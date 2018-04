Von Ingeborg Salomon

Ziemlich unappetitlich, aber äußerst wirkungsvoll ist eine Methode, mit der Dr. Erhard Siegel, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin, am Heidelberger St. Josefskrankenhaus Patienten mit chronischen Darmerkrankungen hilft. Einem Kranken wird über ein Koloskop - wie bei einer Darmspiegelung - der Stuhl eines Gesunden übertragen. Eine 35-jährige Heidelbergerin, die schon lange unter Bauchkrämpfen und Durchfall litt und zunehmend an Gewicht verlor, war Anfang des Jahres die erste Patientin, bei der Dr. Siegel eine Stuhltransplantation vorgenommen hat - und der Erfolg spricht für sich. "Die Frau ist seitdem ohne Beschwerden. Wir werden in den nächsten Wochen etwa 15 weitere Patienten mit dieser Methode behandeln", erklärte der Internist im Gespräch mit der RNZ.

Ursache für die Beschwerden der Patientin war das Darmbakterium Clostridium difficile, das sich stark vermehrt und dessen weitere Ausbreitung für die Patientin lebensbedrohlich hätte werden können. "Clostridien haben alle Menschen in ihrem Darm, und normalerweise stören sie nicht. Wir hätten unsere Patientin auch mit Antibiotika behandeln können, aber die Sporen der Clostridien wären im Körper geblieben, und die Frau hätte sehr wahrscheinlich einen Rückfall erlitten", berichtet Dr. Siegel. Deshalb spendete ein Familienmitglied den Stuhl, der der Patientin, in Kochsalzlösung aufgelöst, über ein Koloskop in den Dickdarm eingeführt wurde. Die Frau merkte davon nichts, sie bekam eine Narkose, nach 15 Minuten war alles vorbei. Die Patientin konnte nach Hause gehen, normal essen, und sie habe schon nach zwei Tagen eine Besserung verspürt, so der Mediziner. Möglich wäre auch eine Transplantation über eine Nasensonde in den Dünndarm.

Auch eine Amsterdamer Studie bestätigt, dass die Erfolgsaussichten bei einer Stuhltransplantation gut sind: Von 16 Patienten wurden 15 durch die Fäkaltherapie geheilt, während in der Kontrollgruppe, die mit Antibiotika behandelt wurde, lediglich vier von 13 Probanden gesund wurden. "Der gesunde Bakterienmix heilt", bringt Dr. Siegel das Ergebnis auf den Punkt.

Der Darm ist nämlich, rein sachlich betrachtet, ein Wunderwerk der Natur: Auf 1,20 m Dickdarm und vier bis fünf Metern Dünndarm tummeln sich fünf Billionen Bakterien, "das entspricht einer Masse von 1,5 Kilogramm", so Dr. Siegel. Die Bakterien haben die Aufgabe, Nahrung abzubauen und zu zerlegen. Nur gut die Hälfte dieser Bakterien ist bekannt, und wenn das sensible Gleichgewicht im "Mikrobiom" Darm entgleist, sind oft schwere Erkrankungen, beispielsweise Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die Folge. Die Darmwände können dann so geschädigt werden, dass sie sich nicht mehr regenerieren können. Wenn sie zudem noch durchlässig werden, vergiftet sich der Körper unter Umständen selbst.

Die völlig neue Bakterienflora eines Gesunden kann diesen Patienten so wirkungsvoll helfen, weil sie intakt ist und die Bakterien ihre Aufgabe erfüllen können. Erfunden haben das Prinzip der Stuhltransplantation Tierärzte, die schon sehr lange Koliken bei Pferden auf diese Art behandeln. Bevor die Fäkaltherapie auf den Menschen übertragen wurde, mussten die Mediziner viele Vorurteile abbauen. "Probleme mit dem Herzen sind als Gesprächsthema salonfähig, aber über Darmprobleme spricht niemand gern", weiß Dr. Siegel. Deshalb erleben Patienten mit Reizdarmsyndrom oder mit entzündlichen Darmerkrankungen oft eine lange Leidensgeschichte, manchmal werden sie auch - völlig zu Unrecht - als "nur psychosomatisch krank" abgeschoben.

Dr. Siegel und sein Team haben in Heidelberg medizinisches Neuland beschritten, denn die Fäkaltherapie wird nur an wenigen Kliniken durchgeführt, so auch in Ulm. Natürlich müsse der Stuhl des Spenders genau untersucht werden, beispielsweise auf Hepatitis. Doch die ersten Erfolge ermutigen die Ärzte, weiterzuforschen. "Wir stehen noch ganz am Anfang, in wenigen Jahren wird es aber viel Literatur dazu geben", unterstreicht Dr. Siegel. Auch die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten bestätigt jetzt in einer Pressemitteilung, dass es sich "um eines der interessantesten Themen der Gastroenterologie" handle.