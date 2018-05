So könnte der Ötzi ausgesehen haben: Im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen zeigt eine Rekonstruktion den Gletschermann. Foto: dpa

Von Christian Satorius

Der 19. September 1991: Als die deutschen Urlauber Erika und Helmut Simon auf ihrer Bergtour durch die Ötztaler Alpen einen Toten im Eis entdecken, gehen sie davon aus, einen verunglückten Bergsteiger gefunden zu haben und verständigen die Bergwacht. Die österreichische Mannschaft muss ihren ersten Bergungsversuch am nächsten Tag allerdings abbrechen, da das Wetter umschlägt, und so kann nur der merkwürdige Eispickel des Verstorbenen sichergestellt werden. Schaulustige verbreiten indes Gerüchte über den Fund und so legt die Staatsanwaltschaft die Akte ST13UT6407/91 an, da ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist. Ermittelt wird gegen Unbekannt. Ein Routinefall - so scheint es.

Diese Einschätzung teilt allerdings Reinhold Messner nicht, der zufällig vor Ort ist, und sich den Fund genauer betrachtet. Seiner Meinung nach deuten die Bekleidung des Toten und seine Ausrüstungsgegenstände, die aus dem Eis ragen, auf ein extrem hohes Alter hin, auf keinen Fall jedenfalls auf einen erst kürzlich Verstorbenen. Der Fall beginnt, außergewöhnlich zu werden. Als die Leiche am 23. September geborgen wird, weiß noch niemand, dass der lange Stock, der am Felsen lehnt, in Wahrheit der Bogen des Toten ist, und das, was er in seiner rechten Hand hält, ein messerscharfer Dolch mit einer Feuersteinklinge.

Erst Prof. Konrad Spindler, Ordinarius am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Innsbruck, findet bei einer ersten Begutachtung heraus, dass der gesamte "Fundkomplex" auf ein Alter von "mindestens 4000 Jahren" hindeutet. Der merkwürdige Eispickel des Toten entpuppt sich als Steinzeit-Axt mit Kupferklinge. Eine wissenschaftliche Sensation. "Das Besondere und Einmalige an diesem Fund ist", meint Angelika Fleckinger, Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen, "dass hier ein Mann - mitten aus dem Leben gerissen - mitsamt seiner Kleidung und Ausrüstung erhalten geblieben ist."

Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu anderen Mumien, wie etwa den ägyptischen Pharaonen, wurde Ötzi, wie der im Eis mumifizierte Tote bald genannt wird, nicht von seinen Zeitgenossen bestattet oder in einer rituellen Weise für das Jenseits präpariert. "Erstmals in der Geschichte von Medizin und Archäologie können an der Leiche, die in das 4. Jahrtausend v. Chr. datiert werden kann, anatomische Studien durchgeführt werden; erstmals lassen sich Details steinzeitlicher Bekleidungssitten und Ausrüstung studieren", stellt die österreichische Expertin für Ur- und Frühgeschichte die Bedeutung des Fundes heraus.

Hunderte von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt untersuchen den Mann aus dem Eis, seine Kleidung und seine Ausrüstung, bis endgültig feststeht: Ötzi wurde ermordet. Der Bozener Radiologe Paul Gostner entdeckt auf Röntgenaufnahmen der Mumie eine Pfeilspitze, die von hinten kommend durch die linke Schulter eingedrungen und nur wenige Millimeter vor der Lunge stecken geblieben ist. Auch eine Schädelverletzung wird diagnostiziert.

Wie ist es dazu gekommen? Die Experten finden im Mordfall Ötzi heraus, dass der Tote, der in einer Steinmulde beim Tisenjoch in 3210 Meter Höhe gefunden wurde, mit einer Größe von 1,60 Meter (die Mumie ist im Eis auf 1,54 Meter geschrumpft) und einem Gewicht von wohl etwa 50 Kilogramm (die Mumie wiegt 13 Kilo) durchaus einem durchschnittlichen Mann der Jungsteinzeit von vor 5300 Jahren (mittels Radikarbondatierung auf einen Zeitraum von 3359 bis 3105 v. Chr. eingegrenzt) entsprach.

Keinesfalls Durchschnitt war allerdings sein für die Steinzeit recht hohes Alter von 46 Jahren (plus/minus fünf Jahre), das u.a. durch die Analyse der Knochenstruktur ermittelt werden konnte. Die gefundenen Haare zeigen, dass er wohl einen Bart hatte und sein Haupthaar etwa schulterlang und offen trug, da keine Anzeichen für das Flechten von Zöpfen festgestellt werden konnten. DNA-Analysen brachten an den Tag, dass Ötzis Augen braun waren.

