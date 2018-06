Landau (dpa) - Ohne Dungkäfer wäre die Natur in vielerlei Hinsicht ärmer dran - so schätzt es jedenfalls Umweltwissenschaftler Jörn Buse von der Uni Koblenz-Landau ein. Kürzlich hat er auf einer Wiese in Budenheim nach eigenen Angaben zwei seltene Arten wiederentdeckt.