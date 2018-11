Von Heribert Vogt

Der Satellit Gaia soll am Donnerstag 19. Dezember 2013 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana mit einer Sojus-Trägerrakete ins All gebracht werden.

Herr Prof. Wambsganß, Gaia soll Sterne unserer Milchstraße mit hoher Genauigkeit vermessen.

Die Präzision dieses Teleskops ist unbeschreiblich gut. Die Positionsgenauigkeit entspricht einem Tennisball auf dem Mond, von der Erde aus gesehen!

Hintergrund Hintergrund > Start der Entwicklung: 1993 (erste Gaia-Studien)

> Start der Mission: 19. Dezember 2013 (aktuelles Startfenster: 17. Dezember 2013 bis 05. Januar 2014)

> Trägerrakete: Sojus-ST/Fregat

> Startort: Kourou, Franz. Guayana

> Umlaufbahn: Lissajous-Bahn um den zweiten Lagrange-Punkt, 1,5 Millionen km von der Erde entfernt

> Transitzeit: circa [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Start der Entwicklung: 1993 (erste Gaia-Studien)

> Start der Mission: 19. Dezember 2013 (aktuelles Startfenster: 17. Dezember 2013 bis 05. Januar 2014)

> Trägerrakete: Sojus-ST/Fregat

> Startort: Kourou, Franz. Guayana

> Umlaufbahn: Lissajous-Bahn um den zweiten Lagrange-Punkt, 1,5 Millionen km von der Erde entfernt

> Transitzeit: circa 1 Monat

> Nominelle Missionsdauer: 5 Jahre (plus 1 Jahr optionale Verlängerung)

> Bodenstation: Cebreros, Spanien

> Missionskontrollzentrum: ESOC, Darmstadt

[-] Weniger anzeigen

Welche Aspekte der Milchstraßen-Forschung stehen im Vordergrund?

Gaia erfasst zunächst die Positionskoordinaten der Sterne an der Himmelssphäre. Durch die Bewegung mit der Erde um die Sonne misst der Satellit die Sternpositionen von verschiedenen Standorten aus. Mit der Methode der Parallaxe kann man so die Entfernung zu den Sternen ermitteln. Über die Positionsveränderungen im Laufe des fünfjährigen Beobachtungszeitraums kann man auch die Eigenbewegungen der Sterne messen, also ihre Geschwindigkeiten an der Himmelssphäre. Darüber hinaus hat Gaia ein Radialgeschwindigkeitsmessgerät, mit dem gemessen werden kann, wie schnell sich ein Stern von uns weg oder auf uns zu bewegt. Auf diese Weise werden wir von jedem hellen Stern der Milchstraße sowohl die drei Raumkoordinaten als auch die drei Geschwindigkeitskomponenten erhalten. Damit ist es nicht nur möglich, zu berechnen, wo die Sterne in der Zukunft sein werden, sondern man kann auch zurückrechnen zu ihren früheren Positionen. So können wir Entstehung, Struktur und Entwicklung der Milchstraße viel besser verstehen.

Wie könnte das konkret geschehen?

Es wäre zum Beispiel möglich, eine Sternengruppe zu erkennen, die vielleicht einmal eine Zwerggalaxie in unserer kosmischen Nachbarschaft war und vor vielen Millionen Jahren durch die Schwerkraft der Milchstraße angezogen und von ihr "aufgesaugt" wurde. Die theoretischen Astrophysiker - wie unser Kollege Prof. Volker Springel - finden in ihren Simulationsrechnungen häufig solche Verschmelzungsprozesse. Gaia kann über Spektren und Farbempfindlichkeit auch die chemische Zusammensetzung der Sterne bestimmen und feststellen, wie viele schwere Elemente sie haben, was uns wichtige Hinweise auf ihr Alter gibt.

Warum ist es wichtig, die Milchstraße zu erforschen?

