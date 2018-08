Tübingen (dpa) - Nach der ersten Transplantation einer Gebärmutter in Deutschland könnte die Patientin schon in einem Jahr schwanger werden. Wie das Tübinger Ärzteteam mitteilte, gab es seit der Operation am 14. Oktober keine Komplikationen. «Der Patientin geht es sehr gut», sagte Prof. Sara Brucker in Tübingen.