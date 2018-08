Seine Beweglichkeit nach einer Operation verbessern will dieser Patient, der mit einem Computerspiel übt. Auch ältere Menschen können so wieder fit werden. Foto: dpa

Von Arndt Krödel

Mit Computerspielen verbindet man im allgemeinen eine sich enormer Beliebtheit erfreuende Freizeitgestaltung, vor allem bei jüngeren Menschen. Denk- oder Strategiespiele stehen ganz oben auf der Hitliste. Dass digitale Spiele auch ein interessantes Thema für das Gesundheitswesen sind und einen innovativen Markt hervorgebracht haben, ist dagegen weniger bekannt: "Serious Games" ("ernsthafte Spiele"), so der einschlägige Begriff, der sich damit von rein unterhaltenden Spielen abgrenzt, sind nach Einschätzung von Fachleuten technologisch sehr fortschrittlich und könnten bei der zukünftigen Versorgung von Patienten und Senioren eine wichtige Rolle spielen.

Welche Möglichkeiten hier offenstehen und wie sie genutzt werden können, diskutierten Entwickler, Wissenschaftler und Experten des Gesundheitswesens auf einer Tagung der SRH Hochschule Heidelberg unter dem Thema "Spielend gesund - Wie Potenziale von Serious Games Prävention und Reha-Medizin revolutionieren".

Schon im vorigen Jahrhundert wurden derartige Programme zu therapeutischen Zwecken angewendet, wie Prof. Daniel Görlich berichtete. Ein Beispiel ist die Behandlung von Arachnophobie, der Angst vor Spinnen, bei der Betroffene mit Hilfe von Computerbildern mit den für sie so bedrohlich erscheinenden Tieren konfrontiert wurden. Relativ einfache Darstellungen reichen dabei aus, da die menschliche Vorstellungskraft günstige Voraussetzungen schaffe, erläuterte der an der SRH Hochschule lehrende Informatiker: "Die Grafikqualität der virtuellen Welt ist nicht unbedingt maßgeblich für den Erfolg einer solchen Behandlung". Der Patient müsse nur bereit sein, in die vom Computer simulierte Welt einzutauchen.

Durch die Entwicklung der modernen Spielkonsolen hat sich der Fokus der Serious Games von der Rehabilitation und von Lernspielen auf die Prävention erweitert, vor allem gilt das für Programme für den Sport- und Fitnessbereich. Der aktuelle Trend geht zu Systemen mit integrierter Kamera, mit deren Hilfe der Anwender allein durch Körperbewegungen mit der Software interagiert und zum Beispiel ein Balancetraining durchführen und zahlreiche Sportarten ausüben kann. Für therapeutische Anwendungen problematisch ist allerdings die Ungenauigkeit der Messungen durch Bewegungssensoren, wie das von Microsoft entwickelte "Kinect"-System, erläuterte Görlich. Immerhin sei dieses aber auch zum Spielen und nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke entwickelt worden. Auch deshalb ist ihre Bedienung insbesondere für Senioren häufig zu kompliziert.

Angesichts steigender Kosten im Gesundheitswesen, der zunehmenden Lebenserwartung der Menschen sowie des Mangels an Pflegekräften könnte der häusliche Einsatz von Serious Games durch Patienten eine echte Kostenersparnis sein. Physiotherapie ist teuer, und wer zuhause im Wohnzimmer trainieren kann, spart selbst Wege und Zeit und seiner Krankenkasse bares Geld.

Doch die Krankenkassen gehen mit Serious Games unterschiedlich um. Als Vorreiter nennt Prof. Görlich die Techniker Krankenkasse, die seit rund 20 Jahren auf die gesundheitsfördernden Computerspiele, beispielsweise im Bereich der Wissensvermittlung, setzt. Inzwischen gibt es zahlreiche Lern- und Trainingsprogramme, die vom Umgang mit einem Schlaganfall bis zum Training des richtigen Zähneputzens im Kindergarten reichen. Noch gibt es aber kein Spiel, das einen individuell auf den Patienten zugeschnittenen Therapieplan ersetzt. Zwar hätten viele Kassen Bonussysteme zur Förderung der Prävention, so Prof. Görlich. "Serious Games sind hier aber viel seltener im Einsatz, als man sich das wünschte", resümierte der Wissenschaftler. Die Krankenkassen sollten aktiv die Entwicklung solcher Spiele fördern.