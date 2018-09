So sieht die bisher genaueste Simulation des Weltalls aus: Sie zeigt die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute und stellt damit rund 13 Milliarden Jahre kosmischer Geschichte dar. Während das Weltall in seiner frühen Phase voller fadenförmiger Strukturen ist, verdichten sich diese zu Sternen und diese wiederum zu Galaxien. Wie auf dieser Simulation gibt es auch im echten Weltall kleine, elliptische und spiralförmige Galaxien. Darstellung: Illustris

ps./sal. Galaxien enthalten typischerweise einige Hundert Milliarden Sterne und zeigen vielfältige Formen und Größen. Ihre Entstehungsgeschichte ist eines der größten und komplexesten Probleme in der Astrophysik. Wissenschaftlern am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) ist es nun zusammen mit einem internationalen Team von Forschern am Massachusetts Institute of Technology (MIT) gelungen, die Physik der Galaxienentstehung mit sehr hoher Genauigkeit zu simulieren. In der aktuellen Ausgabe des Fachjournals "Nature" berichten sie, dass dabei erstmals ein realistischer Mix aus elliptischen Galaxien und Spiralgalaxien entstanden ist.

Die Simulation kann auch erklären, wie sich schwere Elemente in neutralem Wasserstoffgas anreichern. Zudem sind die berechneten Galaxien im Raum genau so verteilt, wie sie auch mit Teleskopen beobachtet werden können. Die Datenmenge des "Illustris" genannten Projekts umfasst mehr als 200 Terabyte (ein Terabyte entspricht 1012 Byte) und erforderte die Rechenkraft von mehr als 8000 Prozessoren für mehrere Monate. Möglich wurde die Simulation durch den am HITS entwickelten "Arepo"-Code für kosmische Strukturentstehung; geschrieben hat dieses Computerprogramm Prof. Volker Springel, Leiter der Forschungsgruppe "Theoretical Astrophysics" am HITS.

"Arepo" teilt das simulierte Universum nicht in ein starres Gitter ein. Der Code verwendet vielmehr bewegliche und veränderliche Gitter und kann so die Größen- und Masseunterschiede zwischen den einzelnen Galaxien besonders genau verarbeiten. Fleißig gerechnet haben auch die Supercomputer "Curie" in Frankreich und der "SuperMUC" in Deutschland. Das von den Forschern erzeugte virtuelle Universum erlaubt eine Vielzahl neuartiger Voraussagen und damit eine umfassende Prüfung der kosmologischen Theorien zur Galaxienentstehung.

Das kosmologische Standardmodell basiert auf der Hypothese, dass das Universum von unbekannten Materie- und Energieformen beherrscht wird. Zwar kennen wir die wahre physikalische Natur dieser Dunklen Materie und Dunklen Energie noch nicht, dennoch kann man mit Supercomputern nachvollziehen, wie sie sich im Laufe der Entstehung des Universums verhalten haben. Bisherige Simulationen des Kosmos erzeugten dabei ein kosmisches Netz aus Materieklumpen, das der Verteilung der Galaxien zumindest ähnelte. Sie konnten aber keine elliptischen und Spiralgalaxien schaffen und die eng verzahnte Entwicklung von interstellarem Gas und den Sternen auf kleinen Skalen nachvollziehen. In dem neuen "Illustris-Projekt" sind die Kosmologen bei diesem Problem nun ein großes Stück weiter gekommen.

In der weltweit größten hydrodynamischen Simulation der Galaxienentstehung wurde eine Region mit einer Ausdehnung von etwa 350 Millionen Lichtjahren über einen Zeitraum von über 13 Milliarden Jahren verfolgt, beginnend 12 Millionen Jahre nach dem Urknall. Über diesen unermesslich langen Zeitraum bilden sich aus der "Ursuppe" aus Wasserstoff, Heliumgas und Dunkler Materie mit der Zeit immer größere Verklumpungen, zusammengetrieben durch die Wirkung der Schwerkraft.

Schließlich formen sich galaktische Sternsysteme, deren Wachstum durch ein komplexes Zusammenspiel von Strahlungsprozessen, hydrodynamischen Stoßwellen, turbulenten Strömungen, Sternentstehung, Supernova-Explosionen und der Energiezufuhr wachsender superschwerer Schwarzer Löcher reguliert wird. Alle diese physikalischen Prozesse konnte das Forscherteam in seiner neuen Supercomputer-Simulation mit dem "Arepo"-Code berechnen.

Die Hauptsimulation des Projekts hat dabei mehr als 18 Milliarden Teilchen und Zellen eingesetzt; um ähnlich kleine Details darzustellen, müsste ein Foto eine Million Megapixel groß sein. Der Speicherverbrauch der Illustris-Simulation von über 25 Terabyte und das erzeugte Datenvolumen von über 200 Terabyte sind in der Kosmologie ein neuer Rekord. Diese Datenflut erlaubt es, die Entstehungsgeschichte von etwa 50.000 gut aufgelösten Galaxien im Detail zu studieren und theoretische Voraussagen für kosmische Strukturentstehung mit hoher Genauigkeit zu machen. Die jahrelangen Vorbereitungen auf die Simulationen haben sich gelohnt: Erstmals kann das berühmte "Stimmgabel-Diagramm" der Gestalt von Galaxien, das auf Edwin Hubble zurückgeht, reproduziert werden. Dr. Mark Vogelsberger, der am MIT arbeitet, unterstreicht: "Es ist bemerkenswert, dass die Anfangsbedingungen des Universums, die wir kurz nach dem Urknall beobachten, tatsächlich Galaxien von der richtigen Größe und Gestalt hervorbringen." Indirekt kann das als eine Bestätigung des Standardmodells der Kosmologie angesehen werden.

"Endlich können wir die alten groben Modelle der Galaxienentstehung hinter uns lassen und nicht nur die Dunkle Materie präzise berechnen", freut sich auch Prof. Volker Springel. Der Heidelberger Astrophysiker ergänzt: "Die Ergebnisse von Illustris markieren einen Umbruch in unseren theoretischen Studien der Galaxienentstehung."