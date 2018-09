sal. Die Nase? Ganz wie die vom Vater! Und die buschigen Augenbrauen? Klar, die hatte auch schon der Großvater! Bei manchen Familien kann man die Verwandtschaft tatsächlich schon ab Gesicht ablesen. Doch ob ein Gesicht insgesamt eher männliche oder weibliche Gesichtszüge besitzt, hängt noch von einem weiteren Faktor ab: der Testosteron-Konzentration, der ein Mensch im Mutterleib ausgesetzt war. Zwanzig Jahre lang mussten Andrew Whitehouse von der University of Western Australia und seine Kollegen auf diese Studienergebnisse warten. Denn auch wenn ein Zusammenhang zwischen Testosteron und Gesichtszügen schon länger angenommen wurde - einen Beweis gab es bisher nicht.

Die Forscher hatten bei neugeborenen Babys - 86 Mädchen und 97 Jungen - die Testosteronkonzentration im Nabelschnurblut gemessen. 20 Jahre später stellten sie Porträtaufnahmen der inzwischen Erwachsenen her. Diese wurden vermessen und nach einer "Gender-Skala" eingeordnet. Und in der Tat zeigte sich: Je mehr Testosteon in der Gebärmutter, desto maskuliner das Gesicht. "Diese Studie liefert den ersten direkten Beweis für einen Zusammenhang zwischen der pränatalen Testosteroneinwirkung und der menschlichen Gesichtsform", schreiben die Forscher. Whitehouse ist überzeugt, dass die Testosteron-Konzentration im Mutterleib hauptsächlich genetisch bestimmt ist. Das soll nun weiter untersucht werden.