Der Entwicklungsbiologe Dr. Detlev Arendt untersucht mit seinem Team am EMBL die Evolution des Nervensystems an Seeringelwürmern. Foto: Alex

Wie Heidelberger Forscher am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie die Zukunft des Lichts interpretieren

Von Birgit Sommer

Licht hat eine riesige Bedeutung für Lebewesen. Das von den Vereinten Nationen ausgerufene "Jahr des Lichts 2015" findet in Forschungsstätten wie dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg deshalb längst seinen Niederschlag.

Wenn das Team des Entwicklungsbiologen Dr. Detlev Arendt die Evolution des Nervensystems am Seeringelwurm untersucht, geht es um das Licht - dessen Rhythmisierung zum Beispiel -, ebenso, wenn die Zellbiologen optische Instrumente für ihre Untersuchungen entwickeln. Durch die Entdeckung fluoreszierender Proteine hat die Lichtmikroskopie sowieso eine Renaissance erfahren. Seit die Wissenschaftler gelernt haben, Farbstoffe, die zum Beispiel an die DNA binden, mit UV-Licht zum Fluoreszieren anzuregen, können sie Bestandteile von Zellskeletten genauso beobachten wie Zebrafisch-Embryonen oder die Bewegung und Bindung von Molekülen bestimmen. Die Lichtmikroskopie ermöglicht Beobachtungen an lebenden Organismen - im Gegensatz zur Elektronenmikroskopie.

Im EMBL wird auch die Lichtblattmikroskopie weiterentwickelt, die nur eine dünne Schicht innerhalb der Probe ausleuchtet und damit zu besserer Auflösung führt. Am Embryo einer Fruchtfliege beobachtet etwa Dr. Lars Hufnagel Zellteilungen, Faltungen und kleinste Strukturen auf den Zellkernen. "Wir wollen alle Zellkerne identifizieren und zum Beispiel herausfinden, wo die Herzzelle herkommt", sagt Hufnagel. Was macht unser Bewusstsein aus? Die alte philosophische Frage versuchen die Entwicklungsbiologen am EMBL über die Evolution des Nervensystems zu klären. Sie untersuchen den Schwamm ohne Nervensystem, die Seeanemone, die am Anfang der Evolution des Nervensystems steht, den Seeringelwurm, das Lanzettfischchen. Letzteres besitzt keinen Kopf, das Neuralrohr endet in einem Hirnbläschen, "eine Art Vorläuferstadium für das, was letztlich das Wirbeltiergehirn ausmacht", wie Detlev Arendt in seinem Vortrag beim Jahresempfang des EMBL erläuterte.

In aufbereitetem Nordseewasser in einer Art Mini-Aquarium verschaffen die Wissenschaftler ihren Seeringelwürmern mit Tageslicht und "Mondschein" aus der Glühbirne fast echte Lebensbedingungen. Ausgelöst vom Vollmond beginnt dort die Verwandlung der Würmer in Männchen und Weibchen, die dann 16 Tage später ihren Hochzeitstanz aufführen und Eizellen und Spermien abgeben, die im Wasser verschmelzen.

Im Gehirn der Wurmlarven entdeckten die Forscher ein rhythmisches Feuern der Nervenzellen, sobald diese das Hormon Melatonin empfingen. Über eine Leitungsbahn geht die Information an die Cilien, eine Art Wimpernkranz um die Larven, mit dessen Hilfe sie sich fortbewegen, und verlangsamt die Cilien-Bewegung. Die Erfindung des Melatonins ermögliche also die Bewegungssteuerung des Planktons in den Ozeanen - das tägliche Auf und Ab der Kleinstlebewesen im Wasser sei eine Folge der Anpassung an das Licht, erklärte Arendt. Doch er geht noch weiter: "Weniger Bewegung - das ist der Ursprung des Schlafes."

Plankton und das unbekannte Ökosystem im Meer - für das Erdklima so wichtig wie der Regenwald - sind Thema der internationalen "Tara Oceans Expedition", für die auch EMBL-Wissenschaftler unter Projektleiter Dr. Eric Karsenti in den Jahren 2009 bis 2012 115 000 Kilometer über die Ozeane gesegelt sind. Aus bis zu tausend Meter tiefen Schichten wurden rund 30 000 Proben mit Kleinstlebewesen gezogen, von Viren bis hin zu Fischlarven. "Physisch extrem anstrengend", sagte Stefanie Kandels-Lewis, die alle sechs Wochen die Proben abholte und neues Material auf den Schoner brachte.

Bei "Tara Oceans" geht es unter anderem darum, die Evolution der Meeresorganismen und deren Abhängigkeiten von Ökosystemen besser zu verstehen. Einzigartig für ein Projekt dieses Ausmaßes ist die Verbindung von Genomanalysen und modernsten bildgebenden Verfahren.

Hunderttausende neuer Mikroorganismen wurden schon beschrieben. Mikroskopische Bilder im EMBL zeigen sie in schönsten Farben und Formen - eine genaue Analyse der Ergebnisse der Expedition, die in Heidelberg koordiniert wurde, soll in den nächsten Wochen in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlicht werden.