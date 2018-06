Von Frank Hellmann

Leverkusen. Kevin Trapp zählt zu jenen Profifußballern, die sich regelmäßig über die Plattform Instagram mitteilen. Unter seinem Profil ist auch der Verlauf des Trainingslagers in Südtirol dokumentiert: vom Einstieg in den Flieger am Frankfurter Flughafen am 23. Mai ("oh the way to the @dfb_team") bis zur Abreise auf der Rückbank des Fahrdienstes mit Ilkay Gündogan und Sami Khedira am Donnerstag ("Goodbye Eppan").

Natürlich darf neben den Trainingsimpressionen auch das Mannschaftsfoto nicht fehlen, auf dem der 27-Jährige neben Manuel Neuer und Timo Werner sitzt. Mittig in der unteren Reihe. Den Ball fest in den Händen. Der ehemalige Bundesligatorwart des 1. FC Kaiserslautern und von Eintracht Frankfurt weiß, dass ihn weiche Faktoren mit in den WM-Kader gespült haben. Ginge es etwa nach Pflichtspielminuten der abgelaufenen Spielzeit, dann hätte eher Bernd Leno als Stammtorwart von Bayer Leverkusen (39 Spiele) und nicht der Ersatzkeeper von Paris St. Germain (16 Spiele) dabei sein müssen. Es allerdings ein offenes Geheimnis, dass sich Marc-Andre ter Stegen und Leno zu DFB-Juniorenzeiten nicht sonderlich gut vertrugen.

Mit Manuel Neuer, Vertreter ter Stegen und Backup Trapp hat Bundestorwarttrainer Andreas Köpke eine Troika zusammen, die den Harmoniefaktor ohne großes Zutun von außen hochhalten wird. Der aus dem saarländischen Merzig stammende Schlussmann ist das Gegenteil von einem Stinkstiefel und fügt sich in die jüngere Historie: Wie für keinen anderen WM-Fahrer sind Einsatzmöglichkeiten für den dritten Torwart kaum vorhanden, der deshalb vor allem positiv aufs Binnenklima einwirken soll. Schon der 2014 nominierte Roman Weidenfeller oder der 2010 überraschend geholte Hans-Jörg Butt hatten die Berufung als Dankeschön verstanden.

Auch Trapp ist froh, dass er überhaupt zur Besatzung gehört, die am Dienstag von Frankfurt aus Mission Titelverteidigung nach Moskau abhebt. Über den Schreck am Tag der endgültigen Kadernominierung kann er rückblickend herzlich lachen. "Montagmorgen hat’s bei mir an der Zimmertür geklopft. Ich dachte schon: ‚Oh, nein!‘ Es war dann nur die Putzfrau."

Die deutsche Nummer 12 sieht sich nicht allein für die Trainingsleistungen, sondern auch seine Grundhaltung belohnt. "Ich habe einfach gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe alles dafür getan. Ich wollte unbedingt mit, nachdem ich es 2016 nicht zur EM geschafft habe." Noch mehr Glücksgefühle hätte indes seine Lebensgefährtin Izabel Goulart gepackt. "Sie hat mir danach gesagt, sie hätte vier Tage nicht geschlafen, weil sie so nervös war, ob ich dabei bin. Sie hat vor Freude sogar geweint."