Von Martin Schäfer

Der Guinness-Buch-Rekord macht dem quirligen Spanier noch heute Freude: Fest eingerahmt hängt die Urkunde im kleinen Büro von Samuel Sanchez am Stuttgarter Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme. Der Chemiker hat den bislang kleinsten Düsenjet-Antrieb der Welt entwickelt. Das liegt fünf Jahre zurück, doch für Sanchez war das ein Aufbruchssignal, diese Technik der Mikro- und Nanomotoren für Anwendungen in Medizin und Umwelt weiter zu verbessern.

Sanchez’ Mikrodüse ist relativ einfach aufgebaut: Er schneidet Schichten verschiedener Materialien aufeinander ab. Durch Verspannungen in den Schichten rollen diese sich auf. Die innerste Schicht besteht meist aus dem Edelmetall Platin, einem Katalysator, der chemische Reaktionen beschleunigt oder anstößt. Werfen die Forscher um Sanchez ihre Röhren in eine Flüssigkeit mit Anteilen von Wasserstoffperoxid, dann düsen die Mikrojets auch schon los: In der Röhre zerfällt am Platin das Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff. Letzterer bildet Blasen, so dass das Röhrchen flott dahin blubbert - immerhin mit etlichen Millimetern pro Sekunde, was bei der Länge des Bauteils von weit unter einem Millimeter beträchtlich ist.

"Die Röhrchen sind konisch verzogen. Die Luftblasen bewegen sich dann Richtung größerer Öffnung", erklärt Sanchez den Effekt. Und ist erst mal ein Bläschen ausgetreten, saugt dies alle anderen nach.

Unter den Mikro- und Nanorobotikern hat es der 34-jährige Sanchez schon weit gebracht: Auf europäischer Ebene hat er einen angesehenen Förderpreis gewonnen (European Research Grant). Jetzt hat ihn die spanisch-königliche Prinzessin-Girona-Stiftung mit dem diesjährigen Forscherpreis für Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet. Da darf Sanchez Mitte des Jahres dem königlichen Haus persönlich seine Forschung vortragen. Wenngleich es bis zu einer Anwendung noch ein weiter Weg ist, hat Sanchez klare Vorstellungen: "Wir wollen lernen, wie sich Nanoroboter in Flüssigkeiten bewegen und steuern lassen", sagt der Chemiker. "Die Bauteile sollen an einen bestimmten Ort gelangen und dort etwas Sinnvolles tun."

Beispiele liegen in der Medizin und der Umwelttechnik: Die Nanoröhrchen könnten Medikamente an therapeutisch sinnvolle Orte bringen oder Zellgifte in Tumore einschleusen. Einen Mechanismus, wie sich die Nanoröhrchen durch einen Gewebeverband oder in eine Zelle bohren könnten, hat Sanchez bereits entwickelt. Was ihm und seinem Team noch Kopfzerbrechen bereitet, ist die Toxizität des Antriebsmittels Wasserstoffperoxid. Aus dem Friseursalon ist die Chemikalie als aggressives Bleichmittel bekannt, und Zellen können bei Anwesenheit von Wasserstoffperoxid schwerlich überleben. Sein Motorenprinzip arbeitet also nicht in biologischen Flüssigkeiten wie etwa Blut. Doch Sanchez sagt, er sei nah dran, eine Alternative zu finden. Diese Suche setzt er in Barcelona fort. Dort hat Sanchez im Januar eine Forschungsprofessur für Bioengineering angetreten. Auch wenn sich seine Nanodüse nicht durchsetzen sollte, so eignet sich das Bauteil doch dafür, im Labor verschiedene Steuerungsmechanismen auszutesten. Denkbar wäre eine Fernsteuerung über die Temperatur, mit Licht, durch ein chemisches Konzentrationsgefälle oder mit Magnetfeldern.

Bei manchen Anwendungen ist eine Steuerung auch gar nicht nötig. Da reicht es, wenn die Nanoschwimmer wirr durch ihr Medium düsen, etwa beim Reinigen verschmutzten Wassers. Sanchez hat gezeigt, dass seine mit einem Katalysator beschichteten Röhrchen eine Flüssigkeit schneller von einer organischen Verunreinigung befreien können als der Katalysator als eingerührtes Granulat allein. Der Grund: Die Nanoschwimmer zuckeln zufällig durch die Probe und können mehr Schmutzsubstanz abfangen.

So erarbeiten sich die Nanoforscher einen Baukasten verschiedener Konstruktionsformen und Bewegungsprinzipien, um je nach Anwendung einen Nanoschwimmer zusammenzubauen. Sanchez’ Forscherkollege Peer Fischer beschäftigt sich beispielsweise mit Nanopropellern: Diese sehen aus wie Mini-Korkenzieher und sind dem Fortbewegungsmechanismus mancher Mikroorganismen abgeschaut.

Für ein Gerät mit dem Abmaßen eines Bakteriums fühlt sich eine Flüssigkeit so zäh an, als wenn ein Mensch durch Sirup schwämme. Das "Schrauben" erweist sich da als guter Bewegungsmechanismus. "Damit können wir uns etwa im Auge bewegen", beschreibt Fischer eine mögliche Anwendung für mikrochirurgische Eingriffe. Fischer kann die Schrauben milliardenfach parallel herstellen: Dafür nutzte er Herstellprozesse aus der Halbleitertechnik, um einen Wald an Schrauben auf einem Substrat aufwachsen zu lassen. Da die metallenen Schräubchen auf Magnetfelder reagieren, kann Fischer durch äußere Magnetfelder den Schraubenmotor anwerfen und per Joystick durch die Flüssigkeit dirigieren.