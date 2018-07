V 838 Monocerotis ist eine leuchtkräftige Rote Nova im Sternbild Einhorn (Monoceros), etwa 20.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Foto: Nasa, Esa and H.E. Bond (STScI)

Von Annett Stein

Die unglaublichen Bilder von Hubble haben dazu beigetragen, dass viele Menschen sich für Astronomie interessieren. Einige der mehr als eine Million Beobachtungen des Weltraumteleskops zeigt jetzt der Band "Expanding Universe". Jede einzelne Aufnahme lässt staunen - und macht in der gesammelten Wucht der Eindrücke deutlich, welche Galerie des Wissens und der Wunder wir Hubble verdanken. Ihm sei durchaus bewusst gewesen, dass Hubble Ansichten von bisher unbekannten Orten und Phänomen liefern würde, schreibt Charles Bolden, Pilot der Startmission, im Vorwort des Buches. "Aber wir hatten keine Vorstellung davon, in welchem Maße das erste im Weltraum stationierte Teleskop uns den Blick auf die unvorstellbare Weite und Schönheit des Alls eröffnen würde."

Mit Hubble sei eine Weiche gestellt worden für "eine glückliche Verbindung aus wissenschaftlicher Offenbarung und visueller Pracht", schreibt Fotografie-Journalist Owen Edwards. Hubbles Bilder von Galaxien und sterbenden Sternen habe den Menschen das Universum vor die Haustür gebracht. "Und es fing die Schönheit im Chaos auf eine Weise ein, wie dies noch nie zuvor geschehen war." Hubble ist ein Pionier - und das Instrument mit der bislang wohl größten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkung. Zusammen mit einer Flotte von Weltraumobservatorien hat es 400 Jahre nach der Erfindung des Teleskops das Bild vom Kosmos revolutioniert.

Hubble hat geholfen, die Geburt von Sternen und Planeten aufzuklären, das Alter des Universums zu bestimmen und die mysteriöse Dunkle Energie zu untersuchen, die das Universum auseinander treibt. Der Vorteil von Weltraumobservatorien ist, dass sie außerhalb der störenden, unruhigen Lufthülle unseres Planeten einen freien Blick in die Tiefen des Alls haben. Erst mit Hubble wurde es zum Beispiel möglich, einzelne Sterne in anderen Galaxien zu erkennen.

Die schillernden Farbbilder in dem Buch sind meist eine rechnerische Kombination mehrerer Einzelaufnahmen in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Die kompakten Begleittexte verdeutlichen in immer neuen Superlativen, wie tief Hubbles Blick ins All ist - und damit in die frühen Phasen unseres Universums. Galaxien mit der Masse von 800 Milliarden Sonnen werden gezeigt, die 13 Milliarden Lichtjahre entfernte bisher älteste entdeckte Sternenformation, die Geburt und der Tod von Sternen.

Manche der erläuternden Texte sind recht blumig formuliert, für die beeindruckende Optik der großformatigen Bilder wirkt das aber durchaus angemessen. "Expanding Universe" ist weniger ein Buch zum Verstehen von Grundlagen als vielmehr eines zum Genießen einer wunderschönen Reise zu den Hubble-Highlights der vergangenen 25 Jahre.

Info: Owen Edwards, Zoltan Levay, Charles F. Bolden, Jr., John Mace Grunsfeld: "Expanding Universe - Photographs from the Hubble Space Telescope", Taschen Verlag, Köln, 2015, 260 S., 49,99 Euro.