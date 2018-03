Heidelberg. (kum) Forscher der Universität Heidelberg und der Technischen Universität Dresden sowie der Intel Corporation werden auf der NICE-Konferenz in den USA drei neuartige neuromorphe Chips vorstellen. Diese Chips verfügen über eine Besonderheit: Sie sind in der Lage, wichtige Eigenschaften biologischer Gehirne wie Energieeffizienz, Robustheit und vor allem Lernfähigkeit nachzuahmen.

Damit könnten sie eine Grundlage für die Entwicklung künstlicher Intelligenz bilden, denn Computer sind beim Lösen von Rechenaufgaben zwar um ein Vielfaches schneller als Menschen, aber gegen die analytischen Fähigkeiten des Gehirns haben sie bislang keine Chance. Insbesondere können Computer noch nicht kontinuierlich lernen und sich auch nicht verbessern. Die zwei europäischen Chips wurden beim Human Brain Project der Europäischen Union in Kooperation mit Neurowissenschaftlern entwickelt. Die NICE-Konferenz wird vom 27. Februar bis 1. März 2018 auf dem Intel Campus in Hillsboro/Oregon veranstaltet.

Dr. Johannes Schemmel vom Heidelberger Kirchhoff-Institut für Physik präsentiert den Prototypen des neuen BrainScaleS-Chip. Er beruht auf einem gemischten Analog-Digital-Design, das zwischen 1000 und 10.000 Mal schneller als Echtzeit arbeitet. Der neuromorphe BrainScaleS-Chip der zweiten Generation verfügt über frei programmierbare On-Chip-Lernfunktionen sowie ein analoges Hardwaremodell komplexer Neu-ronen mit aktiven Dendritenbäumen, die für die Nachbildung kontinuierlicher Prozesse des Lernens von Bedeutung sind.

Den Prototypen des neuen SpiNNaker-Chip wird Dr. Sebastian Höppner von der Professur für hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik der Technischen Universität Dresden vorstellen. Die zweite Generation von SpiNNaker basiert auf einer Vielkern-Architektur, die an der Universität Manchester von Prof. Steve Furber entwickelt wurde. Furber ist einer der Pioniere der ARM-Architektur, wie sie in jedem Smartphone steckt. Der neue SpiNNaker-Chip basiert auf dieser Technologie; auf ihm wurde aber ein Vielfaches an Prozessorkernen gekoppelt: Ein Chip enthält 144 "ARM Cortex M4"-Kerne mit einem Power-Management für einen effizienten Energieverbrauch. Der SpiNNaker-Chip liefert eine Rechenleistung von 36 Milliarden Anweisungen pro Sekunde und Watt; er soll für die Simulation mehrskaliger Hirnmodelle in Echtzeit eingesetzt werden.

Die Intel Corporation präsentiert die Details ihres angekündigten Loihi-Forschungschip. Diese neue Prozessortechnologie enthält einen hoch entwickelten Befehlssatz für neuronale Netzwerke aus "feuernden" Neuronen sowie programmierbare Mikrocodes für Lernregeln.

Die Konferenzserie NICE wurde 2013 von dem Heidelberger Physiker Prof. Karlheinz Meier mitbegründet.