Von Heribert Vogt

Die Wissenschaft hat sich auch darum zu kümmern, "dass unsere Welt klüger und schöner wird", so die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Für die Lehr- und Lernwissenschaftlerin Elsbeth Stern von der ETH Zürich heißt Bildung vor allem "Weltverständnis und Teilhabe". Und der Politikwissenschaftler Klaus Dicke, der zehn Jahre Rektor der Universität Jena war, hob die Bedeutung von Transparenz, Didaktik und Wissenschaftsjournalismus hervor. Das waren Kernaussagen zur Diskussion "Die öffentliche Wissenschaft?", die mit Moderator Patrick Bahners (FAZ) in der DAI-Reihe "Geist Heidelberg" stattfand. Passend dazu wurden die Heidelberger Geistesgrößen Max Weber und Karl Jaspers erwähnt.

Auf Bahners’ Frage nach ihrem Spagat zwischen der Suche nach Wahrheit in der Wissenschaft und dem Streben nach Mehrheit in der Demokratie antwortete Theresia Bauer: "Ich bin ja für das Wahre und das Schöne zuständig." Sie verkehre viel mit Institutionen, die Spannendes tun, nämlich sich um Erkenntnisgewinn und Fortschritt bemühen. Das Kämpfen um Mehrheiten mit einem solchen Ressort zu verbinden, "ist eine sehr wichtige Aufgabe, weil ich glaube, dass die Bedeutung von Wissenschaft - und auch von Kunst - unterschätzt wird."

Nach Bauer wird die Rolle dieser Bereiche für die Fähigkeit der Gesellschaft, Lösungen für die großen Probleme und Aufgaben zu finden, nicht ausreichend erkannt. Deshalb will sie den Menschen im politischen Raum, aber auch in der Öffentlichkeit vermitteln, wie wichtig starke, gut ausgestattete Wissenschafts- und Kultureinrichtungen sind. Diese sollen die Freiräume bekommen, die sie brauchen.

Die Bildungsforscherin Elsbeth Stern unterstrich: "Wir leben in einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Unsere Welt ist geprägt davon, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in Technik und Institutionen umgesetzt wurden." Deshalb sollte es in einer Demokratie das Ziel sein, möglichst viele Menschen daran zu beteiligen, damit sie die Welt wie die täglich benutzte Technik verstehen können.

Aber: "Viele Menschen sehen Wissenschaft als eine Wunschpackung, aus der man herausziehen kann, was einem passt, und alles andere ignoriert", so Stern. Es gebe jedoch Erkenntnisse, die einen selbst betreffen, etwa hinsichtlich der Rolle der Gene bei der Erklärung von Unterschieden im Lernen und Denken. Überhaupt ist "unsere ganze Welt von Wissenschaft geprägt", was Irrtümer nicht ausschließt. So haben Sterns Forschungen keine Belege dafür geliefert, dass Lateinlernen das logische Denken unterstützt, dass Musik schlau macht oder Daddel-Spiele auf dem iPhone die geistige Kompetenz verbessern - "wir müssen einfach Wissen erwerben".

Der Politikwissenschaftler Klaus Dicke betonte die Funktionsbreite eines Rektors. Und die Universitätsverwaltung erscheint ihm als ein modernes Service-Unternehmen. Der Rektor ist eine politische Figur, die es mit der Umgebung ebenso zu tun hat wie mit mehreren politischen Ebenen, bis zur EU. Zudem wachsen der Universität Managementaufgaben zu. Sie ist geprägt durch einen "Strukturwandel, der sich gewaschen hat". Darin sei wichtig, dass den Sachzwängen oder Angewiesenheiten auf Drittmittel etwa Meinungsvielfalt und globale Perspektiven gegenüberstünden. Die Diskursfähigkeit der Wissenschaft habe sich schon verändert, wie die vielen TV-Wissenschaftssendungen zeigten.

Von der "These der Ökonomisierung" der Wissenschaft hielt Bauer nicht viel. Zwar verteilen Minister Ressourcen vor allem an Bereiche, in denen Zukunft entsteht. Aber der Gehalt von Wissenschaft bestehe darin, "immer wieder neu an die Grenzen" zu gehen, dem "Unbekannten und Fremden" auf der Spur zu bleiben.

Zugleich muss Wissenschaft so ehrlich sein, die Grenzen der Umsetzbarkeit ihrer Erkenntnisse aufzuzeigen. In der Gesellschaft wird um den richtigen Weg gerungen, der von Werturteilen abhängt, welche nicht wissenschaftlich zu widerlegen sind. Auch Wissenschaftler lassen ihre persönlichen Ansichten einfließen. Etwa auf dem Gebiet der Atomenergie machte Bauer eine starke "ideologische Vermischung von Wissenschaft und Über-zeugung" aus. Eine freie und selbstkritische Wissenschaft ist für sie auch "der beste Schutz gegen Fanatismus".