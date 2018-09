Weinheim/Stuttgart. (dpa) Der Soziologe M. Rainer Lepsius ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie sein Sohn Oliver Lepsius mitteilte, starb der Wissenschaftler am Donnerstag in Weinheim. Lepsius, von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als "Der denkende Bürger" bezeichnet, wurde am 8. Mai 1928 in Rio de Janeiro geboren und hatte in München sowie an der London School of Economics und in den USA studiert. Von 1963 bis 1981 lehrte er an der Universität Mannheim, bevor er an die Universität Heidelberg wechselte.

Von 1971 bis 1974 war Lepsius Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, die ihn im Jahr 2000 mit dem Preis für ein herausragendes wissenschaftliches Lebenswerk ehrte. Er zählte zu den Herausgebern der Max-Weber-Gesamtausgabe.

Lepsius beschäftigten vor allem die Handlungsspielräume der einstigen DDR-Eliten und die Entscheidungsabläufe in den Institutionen der DDR. Er hatte sich nach der deutschen Einigung auch intensiv bei der Neustrukturierung der Soziologie in den neuen Bundesländern engagiert.

Mit einer Denkschrift von 1961 zur Lage der Soziologie und Politischen Wissenschaft gilt er auch als Historiker der deutschen Soziologie seit 1945.