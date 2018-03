Heidelberg. (kum) Mit einer von Forschern am BioQuant-Zentrum der Universität Heidelberg entwickelten technischen Plattform ist es möglich, Proteine in lebende Zellen einzubringen. Dieses Verfahren zu überprüfen und in pharmakologischen Modellen zu testen, ist Ziel eines Projekts an der Ruperto Carola, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.

Für das dreijährige Vorhaben "MultiPro", das von Dr. Holger Erfle geleitet wird, hat das BMBF Mittel in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro bewilligt. Mit dem Programm werden Wissenschaftler dabei unterstützt, das Innovationspotenzial ihrer Forschungsergebnisse bereits in einer frühen Entwicklungsphase nachzuweisen und mögliche Anwendungsgebiete zu erschließen.

"In der biomedizinischen Forschung lässt sich die Zellfunktion fast ausschließlich darüber manipulieren, dass DNA und RNA in lebende Zellen eingebracht werden. Größere Moleküle wie Proteine können wegen der speziellen Eigenschaften der Zellmembran bisher nur schwer in Zellen transferiert werden", erklärt Erfle.

Die Heidelberger Forscher haben eine universelle technische Plattform entwickelt, über die Proteine in lebende Zellen eingebracht werden können. Dabei werden die Proteine auf spezielle Weise an andere Moleküle gebunden, um sie in die Zellen einzuschleusen. Dieses Verfahren kann in der therapeutischen sowie diagnostischen Grundlagenforschung eingesetzt werden, um etwa die Suche nach neuen Arzneistoffen zu beschleunigen.

Die Wissenschaftler wollen das neue Verfahren in pharmakologisch relevanten Zell- und Krankheitsmodellen überprüfen. Ein Schwerpunkt liegt zunächst auf Virusinfektionen. Längerfristiges Ziel ist es, auch einen Prototyp zu entwickeln und für dessen Anwendung erste Lizenzen zu vergeben.