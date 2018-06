Von Roland Karle

Karlheinz Förster ist jemand, der ein Glas lieber halb voll als halb leer bezeichnet. Deshalb hoffte er auch gestern bis zum Schluss, dass dem deutschen Team noch ein Tor gelingen würde. Seine Einschätzung, Südkorea sei "ein gefährlicher Gegner", hatte sich bewahrheitet, dennoch: Dass die Löw-Truppe gegen die Asiaten verlieren und nach Hause fahren muss, das empfindet der einstige Weltklasse-Verteidiger wie ganz Fußball-Deutschland als "riesige Enttäuschung". "Je länger das Spiel dauerte, desto mehr hat man gespürt, wie unsere Spieler nervös wurden. Das Glück, das uns gegen Schweden half, hat dieses Mal gefehlt", sagt der Fußballexperte.

Überrascht war er von den vielen Umstellungen, etwa der Rückkehr von Mesut Özil und Sami Khedira sowie Leon Goretzkas WM-Premiere. Förster hatte zudem erwartet, dass Mario Gomez als Spitze beginnen würde, assistiert von den flinken Marco Reus und Timo Werner als Außenstürmer. Also jene Formation, die gegen Schweden gut funktioniert hatte. In drei Partien wurden 20 Spieler eingesetzt. "Personelle Wechsel sind immer mal notwendig und können Impulse geben, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, eine gut eingespielte Mannschaft zu haben. Das war bei dieser WM leider nicht so", erklärt der 81-fache Nationalspieler. Er hatte der DFB-Auswahl zugetraut, dass sie sich steigern würde. Allerdings wuchsen nach den ersten beiden Partien Försters Zweifel, auch der Last-Minute-Sieg gegen Schweden änderte daran wenig. "Es gibt nichts zu beschönigen: Unsere Mannschaft war bei dieser WM einfach nicht gut genug, um weiterzukommen." Förster nennt dafür mehrere Gründe:

> Defensive: In der Mittelfeldzentrale neben Toni Kroos fehlt ein zweikampfstarker Abräumer.

> Geschwindigkeit: Deutschland hatte stets deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner, aber es mangelte an Dynamik und Tempo im Vorwärtsgang.

> WM-Form: Es waren zu wenige Spieler auf dem Top-Niveau.

> Leistungskurve: Seit der EM 2016 hat die Mannschaft zu selten überzeugt, sich nicht weiter entwickelt. Sie konnte den Trend nicht drehen.

> Selbsteinschätzung: So beeindruckend die Auftritte des jungen Kaders und der Sieg beim Confed-Cup waren - sie haben über viele Schwächen hinweggetäuscht.

Wie geht es nun weiter? "Es muss ein Umbruch kommen. Darauf können wir uns freuen, denn wir haben etliche junge Spieler, die nachrücken. Ich habe keine Angst, dass wir den Anschluss an die internationale Spitze verlieren", sagt Förster.