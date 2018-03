Am Halji Gletscher in der tibetisch-nepalesischen Grenzregion haben die Forscher ihr Lager aufgeschlagen. Foto: Schroeter

uz. Die Erde erwärmt sich, die Gletscher schrumpfen - aber nicht jede Gletscherschmelze lässt, wie gefürchtet, den Meeresspiegel ansteigen. In Tibet bleibt nach Messungen eines internationalen Forscherteams ein beträchtlicher Teil des Schmelzwassers auf dem Land. Die Folgen sind jedoch ebenfalls negativ: Auf dem Tibetischen Plateau kann es die abflusslosen Seen überlaufen lassen und so wertvolles Weideland fluten.

Gletscher sind wichtige Indikatoren für die Klimaänderung. Die Erderwärmung verursacht ein Abschmelzen der Gebirgsgletscher, das neben den schrumpfenden Grönländischen und Antarktischen Eisschilden als Hauptursache für den gegenwärtigen weltweiten Anstieg des Meeresspiegels gilt. Auch in Tibet ziehen sich die Gletscher massiv zurück, wie Wissenschaftler der Universitäten Zürich, Tübingen und Dresden mit extrem genauen satellitengestützten Lasermessungen zeigen.

Das Forschungsteam stellt während des letzten Jahrzehnts einen "deutlichen Massenverlust von rund 16 Gigatonnen - das entspricht 16 Milliarden Tonnen - pro Jahr bei etwa 80 Prozent der tibetischen Gletscher fest", so der Glaziologe Tobias Bolch - das ist mehr als das vierfache Wasservolumen des Zürichsees und entspricht rund sechs Prozent des gesamten Massenverlustes aller Gletscher der Erde.

Eine positive Meldung ergaben die Messungen ebenfalls: Einige Gletscher im zentralen und nordwestlichen Teil des Tibetischen Plateaus haben an Masse gewonnen. Während die Gletscher im monsungeprägten südlichen und östlichen Teil des Plateaus stark geschmolzen sind, verzeichneten die Wissenschaftler eine ausgeglichene oder leicht positive Bilanz im kontinental geprägten zentralen und nordwestlichen Teil Tibets. Tobias Bolch hält aber klar fest: "Im Schnitt überwog der Massenverlust im gesamten Gebiet deutlich."

Erfreulich erscheint auf den ersten Blick auch der Nachweis, dass nicht das gesamte Schmelzwasser über die großen asiatischen Ströme in den Ozean fließt und den Meeresspiegel ansteigen lässt. "Die Problematik von Überschwemmungen bleibt allerdings bestehen", so Bolch. Denn ein großer Teil der Schmelze - rund zwei Gigatonnen pro Jahr, wie die Wissenschaftler erstmals berechnen konnten - mündet in abflusslose Seen auf dem Plateau und lässt diese über die Ufer treten. "In vielen Gebieten werden dadurch wertvolle Weideflächen unter Wasser gesetzt", sagt der Glaziologe.

Die Gletscher des Tibetischen Plateaus haben eine Ausdehnung von rund 40.000 Quadratkilometern. Sie machen über ein Drittel der Eisbedeckung Hochasiens aus und entsprechen etwa der 20-fachen Eisfläche der Alpen. Das internationale Forscherteam wertete für die Studie satellitengestützte Lasermessungen der Gletscheroberflächen auf dem tibetischen Plateau zwischen 2003 und 2009 aus.

"Mit Hilfe der Lasermessungen konnten wir die zeitlichen Änderungen der Gletscherhöhen und - in Kombination mit einem detaillierten Gletscherinventar - die Massenveränderungen der nur schwer zugänglichen Gletscher Tibets abschätzen", erklären die beteiligten Tübinger Wissenschaftler Niklas Neckel und Jan Kropacek die Messmethode. Die Ergebnisse stehen im scheinbaren Widerspruch zu den Daten einer Satellitenmission, die auf anderen Messmethoden beruht und die einen leichten Massenzuwachs des Gletschereises für den beinahe identischen Zeitraum aufzeigt.

Für Bolch hängen die unterschiedlichen Messwerte mit der Schmelzwassermenge zusammen, die auf dem Plateau zurückbleibt und nicht ins Meer abfließt - und die nun sein Team erstmals präzise messen konnte. Er führt die Daten der anderen Studie, die auf ein Gletscherwachstum deuten, eher auf andere Einflüsse auf die Berechnungen zurück - wie etwa einen Anstieg des Niederschlags.