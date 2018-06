sal. Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat sechs internationale Forschertalente im Alter von 29 bis 44 Jahren mit dem Sofja Kovalevskaja-Preis, einem der höchstdotierten Wissenschaftspreise Deutschlands, ausgezeichnet. Unter den Preisträgern ist auch die Kenianerin Dr. Faith Osier, die am Zentrum für Infektiologie des Universitätskli-nikums Heidelberg über Malaria forschen wird. Die Preisträger erhalten je bis zu 1,65 Millionen Euro. So bekommen die Nachwuchstalente in einer frühen Phase ihrer Karriere Risikokapital für innovative Projekte, um bis zu fünf Jahre lang an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen zu arbeiten und eigene Mitarbeitergruppen an ihren Gastinstituten aufzubauen.

Faith Osier wurde 1972 in Kenia geboren und studierte in Nairobi Medizin. Im Anschluss arbeitete sie zunächst einige Jahre in Kliniken in Kenia, bevor sie 2004 nach Großbritannien ging. Dort machte sie an der University of Liverpool ihren Master und wurde 2008 an der Open University in Biologie promoviert. Als Kinderärztin war sie in Oxford sowie in Kenia tätig, seit 2010 ist sie dort Clinical Research Fellow. Von 2011 bis 2013 war sie außerdem Visiting Research Fellow am Burnet Institute for Medical Research in Melbourne, Australien. Osier will am Zentrum für Infektiologie des Heidelberger Uniklinikums ihre Arbeitsgruppe im Bereich Malariaforschung aufbauen und einen verbesserten Impfstoff gegen Malaria finden.

Osiers Ziel ist ein Impfstoff, der nicht nur auf einem Antigen beruht, an das sich passende Antikörper heften können, sondern auf mehreren zugleich. So könnte der Erreger besser in den unterschiedlichen Stadien seiner Entwicklung vom Immunsystem bekämpft werden, meint die Medizinerin und Biologin. Dazu macht sie eine Studie mit Probanden in sieben afrikanischen Ländern, um die Mechanismen der natürlichen Immunität gegen Malaria besser zu verstehen.