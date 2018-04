Zürich. (sal) Hunde, Kühe, Schafe, Pferde, Schweine, Vögel - unsere Vorfahren haben in den vergangenen 15.000 Jahren Dutzende von Wildtieren domestiziert, um sie als Nutz- oder Haustiere zu halten. Mit der Zeit änderte sich nicht nur das Verhalten der Tiere, sondern auch ihr Aussehen. So haben domestizierte Hasen, Hunde und Schweine weiße Flecken in ihrem Fell, schlappe Ohren, kleinere Gehirne und kürzere Schnauzen.

Forscher der Universität Zürich haben dieses Phänomen auch bei verwilderten Hausmäusen festgestellt, die in einer Scheune in der Nähe von Zürich leben. Innerhalb eines Jahrzehnts waren in einer Mäusepopulation zwei der charakteristischen Veränderungen des Phänotyps deutlich erkennbar: weiße Flecken im braunen Fell und kürzere Schnauzen.

Verantwortlich für diesen Wandel scheint eine Gruppe von Stammzellen im frühen Embryo zu sein: die Neuralleiste. Der Knorpel der Ohren, das Dentin der Zähne, die Melanozyten, die das Hautpigment produzieren, sowie die Nebenniere, in der Stresshormone gebildet werden, stammen alle von diesen Stammzellen ab.