Von Ingeborg Salomon

Rund 8,5 Millionen Feldpostkarten wurden im Ersten Weltkrieg in Deutschland täglich zwischen Front und Heimat verschickt. Sie hatten bei aller Unterschiedlichkeit alle nur eine Aussage: "Schaut her, ich lebe noch, es geht mir (Gott sei Dank / noch / wieder) gut." Ein realistisches Bild von Krieg, Verwundung und Lazarettalltag können diese Bildkarten nicht abgeben, schließlich mussten sie durch die Zensur. Ihr einziger Sinn war, ein - sehr geschöntes - Lebenszeichen zu setzen.

Dass es trotzdem auch für den heutigen Betrachter sehr lohnend ist, diese Zeitdokumente genauer anzuschauen, beweist ein Bildband von Wolfgang U. Eckart, der rechtzeitig zum 100-Jahr-Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs erschienen ist. "Die Wunden heilen sehr schön" heißt der großformatige Band, in dem der Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Heidelberg rund 300 bisher unveröffentlichte Postkarten zusammengetragen hat.

Eckart hat die Feldpostkarten selbst gesammelt und macht diese sozial- und kulturhistorische Quelle jetzt dem interessierten Leser zugänglich. Als faszinierendes Zeitdokument bietet der Bildband neue Einblicke in den Großen Krieg 1914 bis 1918, in dem sich die Begeisterung, für Kaiser und Vaterland zu kämpfen, meist recht rasch in schlammigen Schützengräben und dem täglichen Kampf gegen Läuse und Typhus erschöpfte.

Besonders die Lazarette wurden zu großen Wartesälen mit sehr unterschiedlichen Ausgängen, wie Eckart eindrucksvoll darlegt: Geheilt zurück ins Feld, schwer verwundet zu einer Kur oder Nachbehandlung oder als körperlicher und seelischer Krüppel zurück in die Heimat einer ungewissen Zukunft entgegen, so hießen die allesamt düsteren Alternativen.

Doch davon erzählen diese Postkarten nichts. Auf ihnen wird das Lazarett zum Soziotop, wo adrette Krankenschwestern in blütenweißen Schürzen als leibhaftige Samariterinnen den Verwundeten Trost spenden. Die Postkarten zeigen Männer beim Kartenspiel und beim Musizieren, der Betrachter fühlt sich eher an den örtlichen Kegelausflug oder den heimischen Gesangverein erinnert als an eine Feldbaracke mit Massenunterkünften. Auch die Heidelberger Stadthalle wurde zwischen 1914 und 1917 zu einem (allerdings offenbar ziemlich noblen) Lazarett umfunktioniert, wie eine Postkarte eindrucksvoll belegt.

Eckart dokumentiert zu den Postkarten auch die jeweiligen Texte. Interessanter als die meist banalen Mitteilungen ("Die besten Grüße aus Feindesland West-Flandern") ist, was zwischen den Zeilen steht ("man muss es ertragen, es ist ja fürs Vaterland"). Oft sprechen besonders die Porträts auch eine andere Sprache, als der Text suggeriert: Blasse, erschöpfte Gesichter blicken starr in die Kamera, durchgedrückte Schultern und gut arrangierte Gruppenaufnahmen vermitteln eine stramme soldatische Haltung, die längst auf dem Schlachtfeld gebrochen wurde.

Pikant wirken für den heutigen Betrachter Postkarten aus der Serie "Der Genesende", die 1915 in Umlauf kamen. Darauf ist die liebende Gattin zu sehen, die den verwundeten Soldaten aufopferungsvoll pflegt - tadellos frisiert und im körperbetonten Wickelkleid. "Wen treue Liebe sorgend hegt, der wird gar leicht gesund gepflegt", trällert der Text. Krieg kann ja so erotisch sein - auf Postkarten.

Fi Info: Wolfgang U. Eckart: "Die Wunden heilen sehr schön". Steiner Verlag, Stuttgart 2013. 210 S., 29,90 Euro (ISBN 978-3-515-10459-3).