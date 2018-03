Von Birgit Sommer

Kann man beweisen, dass Psychotherapie wirkt? Lange haben Mediziner nach einer wissenschaftlichen Kenngröße gesucht, heute hilft ihnen zum Beispiel die funktionelle Bildgebung. Ein eigens für die Psychiater angeschaffter Magnetresonanztomograf in der Heidelberger Kopfklinik etwa zeigt, wie Psychotherapie chronischer Depression Veränderungen im menschlichen Gehirn bewirkt.

Anlässlich der offiziellen Einweihung der über mehrere Jahre hinweg sanierten Kliniken für Psychiatrie und Psychosomatik stellten die Mediziner beim Besuch von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ihre spannendsten Forschungsarbeiten vor.

An der Universitätsklinik für Allgemeine Psychiatrie werden Patienten mit chronischen Depressionen laut Prof. Sabine Herpertz, der Ärztlichen Direktorin, mit einer Psychotherapie nach dem amerikanischen Forscher James McCullough, behandelt (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP). Sie basiert auf der Annahme, dass bei den meisten Betroffenen die Entwicklung sozialer Funktionen bereits in der Kindheit, zum Beispiel durch emotionale Vernachlässigung, gestört wurde. In Heidelberg läuft dazu noch eine neurowissenschaftliche Studie: Wie wirkt sich die Methode auf die Hirnfunktion aus? "Wir hoffen, dass wir in der Psychtherapie einmal eine stärker individualisierte Medizin anbieten und auch voraussagen können, welche Patienten eine Kombi-Behandlung mit Antidepressiva brauchen", erklärte Prof. Herpertz.

Sorgt ein Anti-Stress-Training über acht Wochen hinweg bei Diabetikern mit erster Nierenschädigung für weniger gesundheitliche Schäden und weniger psychische Probleme? Für Prof. Wolfgang Herzog, den Ärztlichen Direktor der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, zeigt die Langzeitbeobachtung nach einem Jahr, dass Blutdruck und der Anteil der Stresshormone im Blut gesenkt wurden, dass die Patienten weniger depressiv waren und weniger gefährdet durch Gefäßschäden. Die Nierenfunktion dagegen besserte sich nicht. In vier Jahren soll die Studie "HeiDis" abgeschlossen sein. "Wir sind aber jetzt schon sicher, dass die psychische Situation der zuckerkranken Patienten durch ein wöchentliches Anti-Stress-Programm verbessert werden kann", sagt Herzog.

Jugendlichen, die sich selbst verletzen und häufig auch andere riskante Verhaltensweisen zeigen oder gar Selbstmordgedanken hegen, soll mit einer verhaltenstherapeutischen Kurzzeittherapie frühzeitig und effektiv geholfen werden. Die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendtherapie hat dazu eine Studie zur Therapie von 70 betroffenen Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis gestartet. Die Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt das Projekt mit 40 000 Euro.

Dass viele Jugendliche gefährdet sind, zeigte bereits eine Untersuchung im Jahr 2010. Unter mehr als 1400 Schülern im Alter von 14 bis 16 Jahren aus dem Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg gab ein Drittel aller Mädchen an, sich schon einmal absichtlich eine Schnittverletzung zugefügt zu haben. 18 Prozent der Schülerinnen und acht Prozent der Schüler tun dies häufiger. Bei Drogen- und Alkoholkonsum liegen die Jungen vorne.

Welche ersten Ergebnisse Präventionsprogramme brachten, berichtete Prof. Romuald Brunner. Lehrer-Training, Aufklärung der Schüler oder Aushängen von Informationsplakaten mit Kontaktadressen im Klassenzimmer erwiesen sich als weniger effektiv als die direkte Ansprache der Schüler. Erfolg hatten die Mediziner damit vor allem bei den Mädchen. Insgesamt hatten 12 000 Schüler aus elf Ländern an der Studie teilgenommen. Bei den Zahlen zur Selbstverletzung lagen laut Prof. Brunner Schüler aus Deutschland und Frankreich mit 26 Prozent vorne. Etwa 20 Prozent waren es in Länden wie Ungarn, Italien, Rumänien oder Irland. Doch dort, so Brunner, sei der Alkoholkonsum der Schüler höher.