Von Heribert Vogt

In vollkommen unterschiedliche Weltzustände zwischen Himmel und Hölle führen drei Publikationen Heidelberger Geisteswissenschaftler. Im jüngsten Buch des Assyriologen Stefan M. Maul findet sich das Firmament bereits in seinem Titel "Die Wahrsagekunst im Alten Orient. Zeichen des Himmels und der Erde". In dem Band "Geschichte der Frühen Neuzeit" des Historikers Thomas Maissen schreitet die Erkundung der Welt durch die Entdeckung Amerikas voran, und in der Veröffentlichung "Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention" der Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann spielt die Holocaust-Hölle eine zentrale Rolle.

> Der Leibnizpreisträger Stefan M. Maul beginnt seine Darstellung der Wahrsagekunst im Alten Orient mit dem Satz: "Zu den uralten Träumen der Menschheit zählt der Wunsch, den Schleier lüften zu können, der die letztlich uneinseh-bare Zukunft verhüllt." Schon babylonische Gelehr-te des ausgehenden dritten vorchristlichen Jahrtausends wollten den Gang bevorstehender Ereignisse antizipieren. Ihnen wurde die Fähigkeit zugeschrieben, zukünftiges Geschehen erkennen zu können. Deshalb waren sie bei den Mächtigen wie im Volk sehr gefragt.

Der Ruhm der altorientalischen Zeichendeuter - der Eingeweideschauer und Sterndeuter - wuchs derart an, dass ihre Lehren auch das Weltbild der Klassischen Antike prägten. Zur Entscheidungsfindung dienten sowohl in Rom als auch in Griechenland die Orakelverfahren der Opferschau und die Lehre von den zukunftsweisenden Zeichen des gestirnten Himmels. Der Assyriologe: "Die Überzeugung, man könne durch genaues Beobachten und kluges Folgern tatsächlich Einblicke in das Kommende gewinnen, verbindet die Menschen aller Zeitalter vom Paläolithikum (Altsteinzeit) bis hin zum Hier und Jetzt."

Stefan M. Maul, der das kaum überschaubare und in weiten Teilen noch unveröffentlichte Schrifttum der babylonischen Gelehrten einbezieht, warnt am Ende davor, die damalige Wahrsagekunst zu unterschätzen, denn: "Sie erweist sich nicht nur als der Nährboden unserer heutigen Wissenschaftskultur. In ihrem Kontext stellt sie eine ausgesprochen wirkmächtige Institution dar, die der Zukunft eine konkrete, verhandelbare Gestalt zu geben vermochte, fortwährend zum Überdenken und Überprüfen der Gegenwartsbedingungen anhielt, erhebliche Freiräume für das besonnene Aushandeln wichtiger politischer Entscheidungen eröffnete und in der Lage war, einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, um zielstrebiges Planen und Handeln zu ermuntern. So waren es gerade die Mechanismen der altorientalischen Wahrsagekünste, die dauerhaft eine sachbezogene, umsichtige Entscheidungsfindung beförderten und nicht unerheblich zu Erfolg und Beständigkeit der altorientalischen Kulturen beitrugen."

> Der Heidelberger Historiker Thomas Maissen, derzeit Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, stellt in seiner "Geschichte der Frühen Neuzeit" fest, dass diese Epoche "erstmals überhaupt alle Erdteile in direkte Austauschbeziehungen miteinander" brachte. Und er erläutert eingangs: "Frühe Neuzeit bezeichnet grob die drei Jahrhunderte, die von der Entdeckung Amerikas 1492 bis zum Sturm auf die Bastille 1789 reichen." Damals trat an die Stelle des Ideals eines einheitlichen christlichen Abendlands eine Vielfalt von Staaten, religiösen Bekenntnissen und Wirtschaftsformen.

In den modernen Staaten erzeugten die Konfessionen, die seit der Reformation entstanden, einen inneren Zusammenhalt. Es konnten nun stehende Heere und Flotten finanziert werden, um Handelswege auf den Weltmeeren und in den Kolonien zu sichern. Fernhandel und Marktorientierung wandelten die Agrargesellschaft und beförderten die einsetzende Industrialisierung. Seit 1776 in Nordamerika, später in Frankreich eröffneten Revolutionäre den Bürgern die von Philosophen vorbereitete Perspektive, bei politischen Entscheidungen mitwirken zu können.

Die dynamische Entwicklung begann in Italien und setzte sich vor allem in den Nationalmonarchien am Atlantik - Spanien, Frankreich, Großbritannien - fort. Im Abendland entstanden in der Zeit zwischen Kolumbus und Napoleon die Voraussetzungen für ein weltgeschichtlich einmaliges Phänomen, wie Maissen feststellt: "Von der Peripherie Eurasiens her entwickelten äußerst gewaltbereite Seefahrernationen Wissensbestände, Technologien, Regeln und Institutionen, die es ihnen nicht nur in der Heimat, sondern auch in Übersee ermöglichten, langfristig stabile Herrschaftsstrukturen zu errichten."

> Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann bewegt sich mit ihrem Buch "Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: Eine Intervention" zwischen jüngster Geschichte und Gegenwart. Aleida Assmann, die mit dem langjährigen Heidelberger Ägyptologen Jan Assmann verheiratet ist, promovierte und habilitierte sich an der Ruperto Carola, bevor sie 1993 einen Ruf nach Konstanz annahm.

Im Hinblick auf die NS-Zeit gilt die deutsche Erinnerungskultur international als Erfolg und Vorbild. In Deutschland selbst ist sie jedoch häufig Anlass zum Unbehagen. Mit Blick auf die kritischen Stimmen überdenkt Assmann Vergangenheit und Zukunft der deutschen Erinnerungskultur. Denn durch den Tod von immer mehr Zeitzeugen, das Schwinden der Deutungsmacht der 68-Generation und den Wandel Deutschlands zur Einwanderungsgesellschaft schwächt sich die etablierte Erinnerung an die historischen Verbrechen der Deutschen ab. Die Autorin stellt sich den entsprechenden Debatten und berücksichtigt auch den Umgang mit der Vergangenheit in anderen Ländern.

Fi Info: > Stefan M. Maul: "Die Wahrsagekunst im Alten Orient. Zeichen des Himmels und der Erde". Verlag C. H. Beck, München 2013. 423 S., sw- und farb. Abb., 29,95 Euro. > Thomas Maissen: "Geschichte der Frühen Neuzeit". Verlag C. H. Beck 2013. Reihe: Wissen. Originalausgabe. 128 S., 2 sw-Karten, 8,95 Euro. > Aleida Assmann: "Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: Eine Intervention". Verlag C. H. Beck 2013. Beck'sche Reihe. Originalausgabe 231 S., 16,95 Euro.