Bern. (sal) Sexualhormone steuern den Monatszyklus der Frau, sorgen für ihre Fruchtbarkeit - und für einen wohlriechenden Körpergeruch. Wie Forscher der Universität Bern nun zeigen, duften einige Frauen in Männernasen besser als andere. Nämlich diejenigen, die für die Fortpflanzung am "fittesten" sind. Am attraktivsten duftet eine Frau in der männlichen Nase während der fruchtbarsten Tage ihres Zyklus. Was bisher nicht beantwortet war, war die Frage: Gibt es zwischen den individuellen Düften der Frauen ebenfalls einen Unterschied, riechen bestimmte Frauen "besser" als andere?

Jetzt konnte das Forschungsteam zeigen, dass das tatsächlich so ist: Der Duft bestimmter Frauen ist für Männer universell besser als der von anderen. Verantwortlich für die "dufte" Wahl der Männer sind die weiblichen Sexualhormone Östrogen und Progesteron. Frauen mit hohen Östrogen- und niedrigen Progesteronwerten seien am anziehendsten. Diese Hormonspiegel deuten auf eine hohe Fruchtbarkeit hin. Und Männer suchen gemäß Evolutionstheorie nach Frauen, mit der sie sich möglichst erfolgreich fortpflanzen können. Die Forscher führten ihre Studie mit 28 Frauen und 57 Männern durch.

Die Frauen, die ihren Duft spendeten, minimierten alle Faktoren, die den Duft verfälschen könnten. So durften sie nicht mittels "Pille" verhüten, nicht mit jemandem ihr Bett teilen, sie wuschen sich mit neutralen Duschmitteln, tranken keinen Alkohol und aßen keine scharfen Speisen. Zur Zeit der höchsten Fruchtbarkeit klebten sie über Nacht Baumwolle-Pads in ihre Achselhöhlen, um ihren individuellen Geruch "einzufangen". Über Speichelproben wurden ihre Hormonspiegel bestimmt.

Die Männer schnupperten später an den Baumwoll-Pads und verteilten für jeden Geruch, den sie wahrnahmen, 0 bis 100 Punkte - mit bekanntem Resultat.