Mediziner fanden insgesamt 61 Tätowierungen an besonders stark beanspruchten Körperstellen, die erstaunlicherweise mit heute bekannten Akupunkturpunkten übereinstimmen, sodass davon ausgegangen wird, dass die Tattoos der Schmerztherapie dienten. Im Zahnschmelz verbargen sich Hinweise auf die Herkunft des Mannes aus dem Eis, der im englischen Sprachraum auch Iceman oder Frozen Fritz bekannt ist.

Wolfgang Müller von der Research School of Earth Sciences der Australian National University in Canberra konnte über die im Zahnschmelz gespeicherten Strontium-, Blei- und Sauerstoffisotope Rückschlüsse auf die Nahrung und somit auf die Zusammensetzung des Erdreichs und des Wassers des engeren Lebensraumes ziehen: "Bisher konnten wir mit Sicherheit kalkige Böden als Ort seiner Kindheit ausschließen." Damit könnte der Vinschgau oder das untere Eisacktal in den Fokus rücken, so die Experten.

Das deckt sich auch mit den Befunden der Innsbrucker Botaniker, die im Darmtrakt des Toten 30 verschiedene Pollenarten gefunden haben, u.a. die der Hopfenbuche, die südlich der Alpen im Vinschgau damals vorkam. Im Magen des Toten befanden sich Reste einer umfangreichen Mahlzeit aus Fleisch, Pflanzen und Getreide, u.a. Steinbockfleisch und Einkorn. Aufgrund des Verdauungszustandes gehen die Forscher davon aus, dass dies Ötzis letzte Mahlzeit war, die er nur kurz vor seinem Tod eingenommen haben muss.

Die Tatsache, dass der 46-Jährige in aller Ruhe gerastet und gegessen hat, spricht dafür, dass er nicht auf der Flucht vor seinem Mörder war, vielleicht überraschte ihn dieser sogar bei der Mahlzeit. Aufgrund all dieser Informationen ergibt sich als eines der möglichen Szenarien für den Mord Folgendes: Ötzi führte vor 5300 Jahren eine kostbare Viehherde aus dem Vinschgau auf die Hochweiden des Ötztales, so wie es die Schnalstaler auch heute noch tun. Das Kupferbeil war zur damaligen Zeit äußerst wertvoll, was dafür spricht, dass Ötzi eine angesehene Persönlichkeit in seiner Gesellschaft war. Dazu würde passen, dass die Aufgabe, eine teure Viehherde zu beaufsichtigen, nur verantwortungsbewussten Personen übertragen wurde.

Seine Ausrüstung spricht dafür, dass er auf einen Aufenthalt in der rauen Bergwelt gut vorbereitet war. Es fanden sich Glutbehälter aus Birkenrinde, mit denen glühende Kohlen für ein Lagerfeuer transportiert werden konnten, sowie ein großes Tragegestell aus gebogenem Haselstock und Grasgeflecht. Er war mit einem warmen Mantel, Ziegenfellbeinkleidern, Lendenschurz, Schuhen mit Bärenfellsohle und einer dicken Fellmütze ausgestattet. Als Ötzi Rast machte und eine Mahlzeit zu sich nahm, überraschte ihn sein Mörder und schoss ihm von hinten einen Pfeil in die Schulter, wobei mehrere Blutgefäße verletzt wurden.

Vielleicht ist der Mann aus dem Eis durch diesen Treffer auch hart aufgeschlagen, die Kopfverletzungen lassen verschiedene Deutungen zu. Gegen einen Bogenschützen konnte der 46-Jährige sich auf keinen Fall zur Wehr setzen, denn sein eigener Bogen war noch nicht fertig, es fehlte noch die Sehne. Zudem waren nur zwei seiner insgesamt 14 Pfeile einsatzbereit. Das Kupferbeil war seine stärkste Waffe, die er aber wie auch den scharfen Feuerstein-Dolch nur im unmittelbaren Nahkampf einsetzen konnte.

Tödlich verletzt musste er also wohl hilflos mit ansehen, wie der Mörder ihm seine Viehherde stahl. Warum aber nahm der Killer Ötzi nicht auch noch das kostbare Kupferbeil ab? Hatte er es nicht gesehen oder einfach keine Pfeile mehr und scheute den Nahkampf mit Ötzi, der seinen scharfen Dolch noch im Tode fest umklammert hielt. Wir wissen es nicht. Angelika Fleckinger bilanziert: "Laufend werden neue Erkenntnisse gewonnen, zugleich gibt der Mann aus dem Eis immer neue Rätsel auf." Genug Stoff also für eine Verfilmung.