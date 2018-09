Gießen/Lhasa. (ug/sal) Forschen in unwirtlichen 6000 Metern Höhe - das ist Realität für das Team um die Gießener Lungenforscher Prof. Ardeschir Ghofrani und Professor Friedrich Grimminger. Die Wissenschaftler untersuchen im Tibetischen Hochland am Mount Everest die Mechanismen, mit denen sich Menschen an den eigentlich tödlichen Sauerstoffmangel in großer Höhe anpassen. Dabei arbeiten sie zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Tibet in Lhasa (autonome Region Tibet, VR China), der Peking University und des Imperial College in London, Großbritannien.

In über 6000 Metern Höhe ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Sauerstoffmangel wichtige Organe wie Herz, Lunge und Gehirn versagen lässt - dennoch leben Menschen dauerhaft in großen Höhen. Bergsteiger passen sich vor einer Gipfelbesteigung in den Basislagern an die "dünne" Luft an, dennoch schaffen sie die Akklimatisierung nie so gut wie die tibetischen Höhenbewohner.

Erstmals wurde im Rahmen dieser Höhenforschungskooperation jetzt eine Untersuchungsreihe mit über 3000 Menschen durchgeführt, die in großen Höhen leben. Neben Untersuchungen der Herz- und Lungenfunktion wurden auch Blutproben für molekulare Analysen genommen.

Für die Studie wurden beispielsweise die Werte von Studierenden aus Zentralchina verglichen mit denen von Studierenden, deren Familien schon seit Generationen im Tibetischen Hochland wohnen. Andere Probanden leben auf 4000 Metern Höhe; selbst in 5000 Metern Höhe ließen sich noch rund 400 Menschen für die Studie rekrutieren, die dauerhaft hier leben.

Ein permanentes Höhenforschungslabor auf der tibetischen Seite des Mount Everest in 6000 Metern Höhe befindet sich im Bau. Hier wird aktuell während der Bergsteigersaison geforscht, da die Bergsteiger, die sich im Basiscamp an die Höhe anpassen, ideale Probanden für die Lungenforschung darstellen.

Im Rahmen der gemeinsamen Höhenforschung in Gießen und Tibet wurde bereits der Austausch von Wissenschaftlern im klinischen und im präklinischen Bereich der Lungenforschung intensiviert. Was exotisch anmutet, ist auch für die Breitenmedizin von großer Bedeutung: Denn die Situation in 6000 Metern Höhe gleicht der von chronisch Lungenkranken, aber auch der von intensivmedizinisch betreuten Patienten in unseren Breitengraden.

Die Forscher möchten die Mechanismen ergründen, wie auf zellulärer Ebene eine Resistenz gegen Sauerstoffmangel entsteht - und wie sich die Akklimatisierung an Sauerstoffmangel beschleunigen lässt. Denn Sauerstoffmangel tritt auch bei Krankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Schocklunge auf. Eine solche medizinische Extremsituation könnte mit Therapien, die auf Erkenntnissen der Höhenforschung basieren, besser überstanden werden.

"Höhenstudien in verschiedenen Regionen sind wichtig, weil sich die klimatischen Bedingungen und die Lebensbedingungen der Menschen unterscheiden", so Professor Ghofrani. "Die Ernährung und der sozioökonomische Status können einen Einfluss auf die Anpassungsfähigkeit an Sauerstoffmangel haben." Auch der Breitengrad einer Region spielt eine Rolle: So unterscheidet sich der Sauerstoffpartialdruck, der die Löslichkeit des Sauerstoffs im Blut beeinflusst, bei gleicher Höhe je nach Entfernung eines Ortes vom Äquator.