Zwölf Jahre forschen - und dann der Blick in die Röhre? An dieser Perspektive ändert die geplante Reform nichts. Für Laboranten und Techniker wirft sie neue Fragen auf. Symbolfoto: dpa

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Ihr erster Arbeitsvertrag lief über ein Vierteljahr. Der zweite über ein Jahr, zwei Mal ein halbes Jahr, dazwischen das Arbeitsamt. Christine Günther wohnte weiter in Düsseldorf, wo sie Sprachwissenschaft studiert hatte. Und während sie offiziell an ihrer Doktorarbeit schrieb, übernahm sie immer wieder Kurzzeitstellen. Mal Osnabrück, mal Mannheim. Viele Studenten, viele Korrekturen, kaum Zeit zum Forschen und Schreiben. Ihre Dissertation kam vor allem - welche Ironie - in einem halben Jahr voran, für das sie keine Uni-Stelle fand.

Günther pendelte, zum Teil in mehrere Städte, oder schlief bei Kollegen auf der Couch. Wer zieht für so kurze Zeit um, ohne zu wissen, ob es diesmal auf Dauer ist? Erst als sie dort einen Zweijahresvertrag erhielt, zog sie nach Mannheim. Und blieb. Auch wenn sie nun wieder in Düsseldorf arbeitet - Vollzeit, viereinhalb Jahre Vertrag. "Ein Sechser im Lotto", sagt Günther. Das Pendeln nimmt sie in Kauf, im ICE kann man arbeiten. "Die Nicht-Planbarkeit der Zukunft ist viel störender", sagt sie. Niederlassen? Ausgeschlossen. "An Familie ist schon in keinster Weise zu denken", sagt die Mittdreißigerin.

Ein Einzelfall? Laut Angaben der Gewerkschaft GEW sind neun von zehn wissenschaftlichen Mitarbeitern befristet angestellt, die Hälfte davon für weniger als ein Jahr.

Daran will die Große Koalition unter Federführung von Wissenschaftsministerin Johanna Wanka (CDU) etwas ändern. Heute soll der Bundestag das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) ändern. Es regelt, dass junge Wissenschaftler deutlich länger befristet angestellt werden als normale Arbeitnehmer. Für zwölf Jahre in der "Qualifizierungsphase", sechs Jahre bis zur Promotion, danach noch einmal sechs. Bei Medizinern sind es insgesamt 15 Jahre.

Die geplante Reform soll nun zumindest extreme Kurzzeitverträge eindämmen. Künftig sollen Laufzeiten dem Ziel "angemessen" sein - etwa der Dauer einer Promotion -, oder der Dauer eines laufenden Drittmittelprojektes entsprechen, in der Regel sind das bis zu drei Jahre.

Zudem stellt das Gesetz klar, dass Studentenjobs nicht auf die zwölf Jahre angerechnet werden. Zunächst wollte Wanka vier "Hiwi"-Jahre explizit freistellen. Auf Druck der Länder und der Gewerkschaften wurden daraus sechs Jahre, damit nicht auch angehende Master ihr Studium noch als Hiwi finanzieren können, ohne das Zeitkonto für spätere Forschung anzugreifen.

Die Grünen begrüßen diese Änderung, werden der Reform insgesamt aber dennoch wohl nicht zustimmen. "Das Gesetz geht in die richtige Richtung, aber immer noch nicht weit genug", sagt die Heidelberger Abgeordnete Franziska Brantner, die selbst promovierte Politologin ist. Sie hätte sich mehr Hilfen für junge Eltern gewünscht: Nicht wie bisher die maximale Befristungsdauer, sondern die Vertragslaufzeit solle sich pro Kind um zwei Jahre verlängern, fordert sie. Vor allem fordern die Grünen feste Untergrenzen: In der Qualifizierung keine Verträge unter zwei Jahren.

