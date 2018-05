Das Handout des Laboratory for Social and Neural Systems Research (SNS) zeigt Studenten bei einem Versuch zur Hirnforschung in Zürich (Schweiz). Menschen können durch Stimulation bestimmter Gehirnregionen zu ehrlicherem Verhalten gebracht werden. Das zumindest berichten Forscher der Universitäten Zürich, Chicago und Harvard in den USA in den «Proceedings» der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften («PNAS»). Foto: Marc Latzel/Laboratory for Social and Neural Systems Research (SNS)/dpa