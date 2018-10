Von Heiko P. Wacker

Hanse, Wikinger, Venedig & Marcellusfluten: Das Meer des Mittelalters wird gerne auf einige wenige Begriffe reduziert. Diese mögen zwar für sich genommen Bedeutung und Berechtigung zugleich haben. Doch werden sie den Wassern jenseits der Küstenlinie nicht gerecht. Denn zumeist geht es um spezielle Facetten, die das "große Ganze" nicht erfassen, stets ist zudem der Blick vom Land auf die Meere gerichtet. Und schließlich bleibt festzuhalten, dass die Meere stets auch komplexe Kommunikationsräume waren, wie ein lesenswerter, vom Heidelberger Historiker Nikolas Jaspert mit herausgegebener Tagungsband zeigt.

Hintergrund > Die Wikinger waren Gruppen von zur See fahrenden Kriegern meist aus dem Nord- und Ostseeraum. Sie waren vor allem im Frühmittelalter (ca. 800-1050) aktiv. In Bayern ist ihnen derzeit eine Ausstellung gewidmet. Der Rosenheimer Lokschuppen präsentiert die Erlebnisschau "Wikinger!" Sie soll die Welt des nordischen Volkes zeigen und mit Klischees aufräumen. Die Ausstellung richtet sich an [+] Lesen Sie mehr > Die Wikinger waren Gruppen von zur See fahrenden Kriegern meist aus dem Nord- und Ostseeraum. Sie waren vor allem im Frühmittelalter (ca. 800-1050) aktiv. In Bayern ist ihnen derzeit eine Ausstellung gewidmet. Der Rosenheimer Lokschuppen präsentiert die Erlebnisschau "Wikinger!" Sie soll die Welt des nordischen Volkes zeigen und mit Klischees aufräumen. Die Ausstellung richtet sich an Erwachsene und Kinder. Besucher können neben dem Kulissenschiff aus dem Film "Wickie" originale Helme und Goldschmiedearbeiten der Wikinger anschauen (bis 4. Dezember).

[-] Weniger anzeigen

Er basiert auf der Herbsttagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte, die die Meere 2012 aus der Nische eines bislang unterschätzten Forschungsraums herausholen wollte. Ungeplant wurde dabei auch ein schmerzhaft aktueller Bezug hergestellt, rückten doch die Bilder der übers Wasser flüchtenden Migranten das Mittelmeer ins öffentliche Bewusstsein. Damit ging auch ein gewisser Wandel einher: Noch vor Kurzem war das Mittelmeer als positiv besetztes Touristenziel verklärt, plötzlich nun wurde es von düsteren Begriffen besetzt, von Flucht und Tod überschattet. "Die Unbekümmertheit, mit der man lange auf das Mittelmeer schaute, ist verschwunden, zugleich ist die Maritimität dieses Binnenmeers, aber auch anderer Gewässer stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt", meinen Michael Borgolte von der Berliner Humboldt-Universität und Nikolas Jaspert vom Historischen Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in ihrem Vorwort.

Schon beim ersten Blick ins Buch wird dabei deutlich, wie vielschichtig das Thema ist, wie ungemein facettenreich maritime Wege als Kommunikationsräume verstanden werden können - ob man nun von Binnengewässern wie beispielsweise der Ostsee oder dem Schwarzen Meer redet, oder von den "großen", den interkontinentalen Meeren. Es ist dies ein sehr erfrischender Denkansatz, der die Meere nicht allein als Sondergebiet historischer Forschung wertet, "sondern als Teil der Erfahrungen und Vorstellungen der Menschen im mittelalterlichen Jahrtausend ernst nimmt".

