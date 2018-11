Von Michael Ossenkopp

Erste detaillierte Bilder von der Marsoberfläche funkte vor 40 Jahren die Sonde "Viking 1" zur Erde. Am 20. Juli 1976 war sie auf dem Roten Planeten gelandet. Seit 2012 sendet der Rover "Curiosity" noch spektakulärere Fotos, außerdem soll er Fragen nach Leben auf dem Mars beantworten. Fernziel aller Missionen ist ein bemannter Flug zu unserem Nachbarplaneten.

Das Viking-Programm der amerikanischen Weltraumbehörde NASA markierte in den 1970er Jahren einen ersten Höhepunkt der Erforschung des Mars. Nach "Viking 1" landete am 3. September 1976 auch "Viking 2" auf dem Planeten, der nur etwa halb so groß ist wie die Erde. Benannt war das Programm übrigens nach den Wikingern, deren Anführer Leif Eriksson um das Jahr 1000 als Pionier nach Amerika gesegelt sein soll.

Die erste Viking-Raumkapsel bestand aus einem Mutterschiff (Orbiter), das sich in einer Umlaufbahn um den Mars bewegte und einem Lander, der auf der Oberfläche im Gebiet "Chryse Planitia" niederging. Gestartet war die Sonde am 20. August 1975 vom amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Eine Titan 3E/Centaur-Rakete beförderte die 2900 Kilogramm schwere Apparatur in den Weltraum. Während der Mission machte sie 37 000 Bilder, darunter auch Aufnahmen der Marsmonde Deimos und Phobos (aus dem Griechischen: Furcht und Schrecken). Die unförmigen Gesteinsbrocken umkreisen den Planeten.

Gibt es Leben auf dem Roten Planeten?

"Viking 1" und "2" sollten vor allem biochemische Versuche durchführen. Denn damals beschäftigte nicht nur Wissenschaftler die Frage nach einem Leben auf dem Roten Planten. Den Namen erhielt er übrigens wegen seiner rötlichen Färbung, denn er wird von einer braunroten Staubschicht bedeckt. Das Pyrolytic Release Experiment suchte nach Spuren der Photosynthese. Dazu wurde Marsboden mit Licht, Wasser und radioaktiv markiertem Kohlenstoffdioxid behandelt.

Ein Stoffwechselexperiment basierte auf der Annahme, dass Leben organische Substanzen aus der Umgebung als Nahrung nutzt und daraus Biomasse bildet. Ein weiteres Extrakt des Marsbodens wurde mit Wasser und einer radioaktiv markierten Nährlösung versetzt, "atmende" Organismen würden diese auch in CO2 umwandeln. Mit dem Gasaustauschexperiment hätte eine Bodenprobe Abweichungen von der ursprünglichen Zusammensetzung aufgezeigt.

Hinzu kamen noch weitere Experimente wie Röntgenstrahlungs- und meteorologische Messungen von Temperatur, Druck, Windgeschwindigkeit und -richtung. Zudem sollte ein Seismometer nach Marsbeben forschen und die magnetischen Eigenschaften des Planeten bestimmen. Sämtliche Versuche lieferten jedoch kein eindeutiges Ergebnis, ob organisches Leben auf dem Mars existiert oder nicht.

Das Viking-Programm war die bis dahin aufwändigste Mission der USA. Schon 1960 gab es erste Planungen über das Absetzen von Orbitern. Ab 1964 lief das Projekt unter der Bezeichnung "Voyager". Der ambitionierte Plan von Wernher von Braun, damals Direktor des Marshall Raumfahrtzentrums, sah nach einer Mondlandung Ende der 1960er Jahre eine bemannte Marsexpedition für das Jahr 1982 vor. Doch die Kosten explodierten und es gab Probleme bei der notwendigen Miniaturisierung der Komponenten. Selbst der zunächst anvisierte Starttermin der unbemannten Viking-Sonden für das Jahr 1973 war nicht eingehalten worden.

