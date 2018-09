Schnittig: der Physiker Raoul Heyne in seinem "Tesla Roadster" - einem modernen Elektroauto. Foto: HITS

Von Arndt Krödel

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung sollen bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren. Elektromobilität eröffnet die Möglichkeit, den Ausstoß vom "Klimakiller" Kohlenstoffdioxid (CO2) zu reduzieren. Auf einer wissenschaftlichen Veranstaltung des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien (HITS) stellte der Physiker Raoul Heyne vom Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) drei Projekte vor, durch die die Elektromobilität im Sinne der Energiewende vorangetrieben wird. Die RNZ sprach mit dem Wissenschaftler, der sein Studium in Heidelberg absolvierte.

Herr Heyne, Sie sind mit Ihrem Elektrofahrzeug, einem "Tesla Roadster", von Goslar nach Heidelberg gefahren - eine Strecke von 416 Kilometern. Wie viel Zeit haben Sie dafür gebraucht?

Insgesamt sieben Stunden. Weil die Reichweite bei diesem Fahrzeug bei maximal 350 Kilometern liegt, bin ich nur 80 km/h gefahren, damit ich gut ankomme. Unterwegs habe ich sicherheitshalber nachgetankt, was einen zweistündigen Aufenthalt bedeutete.

Was kostet im Schnitt ein Elektroauto?

Das hängt wie bei einem Benziner von der jeweiligen Klasse ab. Preislich rechnen sich Elektroautos bisher in allen Segmenten noch nicht wirklich, egal ob in der Kleinwagen-, Mittel- oder Oberklasse. Der VW-Golf kostet etwa 35 000 Euro und hat eine Reichweite von 150 Kilometern. Der Tesla Roadster kostet ungefähr so viel wie ein Porsche, hat dafür aber die Einschränkungen wie die lange Ladezeit.

Wie würden Sie einen Autofahrer davon überzeugen, sich statt eines konventionellen ein Elektrofahrzeug anzuschaffen?

Man kann einen Interessenten eigentlich nur über den Umweltgedanken ansprechen. Das Elektroauto kann komplett mit regenerativen Energien geladen werden. Bei den Oberklasse-Fahrzeugen könnte auch die Beschleunigung als Spaßfaktor eine Rolle spielen - beim Tesla Roadster liegt sie von 0 auf 100 unter 3,7 Sekunden. Hinzu kommt die Geräuscharmut - der Tesla bewegt sich wie von Geisterhand.

Aber jemand, der viel auf langen Strecken unterwegs ist, wird sich einen Kauf schon gut überlegen?

Da gibt es momentan nur eine Lösung mit dem Modell Tesla S, das 480 Kilometer Reichweite hat und die Möglichkeit zu Schnellladungen in der Zeit von 45 Minuten bietet.

Wie sieht es mit der Sicherheit der Elektroautomobile aus?

Gefährlich wird es, wenn eine Batterie mal brennt. Sie entzündet sich extrem schnell, entwickelt extreme Hitze und lässt dabei hochgradig giftige Gase austreten. Wenn eine Batterie mal brennt, kann ich nur empfehlen, auf Abstand zu gehen. In unserem Institut haben wir einen neuen Löschstoff für Batterien getestet und sehr gute Erfolge erzielt.

Gehört dem Elektroauto die Zukunft?

Ich denke ja, aber nicht unbedingt mit einer Batterie. Das Brennstoffzellenfahrzeug wird sich meiner Meinung nach stärker durchsetzen. Die Reichweite bei der Brennstoffzelle mit Wasserstoff ist schon mal sehr gut und liegt bei den momentan gebauten Prototypen bei etwa 400 Kilometern. So weit sind Batteriefahrzeuge, außer dem Tesla, bisher noch nicht, weil es sonst zu teuer werden würde. Und Wasserstoff kann man in fünf Minuten nachtanken.