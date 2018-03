Von Marion Gottlob

Man weiß eigentlich nicht genau, worum es sich handelt - und doch braucht es jeder von uns: Ohne elektrischen Strom wäre unser modernes Leben kaum möglich. Wir möchten zu jeder Tages- und Nachtzeit Handy und Computer nutzen, wir schalten das elektrische Licht ein und aus, wir nutzen Waschmaschine, Kühlschrank und Herd. Vor allem braucht unsere Gesellschaft die Energie in der Industrie - wer kann sich vorstellen, hier mit reiner Handarbeit tätig zu werden - ohne Maschinen und Computer, die mit Strom angetrieben werden? Keiner.

Das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS gGmbH) wurde 2010 von SAP-Mitbegründer Klaus Tschira und der Klaus Tschira-Stiftung als private, gemeinnützige Forschungseinrichtung ins Leben gerufen. Das Institut betreibt Grundlagenforschung, die einzelnen Forschungsgruppen entwickeln neue theoretische Ansätze zur Interpretation der sehr rasch wachsenden Menge experimenteller Daten, von der Molekularen Biomechanik bis zur Astrophysik. Die Gruppe von Prof. Vincent Heuveline arbeitet eng mit Fachleuten der Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt das Projekt. Die Sicherheit der Stromversorgung ist ein Thema, das international eine Rolle spielt. Auch in den USA und China arbeiten Fachleute mit Hochdruck an ähnlichen Fragestellungen und Modellen.

Aber wie wird sichergestellt, dass zu jeder Tag- und Nachtzeit, an jedem einzelnen Tag des Jahres, genügend Strom vorhanden ist? Wie kann in Zukunft garantiert werden, dass unser Stromnetz zuverlässig ist? "Das ist eine spannende Thematik," so Prof. Vincent Heuveline. Der gebürtige Franzose ist Professor für Wissenschaftliches Rechnen an der Fakultät für Mathematik und Informatik an der Universität Heidelberg und Direktor des Universitätsrechenzentrums. Seit 2013 leitet der Experte am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS), das von Klaus Tschira gegründet wurde, die Forschungsgruppe "Data Mining and Uncertainty Quantification". Die Gruppe entwickelt Methoden, die es ermöglichen, zuverlässige Voraussagen auf Basis von großen Datensätzen zu berechnen.

Diese Gruppe denkt unter anderem über die Zukunft unseres Stromnetzes nach - und zwar mit Hilfe der Mathematik, Informatik und innovativster Computertechnologie. Dabei sollte man im Sinn haben: Das Stromnetz hieß früher für kurze Zeit "Lichtnetz", weil es die Lampen in den Straßen nachts mit Energie versorgte. Inzwischen sind Schritt für Schritt unendlich viele Aufgaben und Kunden dazugekommen. Nicht nur das. Viele Jahre lang haben ausschließlich große Kraftwerke die Energie in das Netz eingespeist - doch mit der Sonnen- und Windenergie sind nun, gerade in Deutschland, eine Unzahl an Stromlieferanten zu Mitspielern im Netz geworden.

Der Laie denkt: "Kein Problem, da macht man einen guten Plan und dann funktioniert das." Das stimmt, aber es ist komplizierter. Ein Stromnetz ist so zuverlässig wie seine Mitspieler. Wären Angebot und Nachfrage nach Strom Tag und Nacht konstant, wäre das Netz am stabilsten. Nun ist es aber so, dass praktisch jeder von uns mit seinen Bedürfnissen sehr individuell ist - ganz zu schweigen von den Wetterkapriolen, wenn Strom über Solar- und Windtechnik ins Netz eingespeist werden soll. Doch jede größere und zufällige Schwankung kann das gesamte Netz gefährden. Wie kann man mit diesen Unsicherheiten umgehen?

Da kommt die Heidelberger Forschungsgruppe ins Spiel. Sie möchte das "Unberechenbare" praktisch "berechenbar" machen. Anhand von realen Daten erarbeiten die Mitarbeiter neue Methoden, wie man alle Strom-Anbieter und -Nutzer unter einen passenden Hut bekommt. Wie wirkt sich zum Beispiel ein Großereignis wie eine Demo oder ein Festival auf den Verbrauch von Strom aus? Wie wird es sein, wenn das Elektro-Auto sich durchsetzt? Wo und wann sollen diese Autos mit Strom aufgetankt werden?

Das deutsche Stromnetz misst etwa 1,8 Millionen Kilometer. Doktorand Philipp Gerstner gehört zur Forschungsgruppe: "Es gibt Millionen von Variablen." Früher wäre diese Art von Wahrscheinlichkeitsrechnungen gar nicht möglich gewesen. Doch Großrechner führen in einer Sekunde so viele Rechenoperationen aus wie zehn Milliarden Taschenrechner: Würde man die Rechenoperationen, die von dem Großcomputer in nur einer Sekunde durchgeführt werden, auf Papier drucken, dann ergäbe das einen Stapel, der von der Erde bis zum Mond reicht! Ein einzelner Mensch bräuchte für die Rechnungen Jahrhunderte.

Wie kann man die Korrektheit der neuen Rechenmodelle prüfen? Durch den Vergleich mit der Wirklichkeit: Können die Modelle tatsächliche Ereignisse im Netz vorhersagen und Lösungen für unvorhergesehene Ereignisse in kürzester Zeit anbieten? Gemeinsam mit Fachleuten aus der Praxis werden die Heidelberger Experten das in den nächsten Jahren überprüfen. Ein erstes Treffen mit Vertretern der Behörden, der Stromversorgung und anderen Forschern auf diesem Gebiet ist in diesem Herbst geplant.

"Wir können nicht sagen, dass wir die beste Lösung haben", so Prof. Heuveline, "aber wir können sagen: Wir haben eine bessere Lösung als das, was bisher gemacht wurde." Ein Beispiel: Die Rechenmodelle zeigen, dass es im Netz einige Verluste gibt und machen Vorschläge, wie man diese Verluste reduzieren könnte. Schon das würde die Einsparung von großen Summen bedeuten - und damit eine Verbesserung der Stromversorgung. Ein Clou: In der Gruppe arbeitet Doktorand Chen Song mit ähnlichen mathematischen Methoden an der Verbesserung einer Pumpe, die Patienten mit Herzproblemen mit Infusionen versorgt, wobei ein Computer Zeitpunkt und Dosierung auf den Zustand des Patienten abstimmen soll. Beides, sowohl der Kreislauf des Menschen wie das Stromnetz für ein Land, brauchen größte Zuverlässigkeit. Mit ihren Modellen versuchen die Wissenschaftler, schon während ihrer Forschung voneinander zu lernen.