Das Neckarelzer Unternehmen Eisenguss mit seinen derzeit 55 Beschäftigten ist in finanzielle Schieflage geraten und musste daher Insolvenz anmelden. Grund für diesen Schritt: Die Kunden haben ihre Aufträge in das Jahr 2018 verschoben, wodurch der Umsatz um rund zwei Millionen Euro im vergangenen Jahr einbrach. Foto: Heiko Schattauer

Von Alexander Rechner

Mosbach-Neckarelz. Das in Neckarelz beheimatete Unternehmen Eisenguss GmbH ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Autozulieferer hat Ende Januar den Gang zum Mosbacher Amtsgericht antreten müssen und dabei einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem die Firma zahlungsunfähig war. Dies bestätigte gestern Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja aus Lauda-Königshofen, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Der Grund: Im vergangenen Jahr brach der Umsatz von neun auf sieben Millionen Euro ein. "Die Kunden haben ihre Aufträge in das Jahr 2018 verschoben", erklärt Metoja ferner. Und dies konnte die Gießerei bei allen Bemühungen nicht auffangen. "Die dadurch frei werdenden Kapazitäten konnten nicht so kurzfristig mit anderen Aufträgen kompensiert werden", erklärte Geschäftsführer Claus Schönhardt.

Derzeit läuft die Arbeit im Neckarelzer Unternehmen ganz normal weiter, wie Metoja und Schönhardt unisono unterstrichen. Die rund 55 Beschäftigten stellen weiterhin bis zu 23 Tonnen schwere Teile für die Automobilindustrie her. Insbesondere auf Presswerkzeuge für künftige Modelle hat sich die Gießerei spezialisiert. Diese werden eingesetzt, um das Blech entsprechend zu formen.

Die Firma selbst wurde 1956 gegründet, zu deren Hauptkunden Weltkonzerne der deutschen Automobilindustrie zählen. Und gerade diese Global Player haben laut Rechtsanwalt Metoja keine Aufträge storniert. Im Gegenteil: "Weitere sind in Aussicht gestellt worden", erläuterte der vorläufige Insolvenzverwalter.

Aber wie kam es zu dieser Situation? Claus Schönhardt warf einen Blick zurück: "Das Frühjahr 2017 begann mit guter Auftragsauslastung, dann kam es zu Modellprojekt- und damit zu langen Auftragsverschiebungen." Außerdem konnte man einen "sehr starken Preisanstieg bei den für den Herstellungsprozess benötigten Rohstoffen nur zum Teil an Kunden weitergeben", verdeutlichte er und führte den Grund ebenfalls sogleich an: Mit den Konzernen in dieser Branche würden jährliche Kontrakte abgeschlossen.

Optimistisch zeigte sich der vorläufige Insolvenzverwalter, dass die Gießerei in Zukunft fortgeführt werden kann. Man sucht derzeit Investoren, die in das Geschäft einsteigen wollen. Rechtsanwalt Metoja spricht von einem "Investorenprozess". Mit anderen Worten: Man lotet das Marktinteresse aus und schaut sich nach potenziellen Partnern um. Das große Plus des Unternehmens: Es gäbe deutschlandweit nur vier Eisengießereien, die das Know How haben - und zu diesem erlauchten Kreis gehöre die Firma Eisenguss. Dies hätten namhafte Unternehmen ebenfalls erkannt. "Die Autohersteller wollen den Standort erhalten", erklärt Metoja.

Die Löhne und Gehälter für Januar, Februar und März wurden und werden dem Rechtsanwalt zufolge allen Beschäftigten vom Insolvenzgeld bezahlt. Bis Ende März hat nun Metoja Zeit, um die künftigen Chancen des Betriebs zu eruieren. Am 1. April soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden. "Wir arbeiten tatkräftig daran, zusammen mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter den Erhalt der Firma zu sichern", sagte Schönhardt.

Das bedeute auch, viele Gespräche mit Kunden und Lieferanten zu führen. Dabei ist er nicht hoffnungslos. Die Gießerei könne wieder auf Kurs gebracht werden und auch diese Phase überwinden. Schließlich habe sie die Herausforderung mit der gewaltigen Verpuffung im Jahr 2011 bewältigt. "Wir waren auf einem guten Weg, die schwierige Situation eines fast einjährigen Produktionsausfalls zu meistern". Und nun setzt man alles daran, die Fortführung des Neckarelzer Unternehmens in die Wege zu leiten.