Von Arndt Krödel

Ist die Willensfreiheit des Menschen bloß Illusion, weil das Gehirn sozusagen noch vor der Person die Entscheidungen trifft? Das behaupten viele Neurowissenschaftler und Psychologen und führen dazu Belege aus Experimenten an. Diese zeigen, dass eine bewusste Überlegung und Entscheidung erst entsteht, nachdem neuronale Weichenstellungen unterhalb der Schwelle unseres Bewusstseins zuvor festgelegt haben, was wir tun werden. Andere Wissenschaftler bestreiten diesen Befund, sprechen, wie der Berliner Philosoph Peter Bieri, von einem Denkfehler und halten, so der amerikanische Philosoph Alfred R. Mele, die Folgerung, der freie Willen sei eine Fata Morgana, für einen Fehlschluss.

Bei der letzten Matinee der Universität Heidelberg in diesem Wintersemester war mit Prof. Gerhard Roth ein Wissenschaftler zu Gast, der zu den führenden Neurobiologen zählt und in der Debatte um die menschliche Willensfreiheit die Position der Verneinung einnimmt. Der langjährige Leiter des Instituts für Hirnforschung an der Universität Bremen sprach in der voll besetzten Neuen Aula über das Thema "Schuld und Verantwortung aus Sicht der Hirnforschung". Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, welche Konsequenzen sich für die strafrechtliche Beurteilung von Gewalttätern ergeben, wenn man bei ihnen keinen freien Willen voraussetzt.

Willensfreiheit bedeutet in der heutigen Strafrechtstheorie die Fähigkeit, in einer Entscheidungssituation dem "Rechtsgewissen" - der Begriff stammt von Kant - auch gegen personale Motive zu folgen. Hinter dieser Vorstellung steht der "Alternativismus": Der Mensch hat demnach die angeborene Fähigkeit, sich vom Unrecht zu distanzieren. Ein Teil der Hirnforschung sieht diese Möglichkeit des Abwägens zwischen Alternativen allerdings nicht als gegeben an. Laut Gerhard Roth werden alle Entscheidungen durch ein Zusammenspiel bewusster und unbewusster Motive bestimmt. Dies könne von "objektiven Zufällen" durchsetzt sein, die dann nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zulassen.

Alle Handlungsmotive, so der Neurobiologe weiter, entstammen unserer Persönlichkeit, die durch die Wechselwirkung genetischer Faktoren, vor- und nachgeburtlicher Einflüsse und in geringem Maße durch Erfahrungen im späteren Alter geprägt sind. Bei Gewalttätern lassen sich zwei Typen unterscheiden: den impulsiv-reaktiven und den psychopathischen Gewalttäter. 85 bis 90 Prozent der Fälle bilden den ersteren Typ ab. "Das Problem bei Gewalttätern ist, dass sie deutliche neurologisch-psychische Defizite aufweisen", erläuterte Roth. Ein Verbrecher-Gen in dem Sinne gibt es nicht, sondern nur genetische Prädispositionen.

Letztlich geht es nach den Worten des Wissenschaftlers immer um eine Folge - zusammen mit diesen kleinen genetischen Prädispositionen - von vor- und nachgeburtlichen negativen Erfahrungen. Hinzu kommt, dass bei diesem Täter-Typ die "Stress-Achse" nicht funktioniert: Schwer gewalttätige Menschen haben zu wenig von dem Botenstoff Serotonin zur Selbstberuhigung und zu viel von dem Stresshormon Cortisol. Untersuchungen haben gezeigt: Wenn der Serotoninstoffwechsel "schlecht läuft" und Umwelteinflüsse dazu kommen, nämlich schwere Vernachlässigung, Missbrauch, Misshandlung oder eine depressive Mutter, dann erhöht sich das Risiko, dass der (meist männliche) Nachwuchs gewalttätig wird.

Ein weiterer Befund zeigt, dass bei allen Menschen mit erhöhter Gewaltbereitschaft Defizite in dem Teil des Gehirns bestehen, der eine Kontrollmöglichkeit für Gewaltbereitschaft besitzt.

Was bedeutet das nun für das Strafrecht, wenn man auf das Konzept der Willensfreiheit als Begründung von Schuld und Strafe verzichten würde? Der Strafrechtler Claus Roxin fordert, dass das Strafrecht auf den "alternativistischen" Schuldvorwurf verzichten und ihn durch den Vorwurf der "Normenübertretung" ersetzen muss. Der Täter wird damit, so Roth, für das verantwortlich gemacht, was er tut, ohne dass er schuldig gesprochen wird. Das ist auch im Zivilrecht so, das völlig ohne den Schuldbegriff auskommt.

Dabei muss, wie der Bremer Hirnforscher betonte, überprüft werden, ob eine Verantwortlichkeit wirklich vorliegt, denn: Verantwortlich ist derjenige nicht, der nicht weiß, was er tut. Und ebenso wenig verantwortlich ist man, wenn man nicht zwischen Alternativen abwägen kann. "Wenn ich diese Fähigkeit im Gehirn nicht besitze, kann ich weder schuldig noch verantwortlich sein", folgerte Roth. Mit Therapie und Training könne man Einiges erreichen, schwierig werde es nur, wenn es um schwere Veranlagungen geht. Dann bleibe nur noch das Wegsperren des Täters, und gleichzeitig müsse weitergeforscht werden.