Die Milchstraße ist unsere kosmische Heimat, das Sonnensystem befindet sich im Orion-Arm, eher in ihrem äußeren Bereich. Im Vergleich zu anderen Galaxien stehen uns die Milchstraßen-Sterne sehr nahe und sind deshalb besonders gut zu erforschen. Allerdings sind auch hier die Entfernungen schon "astronomisch": Zu unserem nächstgelegenen Stern sind es vier Lichtjahre, das andere Ende der Milchstraße ist etwa 100.000 Lichtjahre entfernt. In unserer Milchstraße gibt es etwa 100 Milliarden Sterne und im Universum insgesamt etwa 100 Milliarden solche Galaxien wie die Milchstraße.

Wissenschaftler des Astronomischen Rechen-Instituts (ARI) am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH) haben hochkomplexe Software für den Astrometrie-Satelliten Gaia der Europäischen Weltraumbehörde ESA entwickelt. Er soll am Donnerstag starten. Was sind die wesentlichen Funktionen dieser Software?

Die Arbeitsgruppe am ARI hat über viele Jahre einen wichtigen Teil der Software mitentwickelt. Gaia wird nach einem halben Jahr den Himmel erstmals vollständig abgescannt haben. Aber die übermittelten Daten müssen täglich überprüft werden, um zu sehen, ob alles zusammenpasst. Das Team unter Leitung von Dr. Ulrich Bastian hat große Expertise auf dem Gebiet der Astrometrie und kann auf lange Erfahrung aufbauen.

Hintergrund Hintergrund > Abmessungen: Nutzlastzylinder: 3 x 2 Meter

> Service-Modul: 3 x 1 Meter

> Spannweite des Solar-Arrays: 11 Meter

> Startmasse: circa 2030 Kilogramm

> Nutzlastmasse: circa 690 kg

> Positionsgenauigkeit der Instrumente: bei Sternen bis zur 15. Größenklasse ca. 20 Mikrobogensekunden, bei Sternen bis zur 20. Größenklasse ca. 0,3 [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Abmessungen: Nutzlastzylinder: 3 x 2 Meter

> Service-Modul: 3 x 1 Meter

> Spannweite des Solar-Arrays: 11 Meter

> Startmasse: circa 2030 Kilogramm

> Nutzlastmasse: circa 690 kg

> Positionsgenauigkeit der Instrumente: bei Sternen bis zur 15. Größenklasse ca. 20 Mikrobogensekunden, bei Sternen bis zur 20. Größenklasse ca. 0,3 Millibogensekunden Leistungsaufnahme: 1720 Watt, davon 830 Watt für die Nutzlast

> Datenübertragungsrate: 3 bis 8 MBit/s

[-] Weniger anzeigen

Die in der Programmiersprache Java geschriebene Software ist modulartig zusammengebaut. Beteiligt sind insgesamt einige Hundert Astronomen, Informatiker und Programmierer. Die Gruppe an der Universität Heidelberg mit etwa einem Dutzend Personen ist eingebettet in ein europaweites Konsortium der ESA, die neun sogenannte "Coordination Units" (CU) definiert hat. Zwei dieser Arbeitsgruppen werden von Heidelberg aus geleitet. Dr. Bastian bei uns an der Universität ist verantwortlich für das "Core Processing". Dabei geht es um die Datenverarbeitungskette von den Rohdaten bis zum Katalog. Die Gruppe "Astrophysikalische Parameter" wird geführt von Dr. Coryn Bailer-Jones vom hiesigen Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA), der ein Experte für die Klassifikation von Sternen ist. An der CU-9, bei der es um die Katalog-Erstellung und die Öffentlichkeitsarbeit geht, ist neben dem ZAH auch das Haus der Astronomie auf dem Königstuhl beteiligt. Für die Hardware-Komponenten des Gaia-Satelliten war das Industriekonsortium EADS Astrium verantwortlich.

Wie gelangen die übermittelten Daten nach Heidelberg?

