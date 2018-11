Heidelberg. (ith) Wenige Tage vor seinem Tod freute sich Prof. Karlheinz Meier noch über eine gute Nachricht: Von einer unabhängigen Jury wurde er als Empfänger des Lautenschläger-Forschungspreises ausgewählt. Der Stifter selbst, Manfred Lautenschläger, informierte Mitte Oktober den Wissenschaftler darüber. Meier lehrte seit 1992 an der Universität Heidelberg und bekleidete dort den Lehrstuhl für Experimentalphysik, bevor er am 24. Oktober im Alter von 63 Jahren starb. Der international renommierte Forscher wäre der zehnte Wissenschaftler gewesen, der mit diesem Preis ausgezeichnet worden wäre.

Der Lautenschläger-Forschungspreis wurde 2001 ins Leben gerufen und wird alle zwei Jahre an herausragende, in der Forschung aktive Wissenschaftler verliehen. Mit 250.000 Euro dotiert gilt er als einer der höchsten Wissenschaftspreise in Deutschland. Mit ihm können international anerkannte Wissenschaftler der Universität Heidelberg sowie renommierte ausländische Experten ausgezeichnet werden, die der Ruperto Carola wissenschaftlich verbunden sind. Der Preis richtet sich an alle Forschungsbereiche - Naturwissenschaften und Medizin ebenso wie Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Zuletzt bekam ihn der Indologe Prof. Axel Michaels.

Wie Manfred Lautenschläger gegenüber der RNZ sagte, soll der Preis posthum an Meier vergeben werden. Die Verleihung wird wohl Anfang Dezember sein. In den Genuss der Forschungsgelder wird dann das Kirchhoff-Institut für Physik der Universität Heidelberg kommen.