Ein Marstag ist mit 24 Stunden und 37 Minuten nur unwesentlich länger als ein Tag auf der Erde, dafür dauert ein Jahr (mittlere Umlaufzeit um die Sonne) 687 Erdentage. Die Oberfläche des Mars gleicht der unseres Mondes und ist von zahlreichen Kratern und Vulkanen überzogen. Die Atmosphäre besteht zu über 95 Prozent aus Kohlenstoffdioxid - bei uns sind es nur 0,04 Prozent - und die Temperatur schwankt zwischen -133 und +27 Grad Celsius. Die Anziehungskraft des Mars beträgt im Vergleich zur Erde nur etwa 38 Prozent.

Nach diversen Fehlschlägen von Marsmissionen der Amerikaner und der Russen feierte die NASA 1997 einen Doppelerfolg. Mit dem "Pathfinder" landete seit der Viking-Serie wieder eine Sonde auf dem Roten Planeten. Das dazugehörige Roboterfahrzeug "Sojourner" funkte 16 000 Aufnahmen zur Erde. 2004 landeten die beiden NASA-Rover "Spirit" und "Opportunity" und übertrugen erstmals sensationelle Neuigkeiten: Einst gab es flüssiges Wasser auf dem Mars. Auch die amerikanische Sonde "Phoenix" erbrachte 2008 den Nachweis, dass in den arktischen Breiten der nördlichen Marshemisphäre im Boden Wasser vorhanden war.

Im ExoMars-Projekt arbeitet die "Europäische Weltraumorganisation" (ESA) mit der russischen Raumfahrtagentur "Roskosmos" zusammen. Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur am 14. März 2016 wird der "Trace Gas Orbiter" (TGO) voraussichtlich in drei Monaten seine Umlaufbahn um den Mars erreichen. Sein kleiner Begleiter, der Lander "Schiaparelli", soll am 19. Oktober sanft auf dem Planeten aufsetzen. Die Erkenntnisse aus diesem Unternehmen sollen für eine weitere Mission 2020 sowie für spätere, bemannte Flüge genutzt werden.

Am 6. August 2012 schwebte der Mars-Rover "Curiosity" auf den Roten Planeten nieder. Er lieferte Beweise für Ablagerungsschichten mit eingelagertem Wassereis, die kilometerweit unter die Oberfläche hinabreichen. Vor Milliarden Jahren war die Marsatmosphäre wesentlich dichter und auf dem heute trockenen Wüstenplaneten vermutlich flüssiges Wasser vorhanden. Erst vor wenigen Wochen entdeckte "Curiosity" - auch für viele Wissenschaftler überraschend - das Mineral Tridymit. Die Quarzverbindung ist bisher nur von der Erde bekannt.

Bereits in zwei Jahren will die US-Firma "SpaceX" eine unbemannte "Red Dragon-Kapsel" zum Mars befördern, bis 2025 sollen dann erstmals Menschen folgen. Das ebenfalls private Unternehmen "Mars One" aus den Niederlanden hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 eine Marsbasis zu errichten. Das Konzept beruht auf der Voraussetzung, dass die teilnehmenden Raumfahrer lediglich hinreisen und nicht zur Erde zurückkehren. Kritiker äußern daran jedoch ethische Bedenken.

Exorbitante Kosten

US-Präsident Barack Obama hat ein Raumfahrtprogramm angekündigt, mit dem bis Mitte der 2030er Jahre Astronauten auf dem Mars landen und wieder zurückkehren könnten. Die Russen beabsichtigen, mit Hilfe eines neuartigen Raumschiffantriebs über einen Kernreaktor einen bis zu 20 Mal höheren Impuls als bei chemischen Raketentriebwerken zu erzielen. Dadurch würde sich die Flugzeit zum Mars im Vergleich zum herkömmlichem Antrieb von sieben Monaten auf vier bis sechs Wochen reduzieren. Russland sieht als Zeitfenster "die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts".

Bisher sind allerdings alle Szenarien lediglich Absichtserklärungen und meist nicht über den Planungsstatus hinausgekommen. Neben der technischen Umsetzung stehen vor allem die exorbitanten Kosten einer zeitnahen Verwirklichung im Weg.