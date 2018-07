Von Arndt Krödel

Als eine "Quelle der akademischen Erneuerung der Universität" bezeichnete Bernhard Eitel, Rektor der Ruperto Carola, die insgesamt sieben Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-ler, die bei einer Festveranstaltung in der Alten Aula mit Preisen für ihre Dissertationen ausgezeichnet wurden. Zum 25. Mal vergab die Stiftung Universität Heidelberg die Ruprecht-Karls-Preise, mit denen fünf junge Forscher für ihre herausragenden Arbeiten geehrt wurden. Zudem wurden der Fritz-Grunebaum-Preis sowie der Umweltpreis der Viktor und Sigrid Dulger Stiftung verliehen. Mit den Preisen würden auch ein wenig die Forschungsbedingungen, unter denen die Arbeiten entstanden, sowie die gute akademische Lehre ausgezeichnet, stellte der Rektor nicht ohne Stolz fest.

Als Vorsitzender der Stiftung Universität Heidelberg überreichte Bernhard Schreier Urkunde und Preis-Scheck an die Laureaten, nun zum letzten Mal, da er sein Mandat aufgibt. Ausgezeichnet werden die jährlich fünf besten Doktorarbeiten der Hochschule, wobei in einem Auswahlverfahren wissenschaftliche Erstlingswerke aus allen Fächern berücksichtigt werden. In bewährter Weise - verständlich auch für Nicht-Fachleute - stellte der Rechtswissenschaftler und ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof als Vorsitzender der Jury die Arbeiten der Preisträger vor.

Demnach haben alle Laureaten ein gemeinsames Anliegen: "Sie wollen die Welt erfahren, sie vermessen, ergründen und verstehen". Für seine Dissertation auf dem Gebiet der Altertumswissenschaften wurde Dr. Lajos György Berkes ausgezeichnet. Die Arbeit aus der Papyrologie analysiert das Alte Ägypten im Zeitraum 300 Jahre vor bis 200 Jahre nach Chr. in seiner dörflichen Lebensform. Vor allem wird die Frage beobachtet, ob der Wechsel des dominanten Einflusses von Ost-Rom zu den Arabern auf die Lebensformen der Menschen sich so durchschlagend bemerkbar gemacht hat, wie das bisher behauptet wurde.

Dr. Katrin Leppek von der Fakultät für Biowissenschaften erhielt den Preis für ihre Arbeit, die das Immunsystem des Menschen und seine Selbstheilungskräfte beobachtet sowie in besonderer Weise vermisst, wie Kirchhof erläuterte. Die Forscherin entwickelte ein Prinzip zur Unterdrückung einer Vielzahl von Proteinen. Ein weiterer Ruprecht-Karls-Preis ging an Dr. Peter Lübcke, der sich in seiner Dissertation aus der Umweltphysik der Vulkanforschung wid-mete und dem aktuellen Thema, wie es gelingen kann, einen ausbrechenden Vulkan im Vorfeld zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. "Ein gewaltiger Schritt zur Verbesserung der Vulkanforschung", kommentierte Kirchhof.

Dr. Sebastian Schmidt von der Fakultät für Chemie erarbeitete eine neue Methode für die Entwicklung molekularer Katalysatoren - in der Praxis bedeutsam für die Möglichkeit einer umweltfreundlicheren Herstellung von Nylon. In der ebenfalls ausgezeichneten Arbeit von Dr. André Niklas Wenz von der Fakultät für Physik: geht es darum, die Eigenschaften von einem Einzelatom und von einem Atomhaufen bewusst zu machen. Er erforschte den Übergang von Teilchensystemen "vom Wenig zum Viel" und bewies laut Jury "enormes experimentelles Geschick und ein Gespür für fundamentale Fragestellungen".

Weite, Vielfalt, Aktualität

Mit dem Fritz-Grunebaum-Preis wurde die Juristin Dr. Katja Göcke ausgezeichnet, die sich in ihrer Arbeit mit den Landrechten von Eingeborenen in verschiedenen Ländern befasst, Ureinwohnern, die ihr Leben wandernd und umherziehend verbringen. Untersucht wird der Fall einer Kollision mit einer Staatlichkeit, so Kirchhof, die sich territorial in Grenzen definiert und in diesen Grenzen das Land in Privateigentum aufteilt. Und das beißt sich natürlich mit den Gewohnheiten dieser Völker, sich frei zu bewegen, zu jagen und zu fischen.

Ein Philosoph bekam den Dulger-Umweltpreis: "Die Arbeit an den Grenzen der Wissenschaften ist meist am ertragreichsten", meinte der Jury-Vorsitzende gewandt an Dr. Hannes Fernow. Seine Arbeit habe deutlich gezeigt, "wie die Kausalitäten der Naturwissenschaft und die menschlichen Zielsetzungen ineinander greifen und in der Sachlichkeit des Wissenschaftlichen zusammengeführt werden müssen. Kirchhof lobte die Weite und Vielfalt sowie die "Aktualität der Forschungsebenen, -methoden und -zielsetzungen" sämtlicher preisgekrönten Arbeiten.

In seiner Festrede zum Thema "Richterliche Unabhängigkeit im Spiegel der Gesellschaft" lotete der Heidelberger Alumnus Michael Lotz, Präsident des Landgerichts Heidelberg, Spielräume und Grenzen der sachlichen und der persönlichen Unabhängigkeit des Richters aus. Der Grundsatz der sachlichen Unabhängigkeit verbiete, von offensichtlichen Fehlgriffen abgesehen, jede - auch psychologische - Einflussnahme auf den Richter.

Die persönliche Unabhängigkeit bedeute im Grundsatz die Unversetzbarkeit und Unabsetzbarkeit. Die Einschränkung, dass in Deutschland der junge Richter nach seiner Einstellung ein versetzbarer und auch grundsätzlich absetzbarer Richter auf Probe ist, habe das Bundesverfassungsgericht in bestimmten Grenzen akzeptiert.