Das aber lehnen die Hochschulen ab - auch im Sinne ihrer Doktoranden. Beispiel: Der Vertrag läuft aus, die Dissertation ist nur fast fertig. Eine Verlängerung um einige Monate, um in Ruhe zu Ende zu schreiben, wäre dann nicht mehr erlaubt - und einen neuen Zweijahresvertrag würde die Uni nicht anbieten. In solchen Fällen erlaubt Wankas Entwurf ausdrücklich weiterhin Kurzverträge.

Dagegen bereitet die Reform anderen Bauchschmerzen: dem nicht-wissenschaftlichen Personal wie Sekretärinnen, Technikern, Laboranten. Bisher war auch für sie eine Befristung nach WissZeitVG möglich - künftig nicht mehr. Begründung: Das Gesetz war als Sonderregel gedacht, um sich in der Forschung weiterzuqualifizieren. Das aber ist bei den Helfern in Verwaltung und Technik nicht das Ziel. Also gilt für sie künftig wie für alle Arbeitnehmer: Grundlos darf nur für zwei Jahre befristet werden, danach nur mit Sachgrund - etwa als Vertretung oder bei einem vorübergehenden Mehrbedarf.

Birgit Besenbeck sieht deshalb viele ihrer Kollegen schon auf der Straße. Die 47-Jährige ist biologisch-technische Assistentin am Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg, seit gut drei Jahren, noch bis Mitte 2016. Wenn im Januar die Reform in Kraft tritt, rechnet sie mit keiner weiteren Verlängerung. Die Hoffnung der Gewerkschaften, dass aus befristeten Stellen dann unbefristete werden, teilt sie nicht. "Das ist im Prinzip gut gedacht", sagt sie. "Aber es wird so passieren wie in den USA: Die Bachelor werden die Tätigkeiten der Technischen Assistenten übernehmen." Ihr Institut habe bereits signalisiert, dass es wohl nicht weitergehe - zu groß das Risiko, dass sie sich in einen unbefristeten Job einklagt.

"Für die meisten Mitarbeiter werden wir Weiterbeschäftigungen ermöglichen", verspricht dagegen Senni Hundt, Personalchefin der Uni Heidelberg. "Natürlich suchen wir nach Lösungen. Der Wissenschaftsbetrieb muss ja weitergehen." Hoffnung auf deutlich mehr Dauerstellen macht sie aber nicht. Laborkräfte ließen sich nicht einfach von Projekt zu Projekt verschieben, von Institut zu Institut. Immerhin seien drei Viertel der Techniker auf Dauer angestellt. Doch aus befristet vergebenen Drittmitteln ließen sich "nicht immer dauerhafte Stellen finanzieren", betont Hundt.

In fünf Jahren sollen die Reform und ihre Folgen evaluiert werden. Besenbeck hat bereits ihre Konsequenzen gezogen und wechselt im kommenden Jahr zum DKFZ, erneut befristet, aber mit der Aussicht auf Verlängerung oder Entfristung.

Im Unibetrieb auf Dauer unterzukommen - das ist auch für viele Wissenschaftler unwahrscheinlich. Viele würden sagen: Unmöglich. Eine Karrieregarantie, so hat es der Chef der Hochschulrektorenkonferenz, Horst Hippler, bei einer Anhörung im zuständigen Ausschuss des Bundestages beschrieben, sei nicht vorgesehen - sondern "Bestenauswahl".

Ministerin Wanka hat angekündigt, mindestens 1000 "Tenure Track"-Stellen an Unis schaffen: Eine Dozentenstelle, zunächst auf sechs Jahre befristet, mit der Aussicht, dass bei guter Leistung daraus eine Daueranstellung wird. Die Verhandlungen mit den Ländern laufen, im Frühjahr will Wanka liefern.

Das würde tatsächlich langfristige Perspektiven bieten. Dies verspricht Wanka zwar auch mit der heute zu beschließenden Novelle. Beim Fallbeil nach zwölf Jahren in Befristung bleibt es aber.

Für Sprachwissenschaftlerin Christine Günther läuft also schon wieder der nächste Countdown. Nach der 6+6-Regel bleiben ihr noch etwa vier Jahre an der Uni. Und dann? "Professur oder raus."