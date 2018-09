Joachim Quack untersucht einen demotischen Papyrus: Es handelt sich um eine Handschrift aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., in der Anrufungen an den vergöttlichten Weisen enthalten sind, Auskünfte über Medikamente und ihre Anwendung zu geben. Foto: David Ausserhofer

Von Heribert Vogt

Seit dem 1. Mai 2018 laufen am Heidelberger Institut für Ägyptologie die Arbeiten an einer Datenbank altägyptischer Texte. Es geht um die Analyse des Demotischen, einer Sprache im Alten Ägypten, die über tausend Jahre im Gebrauch war. Das Vorhaben "Demotic Palaeographical Database Project" unter der Leitung des Leibnizpreisträgers Prof. Joachim Quack wird über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren gefördert. Für die ersten drei Projektjahre hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft zunächst rund eine Million Euro bewilligt.

Herr Prof. Quack, Sie gelten als Experte für das Demotische, das in dem neuen Projekt erforscht werden soll. Wie kam es dazu?

Prof. Joachim Quack, Direktor des Instituts für Ägyptologie, vor einer Büste Ramses II. Foto: Alexander Müller

Mich fasziniert Schrift - vor allem mag ich große Herausforderungen. Und das Demotische hat innerhalb der ägyptischen Schriften den Ruf, ungewöhnlich schwierig zu sein. Die Zeichen sind besonders stark abgekürzt, nicht mehr so gegenständlich wie bei den Hieroglyphen. Und viele Einzelzeichen sehen sich sehr ähnlich oder sind total gleich, sodass man oft nur auf der Ebene eines gesamten Wortes erkennen kann, um welche Zeichen es sich handelt.

Sie haben sich im Studium mit mehreren Disziplinen beschäftigt. Wie kamen Sie dann zum Demotischen?

Als philologisch arbeitender Ägyptologe versuche ich immer, die ägyptische Sprache mit ihrer gesamten Geschichte im Blick zu behalten. Viele Forscher sparen sich das Demotische, aber ich habe es auch bei anderen Aktivitäten stets mitverfolgt. Eine stärkere Fokussierung darauf kam nach meiner Promotion, als ich mit einem Ausbildungsstipendium für ein Jahr nach Kopenhagen ging. Dort gibt es eine sehr interessante Papyrussammlung mit vorwiegend demotischen Stücken, die stark fragmentiert sind. Die Beschäftigung damit hat mich nachhaltig geprägt.

In welchem Zeitraum wurde das Demotische gesprochen?

Das Demotische ist sowohl eine Sprachstufe des Ägyptischen als auch ein Schrift-system. Es beginnt etwa im 7. Jahrhundert v. Chr., die Anfänge liegen noch in der Pharaonenzeit, in der 26. Dynastie. Auf diese Epoche folgt die persische Eroberung. Dann kommen noch knapp hundert Jahre eines ägyptischen Königreichs, bevor die griechische und dann die römische Zeit beginnen. Das Demotische wandelte sich über diesen Zeitraum allmählich und wurde noch bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. relativ intensiv gebraucht. Die letzte demotische Inschrift datiert auf 452 n. Chr.

Was waren die Gründe für das Ende?

Vor allem der Gebrauch der Schrift ging zurück. Die sich weiterentwickelnde Sprache blieb die Sprache der einheimischen Bevölkerung, es folgte direkt das Koptische. Die Schrift hing stark von der politischen Struktur und den Verwaltungsvorgaben ab. Schon in der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. wurde angeordnet, dass alle demotischen Verträge auch eine griechische Zusammenfassung benötigen, in der Römerzeit mussten sie vollständig auch in griechischer Sprache vorliegen, sodass man sich die ägyptische Version bald sparte. Im Tempel jedoch hielt sich das Demotische noch länger.

Wie hoch schätzen Sie den Erforschungsgrad des Demotischen ein?

Die Sprachstruktur ist relativ gut verstanden für eine tote Sprache, die erst neu entziffert werden musste. In der Grammatik sind die wesentlichen Dinge geklärt, einzelne Wörter kennt man häufig gar nicht oder nur die ungefähre Bedeutung. Insgesamt ist die Sprache des Demotischen überwiegend bekannt.

Aber die Textzeugen sind oft zersplittert.

Das ist bei manchen Fundkomplexen eine große Herausforderung. Ich hatte den Fall, dass sich ein Fragment in Kopenhagen befindet und das andere in New Haven (USA), sodass zwischen beiden der Atlantik liegt, jedoch kein Millimeter Platz. Ich bin immer noch viel unterwegs, um Teile zusammenzufügen.

Sind auch in der Heidelberger Papyrussammlung demotische Texte?

Ja, gar nicht wenige. Dort habe ich oft mit meinen Studenten an Originalen gelesen. Sie können literarischer Art sein oder auch Religion und Verwaltung betreffen. In einem Fall geht es um die Abrechnung von Kosten für eine Dienstreise nach Alexandria. Diese Texte sind oft nicht publiziert. Sie kamen vor allem Ende des 19. Jahrhunderts nach Heidelberg.

Welche Rolle spielt das Demotische in der heutigen Ägyptologie?

Das Zukunftspotenzial ist groß. Auch bei den Besetzungen von Lehrstühlen gab es in den letzten Jahren häufig Bezüge zum Demotischen.

Weiß man, wie diese Sprache gesprochen wurde?

In gewissem Sinne ja, denn man kann sich am nachfolgenden Koptischen orientieren.

Das Ziel ist nun eine Datenbank des Demotischen.

Sie arbeitet die Bilder der Papyri auf. Über das Foto des jeweiligen Papyrus legen wir als virtuelle Schicht eine Analyse, die jedes Zeichen definiert. Es soll dem Benutzer ermöglicht werden, Informationen zu weiteren Papyri zu erhalten. Da entsteht ein wesentliches Grundlagenhilfsmittel für die Wissenschaft.

Welche Wissenschaftler sind an dem Projekt beteiligt?

Das sind die ägyptologischen Mitarbeiter Claudia Maderna, Fabian Wespi und Jannik Korte. Hinzu kommt ein Programmierer für den Internetauftritt mit einer halben Stelle.

Wie fügt sich das Projekt in das Profil Ihres Instituts ein?

In den letzten Jahren sind viele Vorhaben aus den Mitteln des Leibnizpreises gelaufen, in denen das Demotische bereits eine wichtige Rolle spielte. Dieses Projekt ist ein plausibler Nachfolger, denn die Mitarbeiter waren schon zuvor beteiligt.

Welche kulturgeschichtliche Bedeutung kommt dem Demotischen zu?

Ägypten erlebte ab dem 1. Jahrtausend vor Christus eine Internationalisierung, die eine Durchdringung verschiedener Kulturtraditionen mit sich brachte. Da kamen etwa vorderasiatische und griechische Elemente ins Land, die zur Auseinandersetzung herausforderten. Das Demotische als die real gesprochene Sprache dieser Zeit wird in den Texten verwendet, welche dies widerspiegeln. Und so bietet diese Sprache den Zugang zu einer hochinteressanten Phase, die mancherlei Ähnlichkeiten mit der heutigen Zeit hat.