde, dafür morgens in der Schule umso mehr? Das muss nicht sein. Wer sich ein schönes Einschlafritual schafft, könnte künftig am Morgen topfit sein. Unverbindlicher Vorschlag: Eine Tasse heiße Milch mit Honig, beim Zähneputzen Reinhard Meys "Gute Nacht, Freunde" auflegen und beim Einschlafen an die schönsten Momente des Tages denken. Und - ganz wichtig - alle Elektronikgeräte (ja, auch das Smartphone) aus dem Schlafzimmer verbannen.

31 ... kochen zu lernen: Die selbst gemachte Pizza schmeckt meist deutlich besser als die aus dem Tiefkühlregal. Außerdem macht gemeinsames Kochen einfach Spaß - die besten Partys finden traditionell in der Küche statt.

32 ... nie mehr Geburtstage zu vergessen: Wer sich nicht nur auf die Facebook-Erinnerung verlassen will: Ein selbst gebastelter Geburtstagskalender an der Wand erlaubt so stets den Check direkt nach dem Aufstehen und erspart peinliches Gratulieren drei Tage später.

33 ... Sachen sofort zu erledigen: Das Geschirr stapelt sich bis zur Decke? Auf dem Schreibtisch drohen die gestapelten Ordner und Papiere umzustürzen? Räume einfach ab jetzt alles, was du in die Hand nimmst, sofort an seinen Platz - so sparst du langfristig Zeit und vermeidest Chaos.

34... einen guten Film pro Woche zu sehen: Cineastische Meisterwerke gibt es genug - aber eben auch viel Schrott. Überlege dir deshalb ganz bewusst, welche Filme du schon immer einmal sehen wolltest, und triff dich mit Freunden einmal die Woche zum Gucken und Genießen.

35 ... Freundschaften zu pflegen: "Gute Freunde soll niemand trennen" sang einst Franz Beckenbauer. Dazu solltest du mit ihnen in Kontakt bleiben - auch wenn sie mittlerweile weiter weg wohnen. Wie wäre es mit einem Besuch oder einem gemeinsamen Kurzurlaub?

36 ... mehr Obst zu essen: Zugegeben: es schmeckt nicht nach Schokolade. Aber reifes Obst ist trotzdem unglaublich lecker. Und gesund natürlich auch.

37 ... ein Museum zu besuchen: Langweilig und staubtrocken? Von wegen! Mittlerweile bieten viele Museen Bereiche an, die zum Mitmachen und Ausprobieren einladen. Zu sehen gibt es dabei weit mehr als Gemälde und Tonscherben: Autos, Mode - es gibt nichts, was nicht ausgestellt wird.

38 ... selbst etwas zu schreiben: Es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Buch sein. Fast jeder hat schon einmal selbst Gedichte geschrieben. Auch eine Kurzgeschichte, ein Internetblog oder der klassische Brief stößt beim Empfänger sicher auf Begeisterung. In diesem Sinne: Schreib mal wieder!

39 ... auf Qualität zu achten: Du erinnerst dich an das Schnäppchen aus dem Billigmarkt, das bald nach dem Kauf den Geist aufgegeben hat? Vor allem langfristig lohnt es sich, in Qualität zu investieren. Überlege dir beim nächsten Einkauf kurz, ob es immer das Billigste sein muss.

40... auszumisten: Du ziehst immer dieselben fünf T-Shirts an, trotzdem ist dein Kleiderschrank viel zu voll? Nimm dir eine Stunde Zeit und sortiere aus, was du nicht mehr benutzt. Ausmisten schafft Platz und gibt ein gutes Gefühl.