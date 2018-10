Die kanadische Professorin Donna Strickland. Foto: University of Waterloo via AP

Sie bevorzuge die Beschreibung «Laser-Enthusiast». Jetzt ist die Kanadierin nach Marie Curie und Maria Goeppert-Mayer die dritte Frau, die einen Nobelpreis für Physik erhält. Die 59-jährige Professorin lehrt an der Universität in Waterloo, die etwa 30 Autominuten von ihrer Geburtsstadt Guelph entfernt liegt. Mit Laser-Forscher Douglas Dykaar hat sie zwei Kinder.

Ihren Bachelor erlangte Strickland 1981 an der McMaster Universität im kanadischen Hamilton. Sieben Jahre später promovierte sie an der Universität von Rochester (US-Staat New York) bei Optik-Professor Gérard Mourou, mit dem sie nun zusammen die weltweit wichtigste Physik-Auszeichnung erhält.

Nach wissenschaftlichen Aufenthalten unter anderem an der Universität in Princeton arbeitet Strickland seit 1997 in Waterloo. Zu ihren Fachgebieten gehören Laser-Materie-Interaktionen, nichtlineare Optik und Lasersysteme. In ihrem Forschungsgebiet erhielt sie schon mehrere Auszeichnungen. Als Präsidentin führte sie die internationale physikalische Wissenschaftsgesellschaft Optical Society.