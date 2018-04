Von Arndt Krödel

Ein Automat, der auf Knopfdruck innerhalb von zwei Sekunden einen Zeitungsartikel schreibt und damit einen menschlichen Autor überflüssig macht - das klingt nach düsteren Visionen einer Huxleyschen "schönen neuen Welt". Aber es ist bereits Wirklichkeit. In den USA verfasst ein Computerprogramm namens "Stats Monkey System" selbstständig Berichte über Baseballwettkämpfe sowie zum Börsengeschehen und verkauft sich bestens. Wird die Textmaschine, die nie schläft und über unerschöpfliche Energien verfügt, in absehbarer Zukunft ihren inhaltlichen Radius ausweiten? Ersetzt sie eines Tages den Journalisten? Über das, was der Computer kann und was er nicht kann, sowie über soziokulturelle Auswirkungen sprach die RNZ mit dem Computerlinguisten Prof. Sebastian Padó von der Universität Heidelberg.

Herr Padó, es gibt die Behauptung, dass das Sprachverständnis von Mensch und Computer im Grunde ganz ähnlich funktioniert. Aber kann eine Maschine, die einen Text produziert, tatsächlich "verstehen", was sie da schreibt?

Was "verstehen" heißt, ist eine Frage, zu der verschiedene Wissenschaften unterschiedliche Meinungen haben. In der Computerlinguistik knüpfen wir gerne an den Vorschlag des Informatik-Pioniers Alan Turing an, der gesagt hat: Ein Computer kann denken, wenn man mit ihm so kommunizieren kann, dass er nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden ist. Er hat die Denk-Frage also direkt auf sprachliche Fähigkeiten zurückgeführt. Aber einen Computer zu bauen, der so gut kommuniziert, davon sind wir noch sehr weit entfernt.

Kann ein Computer überhaupt Texte mit zusammenhängenden Sätzen schreiben?



Momentan machen wir noch Kinderschritte. Auch im "Stats Monkey System" gibt es noch eine ganze Menge von Bestandteilen, die von den Systementwicklern vorgegeben sind. Bei einem Baseballspiel zum Beispiel bekommt der Computer ein "Skript" mit Informationen über den typischen Ablauf eines Spiels und füllt dann nur die einzelnen Schritte darin aus.

Welche Vorteile sehen Sie in einem Programm wie "Stats Monkey"? Hat es auch einen Nützlichkeitsfaktor?

Ich sehe da eine direkte Anwendung: Im Internet gibt es eine Ebene, die man als "deep web" bezeichnet und die für den Durchschnittsnutzer nicht gut zugänglich ist - das sind die großen Datenbanken etwa zum Klima, zur Wirtschaft, zur Demografie. Ein System wie "Stats Monkey" kann diese abstrakte Information für Menschen in eine verständlichere Weise aufbereiten: Sprache ist für uns Menschen nun mal das primäre Medium.

Bedeutet die Anwendung von automatisierten Textprogrammen aber nicht den Verzicht auf menschliche Kreativität und Emotionalität - also eine fundamentale Verarmung von Sprache?

Da widerspreche ich Ihnen nicht. Was den Rechnern, ganz allgemein gesprochen, komplett fehlt, ist das so genannte Weltwissen - die Erfahrung mit allem, was um uns herum passiert, die für uns Menschen die Basis unserer Sprachkompetenz bildet. Wir reden bei den automatisierten Systemen über die Aufzählung von Fakten und Sequenzen, nicht über Bewertung oder Abwägung - das ist weit jenseits dessen, was die Computer im Moment können.

Viele Leser, die einen automatisierten Zeitungsartikel lesen, würden - und sollen - es gar nicht merken, dass er nicht von einem Menschen verfasst ist. Das heißt doch, dass die Software hier ein Instrument der Manipulation ist.

Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall unehrlich, wenn ich einen Zeitungsartikel automatisch erzeugen würde und dem Leser verschweige, woher er kommt. Von sehr großer praktischer Bedeutung ist das aber im Moment noch nicht. Natürlich bringen die Firmen als Verkaufsargument, dass ihre Texte so gut seien, dass man sie kaum von menschlichen Texten unterscheiden könne. Aber das halte ich für eine sehr optimistische Darstellung.

Die Menge an elektronischen Daten wächst derzeit rasant - und damit auch das Spektrum von Möglichkeiten, Daten in Inhalte zu verwandeln. Wird sich die Automatisierung zukünftig auch auf ganz andere Textarten als Sport- oder Börsenberichte ausdehnen?



Denkbar ist das schon, aber die aktuellen Verfahren sind noch sehr stark darauf angewiesen, dass die zu erzeugenden Texte "konventionalisiert" sind, das heißt, dass sie immer die gleiche Struktur haben. Was ich mir für die nächsten Jahre konkret vorstellen kann, sind etwa Klima- und Wetterberichte, Quartalsberichte von Unternehmen oder Verkehrsberichte.

Das "Stats Monkey System" wurde von Menschen entwickelt. Wenn es deren Arbeit, zum Beispiel von Journalisten, übernimmt, macht sich der Mensch letztlich doch selbst überflüssig.

Bei einer anderen Anwendung, bei der wir schon länger Erfahrung haben, nämlich der automatischen Übersetzung, zeigt sich, dass die Rechner manche Aspekte wie Terminologie sehr gut beherrschen, aber andere, wie einen ansprechenden Textfluss, noch sehr unzureichend. Es läuft also darauf hinaus, dass Mensch und Rechner zusammenarbeiten müssen. Wie am besten, stellt sich gerade erst heraus. Bei einem Journalisten könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass er automatisch erzeugte Texte als Quelle oder als Ausgangspunkt für sein eigenes Schreiben verwendet - denn der Rechner hat ja keinerlei Persönlichkeit und auch keine Überzeugungen, die er mit einbringen könnte.