Los Angeles (dpa) - Elon Musk (44), Gründer der Raumfahrt-Firma SpaceX, will selbst die Erde umrunden. «In vier bis fünf Jahren werde ich wahrscheinlich in die Umlaufbahn fliegen», sagte Musk in der Nacht zum Donnerstag auf einer Technologiekonferenz des Blogs «Recode». SpaceX arbeitet an wiederverwendbaren Raketen und plant auch einen Flug zum Mars.