Der Satellit wird in einem Erdabstand von 1,5 Millionen Kilometern stationiert, am sogenannten "Zweiten Lagrangepunkt". Er wird sich also nicht in einer Umlaufbahn um die Erde drehen, wie viele andere Satelliten. Stattdessen befindet er sich weitab auf der sonnenabgewandten Seite der Erde und dreht sich mit der Erde um die Sonne. So kann er auf einer sehr stabilen Bahn den Teil des Himmels kartieren, der mindestens 45 Grad von der Sonne entfernt ist. Gaia braucht ein halbes Jahr, um den ganzen Himmel einmal komplett abzuscannen. Dabei werden täglich Daten zu Stationen in Spanien, Australien und Argentinien übertragen - mit einer Rate von etwa fünf Megabit pro Sekunde. Dann werden diese Daten irdisch nach Darmstadt weitergeleitet zum ESOC (European Space Operations Centre), dem Kontrollzentrum der ESA, wo sich die technische Zentrale für die Bearbeitung der Gaia-Daten befindet. Von hier gehen die Rohdaten zu den wissenschaftlichen Einrichtungen.

Dabei handelt es sich um sehr große Datenmengen.

Pro Tag werden einige 100 Megabyte "runter gebeamt", so dass nach einer fünfjährigen Mission rund 1000 Terabyte - eine Million Gigabyte oder ein Petabyte - an Roh- und Katalogdaten vorliegen. Für die Veröffentlichung der Daten gilt der folgende Plan: 22 Monate nach dem Start - also gegen Ende 2015 - soll der erste Datenkatalog publiziert werden. Die Positionen und Helligkeiten der Sterne werden dann sofort öffentlich. Dagegen kann etwa beim Hubble-Teleskop der Hauptbeobachter "seine" Daten erst ein Jahr lang alleine auswerten. Bei Gaia hat man von Beginn an im Sinne von "Open Data" geplant, keine Wissenschaftlergruppe solle ein Vorrecht auf bestimmte Messdaten haben. Eine zweite Datenfreigabe ist für sechs Monate später geplant. Ein weiteres Jahr darauf ist eine dritte Datenveröffentlichung vorgesehen, bei der die Geschwindigkeiten der Sterne hinzukommen. Der abschließende Katalog wird drei Jahre nach Ende der Mission erscheinen - also etwa 2022/23. Geplant sind für Gaia zunächst fünf Jahre Beobachtungszeit, eventuell kommt ein sechstes hinzu.

Welche Rollen spielen die europäischen Partner?

Die ESA-Missionen - Gaia ist eine große Cornerstone Mission - werden von allen 20 ESA-Mitgliedstaaten getragen. Die ESA betreibt neben dem ESOC in Darmstadt Institutionen in anderen europäischen Ländern, etwa in Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Das hauptsächliche Forschungsgebiet von Gaia ist die Astrometrie, also die Positionsbestimmung von Sternen. Dieser Bereich der Astronomie ist traditionell in Europa sehr stark - auch im Vergleich mit den USA.

Gaia ist eine rein europäische Mission. Der Start des Satelliten vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana wurde mehrfach verschoben. Wie sicher ist der Starttermin 19. Dezember, und wie wird der Start in Heidelberg begleitet?

Ein Satellitenstart ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Der Countdown kann auch ein paar Sekunden vor dem Start noch gestoppt werden. Die Beteiligten werden gespannt mitfiebern, ob alles wie geplant funktioniert. Mehr als tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben viele Jahre daran gearbeitet. Die ersten Ideen für den Gaia-Satelliten wurden 1993 formuliert. Im Jahr 2000 wurde das Vorhaben in das Programm der ESA aufgenommen, 2002 dann zur Realisierung freigegeben. Ein wichtiger Moment etwa eine Stunde nach dem Start des Satelliten mit einer russischen Sojus-Rakete ist das Entfalten des Sonnensegels. Dieses mechanische Aufklappen der Solarpanels ist von entscheidender Bedeutung für die Mission. Es dauert dann ungefähr einen Monat, bis der Satellit seine Zielposition erreicht hat. Nach einer Reihe technischer Tests und Checks wird der reguläre wissenschaftliche Betrieb nach etwa fünf Monaten aufgenommen.