Bereits die pure Begrifflichkeit wirft hier Fragen auf, wurde doch etwa der Name "Nordsee" erst im 19. Jahrhundert offiziell in den deutschen Sprachschatz eingeführt, wohingegen Adam von Bremen im 11. Jahrhundert recht lokalpatriotisch vom "Friesenmeer" berichtet. Und auch das Begriff-Duo "Mare Brittannicum" und "Mare Germanicum" fixiert sich einseitig über eine Küste, der Standpunkt des Betrachters ist ausschlaggebend. So kam schließlich auch der Name "Westsee" in Gebrauch - als Pendant zur Ostsee -, hinter der sich erst die weit ausgreifende Nordsee erstreckte, wie Carsten Jahnke feststellt, der sich mit der Frage beschäftigt, ob man die "Nordsee" eher als verbindendes oder trennendes Element betrachten muss. Dabei konnte er in seinem Beitrag herausarbeiten, dass trotz der Verkehrswege keine verbindende Funktion gegeben war - sieht man von den Seefahrern selbst ab. Nur für sie stellte die Westsee einen einheitlichen Raum mit eigener Kultur und eigenen Gewohnheiten dar. Aus dem altnordischen "motunatur", dem Schiffsgenossen dieses Kulturraums, wurde im Seerecht der "matelot", und hernach unser "Matrose".

Benjamin Scheller wiederum beschäftigt sich mit der "neuen Erfahrung des Fremden" durch Europäer im Atlantik im 14. und 15. Jahrhundert. Er behandelt hierbei ausführlich die Aufzeichnungen des aus einer venezianischen Patrizierfamilie stammenden Alvise Cadamosto, der unter anderem von einer Begegnung mit Einheimischen auf dem Fluss Gambia in Westafrika berichtet, oder vom Bemühen, ihm selbst die "weiße" Farbe von der Haut zu reiben, kennt sein Gegenüber doch offenbar keine weißen Menschen. In einer recht komplexen Überlagerung beschreibt der Kaufmann sich und seine Mannschaft auch aus der Gegenperspektive. Ein interessanter Aspekt, der auch auf die europäische Selbstwahrnehmung als "Weiße" hinzielt, auch wenn sich Cadamosto zunächst einmal als Christ sieht. Für ihn ist die Religion ein stärkeres Identifikationsmerkmal als die Hautfarbe.

Jenny Rahel Oesterle aus Heidelberg schließlich - um mit einem dritten Beispiel zum Abschluss zu kommen - befasst sich mit den arabischen Darstellungen des Mittelmeers in Historiographie und Kartographie, wobei die arabisch-islamische Perspektive unter anderem vom "römischen" oder "syrischen" Meer spricht. Wieder wird es über die Küste definiert, wobei das Mittelmeer an den Rand der Wahrnehmung rückt, umfasst doch der arabische Horizont Asien mit Indien und China ebenso wie Gebiete Afrikas und Europas. Beispielhaft beschäftigt sich der Text mit Karten des 9., 10. Jahrhunderts oder 14. Jahrhunderts, die eine ungeahnte Ästhetik zu entfalten vermögen - das bekannte "Buch der Kuriositäten" aus dem 11. Jahrhundert ist hier ein gutes Beispiel. Das Können arabischer Kartenzeichner beeindruckt bis heute.

Drei Beispiele des Tagungsbandes sollen reichen, um seinen breiten Ansatz zu verdeutlichen. Dieser macht die Lektüre des anspruchsvollen Sammelbandes gemeinsam mit dem Wechsel der Blickwinkel zu einer lohnenden Aufgabe, verstehen es die zumeist in deutscher, mitunter auch in englischer Sprache schreibenden Autoren doch ausgezeichnet, die maritime Welt als einen fest mit der mittelalterlichen Geschichte verwobenen Bestandteil darzustellen, dem man sich sehr wohl aus verschiedenen Richtungen nähern kann und sollte. Eine globalisierte Betrachtung des maritimen Mittelalters also: Es war durchaus an der Zeit.

Info: Michael Borgolte, Nikolas Jaspert (Hg.): "Maritimes Mittelalter. Meere als Kommunikationsräume" (Reihe: Vorträge und Forschungen, Band 83; hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2016. Format: 17 x 24 cm. 348 S., mit 22, zum Teil farbigen Abb.; Hardcover mit Schutzumschlag, 49 Euro. ISBN: 978-3-7995-6883-8.