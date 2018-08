Von Sebastian Jutisz

Entgegen der Reden vom Ende der Geschichte der 1990er Jahre merken wir heute, dass wir nicht in einer völlig neuen Welt leben. Demokratie und Marktwirtschaft haben sich nicht auf die ganze Welt ausgestreckt und wie erhofft Frieden und Wohlstand gebracht. Im Nahen Osten herrschen Chaos und Gewalt. Russlands Premier Medwedew spricht von einem neuen Kalten Krieg. Die heutige Welt lässt sich nicht ohne eine Analyse der Vergangenheit verstehen. Nach Jürgen Osterhammels Meistererzählung vom langen 19. Jahrhundert aus globalhistorischer Perspektive legt nun Ulrich Menzel eine umfangreiche Analyse der Ordnung der Welt der letzten 1.000 Jahre vor.

"Die Welt erklären" - kein geringeres Ziel hat sich Ulrich Mendel in seinem Opus magnum "Die Ordnung der Welt" gesteckt. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Wer sorgt für Ordnung in der Anarchie der Staatenwelt, in der es keine höhere Instanz, keinen Weltstaat gibt? Diese Fragen beantwortete der Professor aus Braunschweig bei seiner Buchvorstellung im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI).

Menzel geht von der Annahme aus, dass nicht Anarchie, sondern Ordnung den Normalzustand internationaler Beziehungen abbildet. Er erteilt sowohl idealistischen als auch realistischen Interpretationen eine Absage: Internationale Beziehungen werden nicht durch das Eingehen von Verträgen aufgrund rationaler Überlegungen geprägt. Auch das Selbsthilfeprinzip, wonach jeder Staat seine Interessen gegen die der Anderen verteidigt, kann die Staatenwelt Menzel zufolge nicht erklären. Dem Autor nach bestimmt vielmehr eine Hierarchie der Staaten die Ordnung der Welt.

Im Zentrum der Theorie steht die Frage der Bereitstellung öffentlicher Güter. Große Mächte ordnen die Welt in ihrem Sinne, indem sie Sicherheit herstellen und Infrastruktur bereitstellen. Menzel unterscheidet zwischen zwei Idealtypen: Hegemonien wie die USA setzten auf die freiwillige Unterordnung ihrer Verbündeten, während sich Imperien wie die frühere Sowjetunion gewaltsam ausbreiten. Neue Ordnungen werden immer wieder durch Phasen der Anarchie getrennt.

Große Mächte können im Gegensatz zu kleinen Ländern die Option des Isolationismus wahrnehmen. Die sogenannten "Cheaprider" oder "Freerider" sind auf die öffentlichen Güter angewiesen, die nur große Staaten bereitstellen können. Menzel zufolge befinden wir uns derzeit in einer Übergangsphase: Die USA können ihrer Aufgabe aufgrund des hohen Außenhandelsdefizits nicht mehr gerecht werden, während sich China noch verweigert, seine Rolle als neue Ordnungsmacht anzunehmen.

Das Werk ist zweifellos ein Kraftakt - der Politologe analysiert 20 Fälle vom Song-China bis zum heutigen Amerika. Dabei stützt er sich auf eine sehr umfangreiche Anzahl an Spezialstudien. Aus einer historisch-komparativen Perspektive heraus entwickelt Menzel eine stringent argumentierte übergreifende Theorie, die sich mit anderen großen Weltinterpretationen wie der Weltsystemtheorie messen lassen kann. Ein solches Unterfangen erfordert zweifellos Weitblick und eine große Portion Selbstvertrauen. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine solche Theorie Kontroversen befeuert: Menzel grenzt sich scharf gegen postmoderne und konstruktivistische Ansätze ab. Zwischenstaatliche Beziehungen werden nicht durch geteilte Ideen bestimmt, sondern hängen im Wesentlichen von materiellen Gegebenheiten und den strategischen Interessen der Länder ab. Die Theorie rückt das Augenmerk auf Machtzyklen und Geopolitik. Einzelne Personen oder Institutionen rücken in den Hintergrund. "Die Ordnung der Welt" ist ein Buch, das Wellen schlagen wird, und eine Bereicherung für die Debatte um neue Paradigmen zwischenstaatlicher Beziehungen seit dem Untergang der Sowjetunion.

Info: Ulrich Menzel, Die Ordnung der Welt, Suhrcamp, 1229 S., 49,95 Euro.