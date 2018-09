Heidelberg. Der Heidelberger Tumorbiologe Sven Diederichs bekommt den mit 100.000 Euro dotierten Hella-Bühler-Preis. Damit werde seine Arbeit auf dem Gebiet der Molekular- und Zellbiologie gefördert, teilte die Universität Heidelberg mit. Diederichs forscht am Pathologischen Institut sowie am Deutschen Krebsforschungszentrum an speziellen Ribonukleinsäuren und deren Bedeutung für gesunde Zellen und Krebszellen. Dabei geht es um spezielle Ribonukleinsäuren und ihre Bedeutung sowohl für gesunde Zellen als auch für Krebszellen. Seine bisherigen Erkenntnisse könnten für die Ausbreitung von Tumoren und künftige Therapieansätze wichtig sein, hieß es weiter. Der Preis soll Diederichs am 2. Juli verliehen werden. (dpa)