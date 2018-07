Weltreisender in Sachen Sport

Hartmut Scherzer (Foto: privat) gilt als der „verrückteste deutsche Sportreporter“. Mit seinen 80 Jahren, übt er seinen Beruf als freier Journalist aber weiterhin mit großer Leidenschaft aus. Morgen beginnt für ihn seit Chile 1962 bereits die 15. (!) Weltmeisterschaft. Damit ist Scherzer – ein Weltreisender in Sachen Sport (Fußball, Boxen, Radsport) – Weltrekordhalter. Von Olympischen Spielen berichtete er sogar noch häufiger: Während der Spiele in Rio de Janeiro 2016 wurde er von Fürst Albert II. von Monaco für seine 21. Olympischen Spiele mit einer Mini-Fackel ausgezeichnet. Für die RNZ sendet Scherzer ab heute in einer täglichen Kolumne seine „Liebesgrüße aus Moskau“.