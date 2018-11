Von Marion Gottlob

Heidelberg. Hier darf gelacht werden! Zum 200-Jahr-Jubiläum des Instituts für Geowissenschaften hat Mitarbeiterin Jutta Grühbaum fast ein Jahr lang die Geschichte der Einrichtung erforscht. So hat sie für die Präsentation der Historie im Rahmen der großen Ausstellung zum Jubiläum auch humoristische Details berücksichtigt: Es sind Skizzen zu sehen, auf denen Studenten ihre Professoren mit Engelsflügeln gezeichnet haben, köstlich. Ansonsten gibt die "Ausstellung in der Ausstellung" erstmals einen Überblick über die Geschichte der Geowissenschaften in Heidelberg.

Diese Disziplinen beschäftigen sich mit der Entstehung und Entwicklung der Erde und des Lebens. In Heidelberg nahm die Erforschung bereits vor mehr als 200 Jahren mit einer Sammlung ihren Anfang: Aus Kaiserslautern kamen die Professoren der sogenannten Kameralwissenschaften mit ihrer Sammlung an Bäumen, Gewächsen und mit ihrem Haushaltskram 1784 auf 30 Ochsenkarren nach Heidelberg. Im Jahr 1818, also nun vor 200 Jahren, hielt dann Carl Cäsar von Leonhard (1779 bis 1862) seine Antrittsvorlesung mit dem Titel "Vom Werthe der Mineralogie" - er war Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie, des Vorgänger-Instituts der Geowissenschaften.

Carl Cäsar von Leonhard wurde geadelt, nachdem er in den Freiheitskriegen einem Verwandten des bayerischen Königs das Leben gerettet hatte. Er ist unter Geologen bekannt als der Namensgeber für den Löss, ein weltweit vorkommendes Sediment, das jedoch zuerst in der Heidelberger Gegend beschrieben wurde.

Auch andere namhafte Gelehrte forschten damals zeitgleich in Heidelberg an Mineralen. Der Chemiker Leopold Gmelin (1788-1853) unternahm etwa den Versuch, ein neues chemisches Mineralsystem zu entwerfen. Heinrich Georg Bronn (1800-1862) begründete 1832 die Paläontologie in Heidelberg, eine weitere Disziplin der Geowissenschaften, mit einer Vorlesung über die Petrefaktenkunde (Versteinerungskunde).

In den Jahren darauf regte der damalige Leiter des Mineralogisch-Geologischen Instituts Harry Rosenbusch (1836-1914) die Gründung des Stratigraphisch-Paläontologischen Instituts an und führte die mikroskopische Untersuchung von Gesteinen ein. "So erlangte das Institut Weltruhm", sagt Prof. Axel Schmitt, "Wissenschaftler aus der ganzen Welt kamen nach Heidelberg, um hier zu forschen."

Zum Institut gehörte später auch Victor Mordechai Goldschmidt (1853-1933). Er gründete das Privat-Institut für "Mineralogie und Krystallographie" sowie die Portheim-Stiftung (Völkerkundemuseum). In einem Brief beklagt er die "Kränkung", weil er bei der Besetzung in der Nachfolge Rosenbuschs übergangen worden war. Er starb 1933 in Salzburg, seine Frau Leontine beging 1942 in Heidelberg, einen Tag vor ihrer Deportation, unter der Diktatur der Nationalsozialisten Selbstmord. Sein Schüler und späterer Widersacher Hans Himmel wurde 1933 Vizekanzler der Universität und 1934 Stiftungsrechner der Portheim-Stiftung. Nach dem Krieg wurde er 1945 von der Universität ausgeschlossen. Später wurde er dann Leiter einer Volkshochschule.

Wilhelm Hermann Salomon-Calvi (1868-1941) war seit 1897 Privatdozent und später Professor in Heidelberg. 1934 emigrierte er in die Türkei, nachdem er 1933 "auf eigenen Antrag seiner Amtspflichten enthoben worden war". In der Türkei führte er moderne Forschungs- und Lehrmethoden in die dortigen Geowissenschaften ein. Noch zu Lebzeiten wurde er dafür ausgezeichnet und erhielt ein Staatsbegräbnis auf dem Ehrenfriedhof von Ankara.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Wiederaufbau des Heidelberger Instituts. Unter den zahlreichen Gelehrten sei Paul Ramdohr (1890-1985) genannt. Sein Lehrbuch über Mineralien hat bis heute Gültigkeit. Unter dem Ehrentitel Erz-Vater war er weltweit als führend in der Lagerstättenkunde anerkannt. German Müller (1930-2007) gilt in Heidelberg als Mitbegründer der Umweltwissenschaften und der Umweltgeochemie.

Zu den Frauen: Die berühmteste Studentin hieß Tilly Edinger. Sie studierte zunächst in Frankfurt am Main. Für ihre Forschungen kam sie nach Heidelberg und erkannte einen mit Sediment gefüllten Schädel als Gehirnabguss. Auf diese Weise wurde sie zur Begründerin der Paläontoneurologie.

Als erste Professorinnen kamen dann während der 1990er Jahre Dominique Lattard sowie Margot Isenbeck-Schröter an das seit 2008 wiedervereinte "Institut für Geowissenschaften". 200 Jahre nach Cäsar von Leonhard wurde 2018 mit Lucie Tajcmanova eine weitere Professorin berufen.

Mittlerweile zählt das Institut rund 100 Bachelor- und 50 Master-Studenten.