Man ist, was man isst

Von Harald Raab

München. Nein, nicht schon wieder ein Katechismus zum Schlankwerden und zum ewigen Leben! Trotzdem oder gerade deswegen muss man das neue Buch des Wissenschaftsjournalisten Bas Kast lesen: "Der Ernährungskompass". Der Untertitel ist wichtig: "Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung".

Kast hat sich der Mühe unterzogen, stapelweise Ernährungsstudien durchzuforsten - und das weltweit. Er lädt auch nicht zu einer neuen Diätparty ein und verhökert nicht letztgültige Dogmen auf dem Jahrmarkt der Ernährungsgurus. Er berichtet, wägt ab und kommt zu dem Schluss: Jeder finde seinen eigenen Weg zu einem gesünderen Leben - weg vom Massenselbstmord mit Messer und Gabel, bei gleichzeitigem Lippenbekenntnis für Essdisziplin und Jogging-Wahn.

Vor allem verleiht seine systematische Methode dem Unterfangen Seriosität: Er gibt ohne Scheu Einblick in die nicht selten widerstreitenden Ergebnisse wissenschaftlicher Studien. Denn wenn sich einer etwa von der Milchindustrie sponsern lässt, kommt in aller Regel ein Loblied auf den weißen Wundersaft heraus. Aber auch ohne interessierte Geldgeber kann ein Forscher mit Scheuklappen auf dem Holzweg sein.

Wichtig auch: Bas Kast hat Überblickstudien ausgewertet. Die befassen sich mittels einer kritischen Analyse mit allen zu einem Thema relevanten Untersuchungen in der Ernährungs- und Übergewichtsforschung, einschließlich Biochemie des Stoffwechsels, der Ernährungsmedizin und nicht zuletzt auch der Gerowissenschaften.

Letztere sind ein boomendes interdisziplinäres Fach. Es befasst sich mit Alterungsprozessen und deren molekularen Mechanismen, bis hin zu den Geheimnissen, die es manchem ermöglichen, ein hohes Alter zu erreichen.

Auf vier Kernfragen und die einigermaßen gesicherten Antworten konzentriert sich Kast in seinem Buch: "Wie nimmt man effizient ab? Wie schützt man sich mit seiner Ernährung vor Krankheiten? Wie lassen sich Ernährungsmythen von den Fakten trennen? Kann man mit einer sorgfältig zusammengestellten Kost die biologische Uhr austricksen und den Alterungsprozess aufhalten?

"Man ist so jung, wie man isst." Auf diese Formel bringt Bas Kast die bisherigen Erkenntnisse der entsprechenden Altersforschung. Die weist nach, dass sich Alterungsprozesse beeinflussen lassen, je nachdem, was man und wie man isst. So hat eine Untersuchung mit mehr als 6000 Teilnehmern ergeben, dass das Sterblichkeitsrisiko um 74 Prozent (!) erhöht wird, wenn man im mittleren Alter beim Eiweiß kräftig zulangt. Das Krebsrisiko vervierfacht sich.

Beispiel Fett: Wer Fettes isst, wird fett. Dem wird so schnell keiner widersprechen. Aber stimmt das auch? "Fett macht nicht per se fett", erwidert der Autor und verweist auf Fette, die - es klingt paradox - gerade Fettleibigen helfen, ihr Gewicht zu reduzieren. Besonders empfehlenswert: die einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Also zulangen bei Nüssen, fettigem Fisch, Lein- und Chiasamen, Avocados und - ganz wichtig - Oliven- und Rapsöl. Butter schadet nicht unbedingt, nützt aber auch nicht. Käse kann man ohne schlechtes Gewissen genießen.

Neben seinen detaillierten Erörterungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Ernährung und Altern steht uns Bas Kast mit zwölf wichtigen Ernährungsregeln bei. Zusätzlich zu dem eben erwähnten unbefangeneren Umgang mit Fett schreibt er uns ins Stammbuch: Möglichst nur "echtes Essen" zu sich zu nehmen, also alles, was direkt aus der Natur kommt und nicht durch die Alchemisten- Küchen der Lebensmittelindustrie geschleust und dort verpanscht wird.

Weitere Empfehlungen: "Machen sie Pflanzen zu ihrer Hauptspeise." Es gibt kaum etwas Pflanzliches, von dem man zu viel essen kann, Ausnahme: Kartoffeln und Reis. Statt Fleisch sollte mehr Fisch mit seinen Omega-3-Fettsäuren auf den Teller kommen.

Und wenn schon Fleisch, dann nicht das rote, sondern das weiße vom Hühnervolk. Vor allem: Finger weg von aller Wurst. Proteinersatzquellen sollten Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen und Co. sein.

Bei Milchprodukten ist weniger auf den Fettgehalt zu achten als auf die Fermentierung. Joghurt ist der Schlankmacher schlechthin, Käse ist okay. Zucker sollte bis auf kleine Reset aus Speisen und Getränken verbannt werden. Wussten sie, dass ein halber Liter Cola 14 Teelöffel Zucker enthält?

Softdrinks machen dick. Zu viel Zucker führt zur Fettansammlung in der Leber. Das verursacht erhöhte Insulinausschüttung, die Übergewicht und sogar der Bildung von Krebs Vorschub leistet. Nicht nur Fett, sondern auch Zucker kann zur Arterienverstopfung führen.

Und noch ein nützlicher Tipp: Praktizieren sie Zeitfenster-Essen. Das heißt, nur während eines bestimmten Zeitraums, etwa von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends, Nahrung zu sich zu nehmen. Der Körper wird so von der Arbeit mit der Nahrungsverarbeitung entlastet und kann sich dringend nötiger Reparaturmaßnahmen widmen.

Und wo bleibt bei alldem der Genuss? Hier beginnt wieder die Eigenverantwortung. Jeder muss - so der Autor - seinen eigenen Weg zwischen Genuss und Gesundheit finden. Er selbst hat bei seiner Recherche zu seinem Buch die Ernährungsweise komplett umgestellt.

Kast wird sehr persönlich: "Ich habe nicht das Gefühl, Opfer irgend eines Kults zu sein. Ich finde meine Ernährungsweise nicht oder nur selten als Verzicht - im Gegenteil, sie ist eine kulinarische Bereicherung."

Info: Bas Kast, "Der Ernährungskompass - Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung", C.Bertelsmann Verlag, München, 2018, 320 S., 20 Euro.