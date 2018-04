Von Martin Schäfer

Essen. Wenn der Monteur in Zukunft klingelt, dann trägt er vielleicht eine Datenbrille. Die blendet ihm dann beim Schrauben im Verteilerkasten oder an der Waschmaschine zusätzliche Infos ein. Mit einem Klick oder Sprachbefehl kann auch die Herstellerhotline per Video-Chat kontaktiert werden, um die Verfügbarkeit eines Bauteils zu checken. So oder ähnlich könnte bald das Service-Geschäft ausschauen. Zukunftsmusik ist das indes nicht. Große und kleine Unternehmen sind schon beim Testen. Zum Beispiel Thyssen-Krupp.

Die Aufzugssparte des Essener Konzerns hat unlängst eine Kooperation mit dem Softwareunternehmen Microsoft bekannt gegeben. Im Fokus steht die Hololens, eine rund 650 Gramm schwere Datenbrille, die man sich wie einen Fahrradhelm auf den Kopf setzt und hinten mit einer Schraube gegen den Kopf dreht. Das Gerät ist voll gespickt mit Elektronik. "Sechs Kameras, die Rechenkraft von zwei Laptops und eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden", berichtet Scott Erickson, der Microsoft-Manager für die Hololens.

Die Hololens sieht recht "spacig" aus. Sie kann auch von Brillenträgern getragen werden. Die Brille beobachtet das Umfeld und auch den Menschen, wo dessen Blick gerade hingeht. Dann überblendet die Brille das reale Bild mit zusätzlichen Informationen oder baut in die Umwelt virtuelle Gegenstände hinein - ganz vergleichbar mit dem Handyspiel Pokemon-Go von Nintendo.

Nur dass die Datenbrille der Hololens den Raum in allen drei Dimensionen nutzt. Der Aufzughersteller Thyssen-Krupp will die Hololens für seine Wartungsteams in Dienst stellen. "Wir hoffen, dass wir dadurch Reparatur- und Servicezeiten von zwei Stunden auf 30 Minuten reduzieren können", meint Andreas Schierenbeck, Chef der Aufzugssparte Thyssen-Krupp Elevator.

Bei einer Demo platziert die Hololens einen Aufzugsantrieb in einen sonst leeren Raum. Verschiedene Aggregate sind unterschiedlich farblich codiert, etwa Elektromotor oder Kabeltrommel für die Aufzugsseile. Mit Sprachbefehlen kann der Brillenträger in das Aggregat hineinzoomen, es drehen und wenden. Mit ausgestrecktem Arm und Hand können Teile der Maschine manipuliert werden oder Einträge in einem virtuellen Menü angetippt werden. Im Einsatzfall am defekten Gerät markiert die Hololens wichtige Baugruppen. Thyssen-Krupp hat wohl 2000 unterschiedliche Aufzugsvarianten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten irgendwo installiert. Wenn ein Monteur nicht weiterweiß, dann kann er auf Zuruf (zur Brille) per Skype eine Fachfrau oder einen Fachmann aus der Zentrale hinzuschalten und befragen.

Scott Erickson von Microsoft ergänzt: "Die Nasa nutzt die Hololens in ihrem Mars-Rover-Programm." Lehrkräfte an der US-amerikanischen Chase Western University setzen die Hololens in Anatomie-Kursen ein. Der Autokonzern Volvo probiert die Datenbrille im Verkauf aus, Flugzeugbauer fürs Training und eben Thyssen-Krupp für die Aufzugswartung.

Datenbrillen werden immer ausgefeilter. Fachleute unterscheiden darunter VR-Brille und AR-Brille. Unter "Virtual Reality" (VR) versteht man, dass die Umwelt komplett ausgeblendet ist. Die Brille entspricht einem Monitorkästchen, die jegliche Bildinformation bereitstellt. Beispiel ist die Brille Oculus Rift von Facebook. "Augmented Reality" (AR) fügt indes der realen Umwelt noch etwas artifizielles hinzu - etwa bei Google Glass oder der Hololens von Microsoft. "Wir haben uns rund ein Jahr mit den Datenbrillen beschäftigt", sagt Thomas Winzer vom mittelständischen Softwarehaus Inosoft in Marburg. Die Zeit sei reif und das AR-Konzept am tragfähigsten und mit höherem Nutzen für die Kunden.

Vor Winzer liegt auf dem Konferenztisch eine ganze Reihe von Datenbrillen: Google Glass, Hololens von Microsoft und Moverio von Epson. "Interessant ist, dass die Datenbrillen den dreidimensionalen Raum plötzlich verfügbar machen", sagt der 53-jährige Vorstand von Inosoft. Ein Beispiel zeigt ein Computernerd im Internet: Er zaubert sich über die Hololens einen Haifisch ins Office, der langsam durch die Luft schwimmt. Der Betrachter kann sich frei um den Haifisch bewegen und ihn von allen Seiten betrachten.

Genau dieses 3D-Potenzial will Winzer für seine Kunden verfügbar machen. Immobilien-Investoren und Architekten können sich Gebäude schon mal vorab anschauen. Also: Brille auf und das Hologramm des Gebäudes auf den Konferenztisch. Winzer geht zu Demozwecken ums virtuelle Gebäude. An der Seite schwebt ein Computermenü mit verschiedenen Einträgen frei im Raum. Er blickt und klickt auf Zoom und schon zoomt sich das Gebäude in die Höhe, müsste eigentlich durch die Zimmerdecke stoßen. Den Kopf hart ins Genick gestreckt, blickt Winzer an der virtuellen Gebäudefassade hinan.

"Wir sprechen hier auch von einem digitalen Zwilling", erläutert Winzer. Um zu prüfen, ob ein neues Geräte oder eine neue Anlage verschiedensten Normen gerecht wird, erstellt das Inosoft-Team aus Informatikern, Mathematikern, Physikern, Biologen und Soziologen ein virtuelles Abbild des Objekts. Mit der Brille lässt sich das dann vor Bau und Produktion testen. Bauteile, die einer Norm nicht entsprechen, sind dann beispielsweise rot markiert. Das Schöne an den Datenbrillen ist natürlich auch, dass die Nutzer dabei beide Hände frei haben. Das prädestiniert sie für das Service-Geschäft. Dafür baut Inosoft ein eigenes Portal unter dem Slogan der Industrie 4.0 auf. Das Szenario: Eine Maschine steht still. Der Kunde und Nutzer schaut sich die Maschine mit der Datenbrille an und kann mit dem Hersteller oder dem Hauptwerk - die Tausende Kilometer entfernt sein können - konferieren, was im Einzelfall zu tun ist.

Wo geht die Reise hin? Thomas Winzer meint, dass in Zukunft die Datenbrille die Service-CD als Datenträger ersetzen wird. Alle Informationen, Daten und die Kommunikation kann die Brille bereitstellen. "Jetzt sind viele Unternehmen noch skeptisch gegenüber der ‚Augmented Reality‘, doch wer es ausprobiert hat, will es auch einsetzen", sagt Thomas Winzer.