Von Ulrike von Leszczynski

Hunderte Kinder und Jugendliche in Deutschland sind so dick geworden, dass Chirurgen in einer Magenverkleinerung die einzige Chance für mehr Lebensqualität sehen. "Wir reden hier von 15-Jährigen, die deutlich über 100 Kilogramm wiegen", sagte Philipp Szavay, Chefarzt am Luzerner Kantonsspital (Schweiz) und Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie, jetzt auf dem Weltkongress der Kinderchirurgen in Berlin. "Wenn Ernährungsumstellung und Sport keinen Erfolg zeigen, wiegen sie mit 20 Jahren 200 Kilo", ergänzte er. Durch das Gewicht und die Folgeerkrankungen sinke ihre Lebenserwartung erheblich.

In Deutschland gelten rund 800.000 Kinder und Jugendliche als stark übergewichtig. Selbst bei strengsten Kriterien für eine Operation würden immer noch Hunderte oder gar Tausende von ihnen für eine Magenverkleinerung oder einen Magenbypass infrage kommen, erklärte Szavay. "Das sind erschreckende Zahlen. Aber in diesem jungen Alter können wir die Weichen noch umstellen." Fettsüchtige Kinder und Jugendliche litten nicht nur körperlich unter ihrem Gewicht, sondern müssten auch viele Hänseleien ertragen. In Deutschland sind bisher schätzungsweise 1000 fettsüchtige Jugendliche am Magen operiert worden.

Für die Zukunft sieht Szavay eine deutlich größere Zahl von Adipositas-Zentren für Heranwachsende als notwendig an - und auch eine Änderung bei der Haltung vieler Krankenkassen. Die Finanzierung sei oft noch nicht selbstverständlich. Die Operation solle dabei aber immer in ein Programm aus Vor- und Nachsorge eingebettet sein, mit Hilfe von Kinder- und Narkoseärzten, Kinderchirurgen, Psychologen, Ernährungsberatern, Physiotherapeuten und Psychiatern. Solche Zentren für Heranwachsende gebe es zum Beispiel bereits in Leipzig, Berlin, Essen und Ulm. Auch am Heidelberger Universitätsklinikum finden junge Adipositas-Patienten Hilfe (siehe Interview).

Bisher werden Adipositas-Operationen vorwiegend bei fettsüchtigen Erwachsenen vorgenommen. Zwischen 2005 und 2012 waren das in Deutschland rund 22.000 Menschen - Tendenz steigend. Die Krankenkasse DAK sieht bei ihren Versicherten seit 2008 einen Anstieg der Eingriffe um 60 Prozent. Die Gesamtkosten für Adipositas-Operationen beliefen sich bei "XXL"-Patienten der AOK 2012 auf 30 Millionen Euro. Auch wenn die Therapie durch eine Magenoperation nicht unumstritten ist, kann die stark gebremste Nahrungsaufnahme bei Erwachsenen bereits nach einem Jahr Erfolge zeigen. Nach einer norwegischen Studie verschwinden viele Fettsucht-Symptome wie Rücken- und Gelenkschmerzen oder starkes Schwitzen. Viele Patienten fühlten sich nicht nur körperlich, sondern auch emotional besser. Wegzaubern kann die Operation bereits erworbene Folgeerkrankungen wie Herz-Kreislaufstörungen und Diabetes aber nicht. Manchmal ist die Gewichtsreduktion so stark, dass Haut und Bindegewebe in Lappen herabhängen.

Anders als bei Erwachsenen ist bei Jugendlichen, die noch im Wachstum sind, der Body-Maß-Index (also das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße) kein Kriterium für Übergewicht. Forscher Thomas Inge vom Kinderkrankenhaus in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) berichtete, dass bereits vier bis sechs Prozent aller Heranwachsenden in den USA von Fettsucht betroffen seien - mit steigender Tendenz. Bei einer Studie mit 637 jungen Patienten habe sich nach einer Magenoperation bereits nach einem Jahr eine deutliche Gewichtsabnahme gezeigt. Eine Garantie sei das aber nicht. Ohne Ernährungsumstellung könne der Magen bei Jugendlichen auch wieder wachsen.

Adipositas-Chirurgie bei Jugendlichen gibt es erst seit rund zehn Jahren, deshalb fehlen Informationen über Langzeitergebnisse. Vor 20 Jahren war das Wegoperieren von Übergewicht bei Kindern in Deutschland noch kein Thema, Fettsüchtige waren Einzelfälle. Doch mit veränderten Essgewohnheiten, übergroßen Getränkebechern, zucker- und fettreichem Fast Food und Bewegungsmangel hat sich das Bild stark gewandelt. "Das sind keine Einzelfälle mehr", weiß der Mediziner.